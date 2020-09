Las 21 mejores series de ciencia-ficción

Si te gusta: Si buscamos series superheroicas con cierto contenido de ciencia-ficción, por muy para todos los públicos que sean debemos acercarnos a las de The CW, con las invasiones extraterrestres de 'Supergirl', los universos paralelos de 'The Flash' pero, sobre todo, las tronchantes aventuras en el espacio-tiempo de 'Legends of Tomorrow', sin duda la más divertida e imprevisible de todas. Una especie de 'Doctor Who' que abraza ya del todo la narrativa de las capas y los antifaces. Puedes verla en HBO.