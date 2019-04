Por qué no hay escenas post-créditos en 'Vengadores: Endgame'

Desde antes del estreno, los hermanos Russo declararon que no habría secuencias post-créditos en 'Vengadores: Endgame'. Es cierto, aunque no preciso al cien por cien. Hay un pequeño Huevo de Pascua para quien tenga la paciencia de quedarse hasta el final de unos créditos que compiten por ser los más feos de la historia del MCU: el sonido de una forja, y un martillo golpeando metal. Se trata de un guiño a la primera de las películas del MCU, 'Iron Man', con lo que los Russo cierran así el círculo en un film que está lleno de reflejos: hay multitud de frases y escenas que funcionan como una réplica de otros momentos de la franquicia.

Fue en 'Iron Man' donde se presentó una de las mejores escenas post-créditos de la saga, la de la primera aparición de Nick Furia hablando de la Iniciativa Vengadores. Eran tiempos en los que quedaba todo por contar, y tras esa y la ya clásica secuencia de la merendola tras la batalla en 'Vengadores', el público se habituó a esperar un par o incluso tres secuencias post-créditos que avanzaran nuevas sorpresas y nuevas ampliaciones del MCU.

Posiblemente el espíritu se desvirtuó en parte conforme esas secuencias post-créditos se iban convirtiendo no en regalos para los fans, no en obsequios para los más pacientes, sino en meros anuncios de las siguientes entregas. Con la forma que ha tomado el MCU en su Fase Tres, donde el propósito comercial está tan intrínsecamente ligado al apartado creativo que es difícil distinguir un spot publicitario de un extra post-créditos, los Russo decidieron dejar claro que 'Endgame' es el final de una etapa.

Esa es la intención última de esta decisión de no incluir secuencias post-créditos: que exista la sensación de círculo que se cierra, de que no habrá secuelas. Por eso también se ha hablado de 'Spider-Man: Lejos de casa' como un pequeño epílogo a este cierre y un final ya definitivo para la Fase 3: porque no hay nada anunciado con imágenes para la Fase 4, más allá de unos cuantos títulos con fechas provisionales que aún pueden bailar. La sensación de fin de una etapa, sumada al tono crepuscular de 'Endgame', rubrica esta decisión.

Suposiciones y rumores

Lo que sí es cierto es que hay unas cuantas secuencias finales en 'Endgame' que podrían entenderse como secuencias post-créditos... ubicadas antes de los créditos. Tienen los resortes y los mecanismos de ese tipo de escenas: hay una secuencia cómica delirante absolutamente apartada en tono, estética y personajes del resto de la película; y hay una miniaventura en off que culmina con un apunte de futuro, con una posibilidad para más allá de este 'Endgame'. Esas son las secuencias post-créditos que no son post-créditos, pero que dejan un sabor muy similar en el espectador.

Aparte de ello, hubo rumores durante la última semana debido a la filtración del argumento de 'Endgame' en Reddit. Esa supuesta filtración acertaba en aproximadamente un ochenta por cierto de la sinopsis, pero no daba ni una con las secuencias precréditos. Entre ellas había un colofón para uno de los personajes (imposible tal y como acaba 'Endgame'), una secuencia de comedia con Ojo de Halcón y Spider-Man (posible, pero que finalmente no aparece) y una de las posibilidades más comentadas y ansiadas por los fans: el teaser de la inclusión de los mutantes en el MCU, aparición de Lobezno incluída.

Nada de ello acaba sucediendo en 'Vengadores: Endgame' debido al pulcro cierre planificado por los Russo. Dada la deriva hacia lo vacuo que estaba tomando últimamente la moda de las secuencias post-créditos (la del final de 'Black Panther', por ejemplo, es demencial), posiblemente haya sido la mejor decisión. Ningún chiste, ningún "próximamente" habría estado a la altura de la fuerte carga emocional con la que los Russo cierran la película.