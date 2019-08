Netflix sigue enviando DVDs de pelis: acaba de enviar el disco número 5.000 millones en un mundo dominado por el streaming

Puede que algunos no conozcan los orígenes de Netflix, pero el gigante del streaming de vídeo comenzó a triunfar en el mercado con un servicio de lo más curioso: un videoclub al que no tenías que ir, porque ellos te enviaban las películas por correo en formato DVD.

El servicio ha ido reduciendo su relevancia con el auge de la plataforma de streaming actual, pero curiosamente sigue en marcha y ha alcanzado un hito singular: acaban de enviar el disco número 5.000 millones. La película enviada, por cierto, es 'Rocketman'.

El logro de este antiguo servicio de Netflix resulta aún más llamativo si tenemos en cuenta que los reproductores de DVD ya no son tan populares aunque estén integrados en consolas, por ejemplo.

5,000,000,000 shipments. F I V E B I L L I O N .



The most heartfelt thank you to our incredible members that have been with us for the past 21 years of DVD Netflix. Five billion discs delivered is a huge milestone and we owe it all to our amazing members and team members. pic.twitter.com/Eg1bjEMtcx