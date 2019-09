'Undone' y sus universos paralelos confirman a Amazon Prime Video como la plataforma de streaming más excéntrica

No es que Amazon Prime Video haya renunciado a su carrera por competir de igual a igual con Netflix, HBO o las múltiples plataformas futuras, de mastodontes como Disney+ a proyectos más modestos como Peacock. 'El señor de los anillos' está ahí como recordatorio de que no hay que subestimar a una empresa dispuesta a invertir millones en adjudicarse la próxima 'Juego de tronos'.

Pero hay más: aunque Amazon Prime Video, claramente, aspira a codearse con los grandes, en su catálogo abundan las joyas de menor prespuesto y devoción por el riesgo. Títulos que proponen un refrescante paréntesis ante tantas series producidas con la filosofía de una factoría de éxitos. El éxito de una serie sin duda comercial, pero con un filo irónico del que carecen muchas de sus competidoras, 'The Boys', que ha superado a las series superheroicas de Marvel en Netflix, es la punta de lanza de una programación que juega a ser distinta.

Quizás la ya cancelada 'Too Old to Die Young' de Nicolas Winding Refn sea el ejemplo más claro, pero hay muchas más. 'Forever', 'Homecoming' o 'Fleabag' tienen atmósferas y tonos únicos y muy personales. Hasta producciones más abiertamente comerciales como 'Good Omens' -o 'American Gods', o cualquier otra de las producciones previstas de Neil Gaiman para el canal- destacan por encima de, bueno, el documental de Sergio Ramos. Que de todo tiene que haber.

'Undone' tiene el privilegio de sumarse a todas estas series que conforman una cara B del catálogo de Amazon Prime Video rebosante de rarezas y extravagancias. Se trata de una serie de animación rodada con la técnica del rotoscopio, lo que dota a sus personajes y movimientos de gran realismo, pero que a la vez permite una experimentación visual que conforma el auténtico núcleo de la serie, íntimamente ligado a su argumento.

La serie cuenta cómo una joven que tiene problemas para encajar con sus mucho más convencionales madre y hermana, Alma (Rosa Salazar -'Alita: Ángel de combate'), tiene un accidente de tráfico que la deja en coma. Tras salir de él comenzará a ver a menudo a su padre fallecido también al volante (Bob Odenkirk) y descubrirá que, gracias a unas habilidades latentes que siempre ha tenido, puede manipular el tiempo y, con él, el mismísimo tejido de la realidad.

'Undone' no es exactamente una serie de ciencia-ficción, pero juega con muchos de los tropos de las ficciones de género: volver al pasado para cambiar al presente, suavísimas paradojas, la "reordenación de líneas temporales", el entrenamiento para dominar el discurrir del tiempo... y también conquetea con el tema de los universos paralelos, todo a través de una visión muy accesible del tiempo como un elemento líquido y refractario que se puede reordenar a voluntad.

'Undone': la realidad no es lo que era**

Si 'Undone' fuera solo una producción extraordinariamente bien escrita e interpretada (los diálogos entre Salazar y Odenkirk, tan entrañables como tronchantes, son una auténtica delicia) ya estaríamos ante una de las ficciones a las que prestar atención obligatoriamente este año. Pero hay un par de detalles más que no solo la elevan por encima de "simplemente" eso, sino que directamente la convierten en una serie que, desde un posicionamiento discreto y sin grandes campañas de marketing detrás, resulta casi revolucionaria.

El primero de ellos es que, temática fantástica aparte, habla de muchos otros temas sin caer en discursos morales o dramatismos innecesarios, sino que entreteje cuestiones más mundanas con los elementos fantásticos y se apoya en ellos para dar tridimensionalidad a sus personajes, de los que el espectador acaba irremediablemente enamorado por mucho que como ellos mismos reconozcan no paren de cagarla. Entre esos temas están las enfermedades mentales, que sobrevuelan a esta familia desde hace generaciones. Otro es el duelo y las formas de afrontarlo. Otro es la responsabilidades de la madurez y cómo asumirlas.

Y el segundo aspecto que hace diferente a 'Undone' es la tecnología de animación escogida. Afirmaba la productora Kate Purdy a 'The New York Post' que la serie nació como un proyecto en imagen real, pero fue la animación voluntariamente hiperrealista la que la dotó de una personalidad única. Los saltos entre momentos del tiempo y el espacio, a veces frenéticos y a veces sutiles, que hipnotizan con golpes lisérgicos de espectacular belleza plástica encuentran una identidad única en el rotoscopio, que permite visualizar literalmente cualquier delirio sin despegarse del todo de la estética realista. El obvio diálogo que plantea con 'A Scanner Darkly' no es solo estético: Philip K. Dick, a quien adaptaba Richard Linklater, es una obvia influencia de 'Undone'

El elemento 'BoJack Horseman'

Hay que reconocer más pronto que tarde que 'BoJack Horseman' está ramificándose en una serie de producciones que están cambiando nuestra forma de ver animación para adultos. Una de sus productoras nos dio la magnífica 'Tuca y Bertie' en Netflix, pero es que los responsables de 'Undone' son, directamente, la mencionada Purdy (productora de 'BoJack Horseman' y guionista de un episodio en el que el protagonista experimentaba con los viajes en el tiempo de manera muy similar a Alma) y Raphael Bob-Waksberg (creador de ambas). 'Undone' rivaliza en complejidad de tonos y subtextos con la serie que les dio la fama.

Como en 'BoJack Horseman', 'Undone' entremezcla distorsión de la realidad, conflictos familiares, comedia cotidiana, venirse muy arriba y hundirse en lo más negro en un todo que tiene perfecto sentido. Solo un trabajo de animación como el de esta serie es capaz de entrelazar todo ello con sutileza, y por eso -crucemos los dedos-, quizás debas acudir a 'Undone' para presenciar con tus propios ojos cómo cambian las ficciones animadas para adultos de una vez por todas y sin vuelta atrás.