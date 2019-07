Nadie se acuerda, pero Blockbuster tuvo a Netflix contra las cuerdas: la pudo comprar por 50 millones de dólares

Las grandes empresas tienen grandes historias que contar. Es lo que hace el libro 'Netflixed' (Portfolio, 2012), el libro de Gina Keating en el que se narra la evolución de una empresa que logró cambiar para siempre el mundo del entretenimiento.

En esa historia hay un competidor formidable llamado Blockbuster. Casi nadie se acuerda de ello, pero a pesar del atractivo inicial de Netflix, Blockbuster la tuvo contra las cuerdas en una ocasión, e incluso pudo comprarla por 50 millones de dólares. Una ganga que no aprovecharon y que junto a varias decisiones empresariales más acabaron por causar el efecto contrario al buscado: Blockbuster mordió el polvo y Netflix se convirtió en ganadora de un mercado monumental.

Lo contaban en la cuenta Modest Proposal en Twitter, donde recordaban al final de un hilo contando esa historia cómo Blockbuster pudo comprar Netflix por 50 millones de dólares a principios de la década de los 2000. Los directivos de Blockbuster no entendieron el potencial del negocio online y descartaron aquella operación. Años después tuvieron que luchar contra ese auge de una Netflix que empezaba a amenazar la presencia de las tiendas físicas de alquiler de Blockbuster con su alternativa online.

Just finished rereading Netflixed. Good quick tale of the founding through Qwickster. Renewed appreciation for how farsighted and bold Netflix was. At almost every decision point, they went for broke. I want to focus on one of those, because it’s pretty wild. Total Access.