Una clave robada, 45.000 dólares de factura en AWS: una estafa rocambolesca para minar 1.000 euros en Monero

Jonny Platt estaba tan tranquilo en casa cuando vio el último extracto de su tarjeta de crédito: tenía que pagar 45.000 dólares por haber usado AWS a lo bestia. Espera, no era él. Fue un ciberdelincuente, que consiguió su clave del servicio y la usó para minar criptodivisas (en concreto, Monero) usando la plataforma de computación en la nube de Amazon.

Platt comprobó horrizado cómo en Amazon nadie respondía a sus peticiones de ayuda y soporte, y contaba su particular pesadilla en un hilo de Twitter que sirve como advertencia. Cuidado —una vez más— con datos sensibles como este, porque pueden ser usados para provocar problemas muy graves. Lo más triste es que el ciberdelincuente se gastó 45.000 dólares (de Platt) para lograr minar apenas 800 dólares en forma de Monero.

Platt no entendía cómo su clave acabó en manos del ciberdelincuente, e indicaba que esa cuenta tenía más de nueve años y la usaba muy poco: solo para experimentar con viejos proyectos suyos en la plataforma de Amazon.

🎄 Excited to announce I just received my Christmas present from @awscloud!



😱 Horrified to see it's $45,000 in charges due to some scammer hacking my account + mining Crypto for the last few weeks



⏰ Had no sleep last night. It's now 23 hrs since my support ticket & no reply.