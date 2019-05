Todo lo que va a venir y lo que podría venir al Universo Cinematográfico de Marvel tras 'Vengadores: Endgame'

Vamos a hacer un poquito de Oráculo de Delfos. Solo un poquito. Todo el planeta sabe que 'Vengadores: Endgame' ha sido un pelotazo. Es una de las mejores películas valoradas por el público de todos los tiempos, con un 8,9 de media en IMDB. Lleva 2320 millones en taquilla, o lo que es lo mismo, que ya solo le queda por delante 'Avatar', a la que se prevé que pase en los próximos días. Y cabeceras de renombre empiezan a titular con lo que a muchos nos ronda en la cabeza: 'Vengadores: Endgame' puede ser una clara favorita para competir por el Oscar a la Mejor Película. La historia de 'El retorno del Rey' tiene visos de repetirse.

Pero, aunque todo esto es fascinante, la cuestión crucial es: ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con ese Universo Marvel que ha prometido, empezando por el año que viene, tres películas al año? ¿Qué sabemos y qué podemos especular de por dónde van a ir los tiros, teniendo en cuenta ya no solo lo que se produzca para la gran pantalla (¡tres al año!) sino las series que Disney ya tiene preparadas para su plataforma streaming?

Pues hay mucha tela que cortar, porque 'Los Vengadores. Endgame' es en apariencia un cierre muy sólido que, sin embargo, ha dejado abiertas a drede un montón de grietas que deberían resquebrajarse en los próximos largometrajes y series de esta franquicia. Vamos, pues, sin más dilación, y con todos los spoilers del mundo, a informar y especular.

¿Multiverso?

Esta sería la noticia bomba. La frase sale de la boca de Peter Parker en el tráiler de 'Spider-Man. Lejos de Casa'. La dice Peter Parker al escuchar de la boca de Nick Furia que el chasqueo de dedos de Thanos provocó una rotura en el tejido del espacio tiempo por la que se han colado cosas. Entre ellas, un nuevo superhéroe, llamado Misterio, que vendría de una dimensión alternativa al que encarna Jake Gyllenhaal.

Así las cosas, podríamos dar la existencia del multiverso como noticia; pero no hay que correr tanto. Cualquiera que conozca los tebeos de Spider-Man sabe que Misterio era un villano (primera ceja enarcada) y un maestro de las ilusiones; o lo que es lo mismo: de las mentiras (segunda ceja enarcada). El Internet friki ya ha especulado en múltiples cabeceras sobre este particular. Lo razonable, o al menos es lo que nos parece a la mayoría de conoisseurs de la Gran M, es que Misterio esté engañando al personal.

Claro que el personal no solo es el crío de Peter Parker, sino también Nick Furia, zorro viejo al que es francamente difícil engañar. Así que este es el gran punto de enganche, en cuanto al futuro del Universo Marvel (recordemos que la Fase 3 acaba oficialmente con 'Far From Home') para pasarse al cine a ver la nueva del trepamuros.

Personalmente, creo que Marvel no va a meter aún el multiverso. Sería un buen follón; un follón excesivo para la fase 4, que necesita, como iremos comentando en este artículo, reiniciarse sin perder la esencia de estos 11 años de superhéroes. Plantear un Multiverso obligaría a llevar múltiples líneas de tiempo simultáneas, con varias versiones de los personajes. Que sí, que suena alucinante, y que con tres pelis al año podría hacerse. Pero es demasiado tute para todo lo demás que debe hacer bien la Fase 4.

Mi apuesta es que Marvel jugará a que el multiverso existe en 'Far From Home', luego lo negará, y luego, al final de esta misma cinta, volverá a abrir juguetonamente la posibilidad de que sí, en efecto, **hay dimensiones alternativas. Para la Fase 5 y Fase 6 no me sorprendería ver el retorno a lo bestia, y por sopresa total, de Tony Stark y el Capi en sus versiones alternativas.

La gran incógnita de Viuda Negra

Que escenón se marcaron Viuda Negra y Ojo de Halcón para conseguir la gema del alma. Creo que es, seguramente, el mejor de todo 'Endgame' (y mira que tiene momentos inolvidables). A mí desde luego es el que más me emociona y, aunque ya sé cómo acaba la escena, me sigue dejando al borde del abismo emocional su borde del abismo literal.

El caso es que Viuda Negra, en teoría, está muerta. Pero tenemos película confirmada para 2020. ¿Qué se trae entre manos Marvel?

A mí se me ocurren, a bote pronto, dos posibilidades.

O bien se nos cuenta una historia en precuela tradicional, dado que el personaje tiene mucho potencial dramático y permitiría hacerse un fan-service con toda su relación con Ojo de Halcón. O bien se continúa la trama anclándose en esa enigmática frase de Hulk: "Intenté tanto que volviera", sobre cómo usó el Guantelete del Infinito. Y entonces estaríamos en terreno post- 'Endgame'.

Pero hay una tercera posibilidad que me gusta mucho más: hacer las dos cosas a la vez. ¿Cómo? Pues provocando que la muerte de Viuda Negra y su intento de resurrección por parte de Hulk alterara su línea de tiempo, obligándola a revivir su vida o a saltar entre pasado y futuro. Haciendo una peli un poco a lo 'Femme Fatale' de Brian de Palma. Loca, aunque con su locura controlada por el estilo Marvel.

Creo que el personaje de Viuda Negra merece algo más que una típica origin story en su debut en solitario. Primero, porque como diré en el último apartado, estoy muy en contra de las origin stories; vamos que me decepcionaría mucho si la Fase 4 de Marvel vuelve a acumular solo secuelas de los personajes principales y origin stories de los nuevos.

Creo que los Russo dejaron con 'Capitán América. Civil War' el modelo perfecto de cómo deben hacerse las películas más allá de 'Los Vengadores'. Esto es, entremezclando también al resto de los personajes y eligiendo tramas que se salen del héroe contra villano tradicional.

Pero además creo que La Viuda Negra, Natasha Romanov, merece épica. Ha pasado de ser el objeto de deseo de sus compañeros masculinos, y del público varón, a un personaje mucho más tierno, complejo e interesante. Un poco lo que le ha pasado también a Ojo de Halcón, del Vengador que sobra al Vengador con el arco más estremecedor de la crisis de Thanos.

Veremos si Fiege y sus nuevos chicos vienen con las pilas cargadas y se atreven a intentar alucinarnos más allá de lo esperado. Algo me dice que así será; al menos, con Viuda Negra.

Las increíbles tropelías del avieso Loki

Si quisiéramos buscarle un título coñero a la nueva serie de Loki, igual este de arriba podría valer. Es broma.

Lo que no es broma es que Loki robó (otra vez) el Teseracto y que, según la explicación de Ancestral (Tilda Swinton) esto ha creado dos realidades divergentes. O sea, que en cierto sentido sí tenemos multiverso sí o sí.

El caso es que Loki creo que da, al menos en la primera temporada de esta serie, para tomarse un respiro en general de la telaraña de tramas y personajes en la que ya anda enredado El Universo Marvel. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que esto fuera una serie simpática y loca de aventuras, con Loki liándola parda en la Tierra y en el cosmos, pero sin que sus acciones tengan, en un principio, mayor relevancia en la Fase 4.

Pero, evidentemente, es un as en la manga para que en una hipotética Fase 5 se quisiera jugar a un evento tectónico centrado en el multiverso Marvel. Un evento que tendría la potencialidad de ser como los del cómic. No un par de películas, como la crisis de Thanos, sino media docena o más.

Space-Opera, por favor

Esto va por la Fase 4 en sí, por el espíritu que debe encarnar. Y está relacionado con los dos últimos epígrafes que voy a tocar.

Ya se ha confirmado que Marvel lanzará una película de 'Los Eternos', esos superhéroes cuasi divinos que Kirby parió y Gaiman rejuveneció en una miniserie nada menos que con John Romita Jr. Por cierto, una curiosidad, sabemos que la dirigirá un chino: Chloé Zhao.

Pero es que amén de 'Los Eternos' tenemos a Capitana Marvel, los 'Asgardianos de la Galaxia' y, todos lo damos por hecho, 'Los 4 Fantásticos'. Esto implica dispararse al espacio y creo que es allí donde tiene que apuntar, así en general, la Fase 4 del Universo Marvel.

¿Por qué lo creo así? Porque 'Endgame' dejó en cierta medida exhausta la Tierra como escenario. Ya no es solo las batallas con múltiples héroes que vivimos, si no el revisitar los momentos clave de la saga que, en su mayoría, sucedieron en Nueva York. Creo que los espectadores y las tramas necesitan esa escalada a lo cósmico, a la space-opera más salvaje e imaginativa, para olvidarnos un poco de la Tierra, dejar que pase el tiempo, y volver a ella cuando toque.

Una página de la miniserie de los 'Eternals' escrita por Neil Gaiman.

Esto me lleva a pensar que tal vez sería inteligente dejar a los 'X-Men' para la Fase 5 y no meterlos en esta. Los 'X-Men' son unos héroes más terrenales, por lo que encajaría poco con esta visión más cósmica del Universo Marvel. Pero por otro lado también nos quedaría demasiado cerca ese final por todo lo alto que podría ser 'Fénix Oscura' de dos repartos muy queridos también para los amantes del género superheroico.

Para olvidar a los Magneto, Xavier, Lobezno y cía que conocemos, necesitaríamos más tiempo que un lustro, creo yo. Sin embargo, unos nuevos Sue, Reed, Johnny o Ben nos los zamparíamos mañana mismo.

Todo esto me lleva a hablar del villano, de quién será la amenaza para esa futura cinta de 'Los Vengadores' que ponga punto final a esta Fase 4 de Marvel. Y yo, al menos, lo tengo muy claro.

De Thanos a... ¿Galactus?

¿Pero quién más iba a ser que el Devorador de Mundos?

Ahora que Fox ya es de Disney, ahora que los derechos vuelven a estar en casa, es el momento de darle caña a Galactus. Pero al Galactus de verdad, no ese triste enjambre que visualizamos en la segunda de 'Fantastic Four'. Yo espero a un Galactus de Kirby, con rostro y armadura azul y magenta. Un titán colosal como no se ha visto jamás en el cine.

Una página de la serie 'Silver Surfer: Parable' con Moebius a los lápices y Stan Lee al teclado.

Traer a Galactus significa también explorar el que creo que puede ser el gran personaje de toda la Fase 4: Silver Surfer. Creo que en una película individual de él, que fuera a la vez origin story de su dúo con Galactus, se puede alcanzar una de las cimas estéticas y emocionales de todo el Universo.

Silver Surfer es una figura tremendamente trágica a la que se le puede sacar todo el jugo del mundo. Y sus poderes y viaje del héroe implican volverse más loco que nunca en el apartado visual. Espero que se use de referencia tanto el trabajo de Kirby como el de Buscema como el de Moebius con Stan Lee a los mandos del guion.

Más riesgo y menos origins...

Cierro este repaso con lo que creo que, en general, debe evitar la Fase 4 del Universo Marvel. Esto es: historias de orígenes y secuelas muy convencionales. Algunos personajes piden vivir aventuras propias, como Capitana Marvel (que tiene que crecer como personaje mucho) o 'Los Asgardianos de la Galaxia'. Y hay otros, como 'Los Eternos' o 'Los Cuatro Fantásticos', que evidentemente precisan de su origin story.

Pero en general creo que hay que empezar a plantear historias más ambiciosas. Ciclos encadenados de películas que avancen en paralelo hacia el clímax. Creo que uno de los mayores legados de los Russo fue ese precisamente, replicar los eventos con un grado de complejidad mayor al de meramente las tres casillas que se habían usado hasta entonces: origin, secuela, Vengadores.

Hay que mezclar más y atreverse a jugar con mayor riesgo. Sino, con tres películas al año, vaticino un momento Han Solo; esto es, el hartazgo ante el más de lo mismo; incluso si ese más de lo mismo está bien hecho.

Y el riesgo puede venir también de apostar por enfoques locos. Por ejemplo, a mí me fliparía una precuela de 'Ant-Man' con ese Michael Douglas de pelazo que vimos en los años 70 y con el padre de Tony como compañero de andanzas. Recordad ese suave travelling a su armadura retro; sería una película un poco con espíritu Watiki, loca, fresca e imprevista.

Marvel ha logrado, es un hecho, levantar el universo cinematográfico más vasto y exitoso de la historia. Pero ahora, después de ese cierre colosal que ha supuesto 'Endgame', viene la fase crítica. Espero que la valentía con cabeza de los Russo se contagie y veamos una propuesta en la Fase 4 que enanice a todo lo visto en el Universo Cinematográfico de Marvel hasta la fecha. O, al menos, que lo intente.