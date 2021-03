Nueve películas y series para revisar antes del estreno de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

El esperadísimo montaje de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia' está a la vuelta de la esquina: meses de espera y una campaña fan sin precedentes en internet han logrado que Warner permita al director de 'El hombre de acero' lanzar su visión de la película, de cuatro horas de duración. Para aliviar la espera en estos días que quedan hasta su estreno el 18 de marzo en HBO, te proponemos unas cuantas películas y series, relacionadas frontal o lateralmente con la de Snyder, y que te ayudarán a hacerte con una visión más global de los héroes DC más notorios.

El hombre de acero

La primera película de personajes clásicos DC de Zack Snyder es, posiblemente, la peor de todas ellas, pero resulta imprescindible para hacerse con una visión completa de lo que pretende hacer con el panteón de héroes DC. El origen de Superman recibe aquí una inyección de épica y dramatismo que deja bien claro que este Superman no es el héroe bondadoso y enamorado de la raza humana que creíamos conocer, sino un alienígena irascible y dispuesto a todo con tal de que prevalezca su idea de la justicia. Discutible, pero esencial para entender el manto de oscuridad que ahora se proyecta sobre los superhéroes de la casa.

Batman V Superman - El amanecer de la justicia

Una película que podría haber sido infinitamente superior si hubiera respetado la rumoreada pretensión de los primeros borradores de guión de incluir a Brainiac como enemigo común. Tal y como quedó, el enfrentamiento entre Batman y Superman alentado por los caprichos de un megalomaniaco cojea algo en lo argumental; aún así, tenemos unas secuencias de acción superiores a las de 'El hombre de acero' y unas cuantas buenas ideas (robadas a las clásicas reflexiones de Umberto Eco sobre Superman) acerca de la peligrosidad de la cuasi-divinidad del kryptoniano.

Disponible en HBO y Movistar+

Watchmen

Después de ver las dos películas cronológicamente anteriores a 'Liga de la Justicia', quizás te convenga repasar la otra película de superhéroes DC de Zack Snyder, 'Watchmen'. Temáticamente no tiene nada que ver con su última producción, pero es una perfecta muestra de cómo entiende el director los universos superheroicos: de forma literal, sin humor ni ligereza y sin espacio para la sutilidad. En 'Watchmen', de hecho, interpreta el cómic original a la inversa del mensaje que lanza Alan Moore, lo que es sin duda interesante... y ayuda a entender su visión de Superman.

Disponible en Rakuten TV

Wonder Woman

Dejemos a Snyder a un lado y centrémonos en el resto de los héroes DC de la Liga de la Justicia. De momento, solo Superman y Wonder Woman han tenido sus propias películas. La de la amazona interpretada por Gal Gadot no termina de dar en el clavo con el tono, y su clímax es algo atropellado y confuso, pero hasta entonces es una simpática película de aventuras con un delicioso aire vintage. Muy buenas secuencias de acción, Gadot desborda carisma y sigue estando por encima de su bienintencionada pero fallida secuela.

Disponible en HBO

Suicide Squad

Dos cosas más o menos asumidas por todos: 'Suicide Squad', la versión de 2016, es la película más floja del Universo DC reciente; y a Zack Snyder le gusta. Es por eso que ha recuperado al Joker de Jared Leto para un cameo en formato pesadillesco en la única escena de su 'Director's Cut' que no procede de un descarte. Y está claro que a David Ayer le gustan las visiones superheroicas de Snyder. Si esta historia de villanos metidos a antihéroes hubiera sido un éxito de crítica y público, es posible que el universo DC se hubiera construido de otra forma, sin las fugas hacia lo ligero de 'Shazam!' y 'Aquaman', pero...

Disponible en Rakuten TV

Superman & Lois

Al ser más reciente que las películas de Superman de Christopher Reeves, esta serie de The CW quizás representa una visión del héroe DC por excelencia que complementa mejor la visión de Snyder. Por supuesto son dos Superman distintos (como distinto era el de Reeves), y divergentes en muchos aspectos, pero es una buena prueba de que el personaje es un lienzo en blanco que, según los intereses de quien lo modele, puede ir en una u otra dirección. Revisitar sus distintas aristas en busca de una visión más completa de Superman (en este caso, un Clark Kent para el que lo primero es su familia terrestre) es un ejercicio que ayuda a huir de integrismos.

Disponible en HBO

El caballero oscuro

La trilogía de películas de Batman de Christopher Nolan la componen las que son, posiblemente, las películas de superhéroes más influyentes del cine moderno, para bien y para mal (porque no todo el poso que han dejado ha sido positivo, y a 'Suicide Squad' me remito). Hasta en las muchas más coloristas y ligeras películas de Marvel se detecta la huella de las películas de Batman: la visión del héroe, la forma de rodar la acción, el retrato de sus némesis... y uno de los alumnos más aventajados de Nolan es Zack Snyder (aparte de que Nolan le produce las películas de DC). Sin el manto del Caballero Oscuro de Nolan no se entendería la última 'Justice League'.

Disponible en Movistar+

La Liga de la Justicia: La paradoja del tiempo

Flashpoint, que será el núcleo argumental de la futura película de Flash, es también el centro de este largometraje de animación de entre los muchos que se han hecho de la Liga de la Justicia. Ninguna de las formaciones de estas películas es idéntica a la de la película de Warner (entre otras cosas, porque Cyborg es de los Titanes de toda la vida), pero vale la pena zambullirse en la propia serie de animación de principios de los dosmiles o en cualquiera de los largometrajes animados de la Liga para ir haciendo cuerpo ante las cuatro horas que promete la visión de Snyder.

Liga de la Justicia

No es, posiblemente, una película redonda de superhéroes DC, pero desde luego, sí es una mucho mejor de lo que se ha dicho. Rodeada de una fama de proyecto fallido prácticamente desde que Snyder dejó la producción, lo cierto es que revisada hoy es fácil ver que tiene problemas graves en su desarrollo (le habría venido bien media hora más de metraje para modelar personalidades absurdas como la de Superman), pero apunta a cambios en DC que, finalmente, llevaron a cabo con más éxito 'Shazam!' y 'Aquaman'. Con todo, tiene sus indiscutibles aciertos.