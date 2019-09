Marvel estrenará cuatro películas en 2021: por qué la futura 'Spider-Man' es esencial para sus planes

El anuncio de una nueva película de Spider-Man con Tom Holland a bordo e inmersa en la continuidad del MCU no solo es un negocio redondo para Disney y Sony. También asienta en firme una fecha de estreno (16 de julio de 2021) y tiene un efecto colateral nada inocente: por primera vez, Marvel estrenará cuatro películas el mismo año. Un paso más en la trayectoria numérica claramente ascendente de las últimas temporadas.

Ha llovido desde 2008 y sus dos películas iniciales, 'Iron Man' y 'El increíble Hulk'. Tras una pausa en un 2009 sin películas, y una continuación directa ('Iron Man 2') en 2010, la Fase 1 concluyó con dos películas en 2011 ('Thor' y 'Capitán América: El primer vengador') y un un único estreno de nuevo en 2012, la fundacional 'Los Vengadores'. Desde ahí se comenzó la tradición de dos películas al año con la Fase 2, entre 2013 y 2015.

La Fase 3 arrancó con la misma tradición de 2 películas al año en 2016 ('Capitán América: Civil War' y 'Doctor Strange'), pero pronto subió a tres en los tres años siguientes, incluyendo dos bombazos monumentales como las dos últimas entregas de 'Vengadores' en años consecutivos. 2020, de momento, arrancará la temporada con solo dos películas, aunque un poco por error: el motivo de que solo vayamos a tener 'Black Widow' en mayo y 'The Eternals' en noviembre no es prudencia corporativa, sino que la prevista 'Guardianes de la Galaxia 3' se retrasó tras el despido momentáneo de James Gunn.

2021: ¿el año de la fatiga superheroica?

La previsión de estrenos para 2021 deja el calendario absolutamente plagado de estrenos Marvel, hasta el punto de que posiblemente algunos de ellos se superpongan en cartel: 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' en febrero, 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' en mayo, la nueva de Spider-Man en julio y 'Thor: Love and Thunder' en septiembre. Sin duda. 2021 será un año en el que estaremos hablando de Marvel virtualmente sin parar.

La pregunta inevitable es: ¿puede sobrevivir Marvel a esta saturación? Recordemos que 2021 será también el año del estreno en Disney+ de 'WandaVision', 'Loki', 'What If...?' y 'Hawkeye', muchos de ellos absolutamente inmersos en el MCU hasta tal punto que alguna serie, como 'Loki', compartirá personajes con los estrenos en salas. Y no estamos contando, por supuesto, más franquicias del emporio Disney como 'Star Wars', tan lejos y a la vez tan cerca a la vez de los héroes Marvel en términos de taquilla, enfoque y público objetivo.

El fantasma de la saturación que acecha a Marvel no es del todo desconocido para los lectores de comics, al fin y al cabo es de donde viene la materia prima de sus personajes. Los tenebrosos años noventa, los tebeos de calidad discutible pero ventas millonarias y ediciones limitadas que se cotizaban altísimo sobrevuela de nuevo el mundo editorial, con experimentos como 'The War of the Realms' publicado por Marvel durante el verano: su número 1 tuvo 17 portadas distintas. Mientras tanto, DC Comics ha reducido en un 15% sus colecciones para no saturar el mercado. Los rumores de que Marvel y DC quieren cerrar las editoriales no por injustificados son menos constantes, y la culpa la tiene la saturación continua y la sensación de burbuja injustificable.

La tentación de anunciar la fatiga del cine de superhéroes, una que respalda hasta James Cameron, siempre está ahí, pero lo cierto es que no hay motivos claros, o al menos no hay motivos basados en datos objetivos. En 2018, la avalancha de records y las mareantes cifras que ostentaron las películas de superhéroes (no solo las de Marvel: hubo ocho en total) fueron absolutamente demoledoras, incluso en películas con vocación de "menores": de la marca de "mejor estreno de una película clasificada R" para 'Deadpool 2' a la barbaridad de 'Aquaman' arrasando en China en su primer fin de semana.

Para observar el plan de Marvel con cierta perspectiva, solo hay que dar un paso que nos aleje de etiquetas y sobredimensiones: Marvel recaudó con sus películas de 2018 algo más de 5.000 millones de dólares, una de ellas 'Endgame', convertida gracias a su reestreno en 2019 en la más taquillera de la historia. Pero no dejan de ser tres únicas películas: es ridículo afirmar que una compañía está saturando el mercado con tres películas de superhéroes...

... pero también sería ingenuo no reconocer que con su maquinaria de propaganda imparable, Disney está saturando los gustos del mercado. Obviamente, volveremos a hablar de ello según se acerque el momento en el que se estrenen tres películas de superhéroes y cuatro series de televisión, y se hayan incrementado progresivamente las voces que hablan de un riesgo creativo, quizás sin vuelta atrás, si un puñado (corto) de corporaciones del entretenimiento saturan, esta vez de verdad y con todas las letras, los estrenos del año y aglutinan premios, aplauso crítico y recaudaciones. ¿Riesgo real o ficticio?