"La ciencia-ficción es como una medicina para gente a la que le cuesta interactuar con los demás". Dan Harmon, creador de 'Rick y Morty'

Con una serie que ya puede considerarse de largo recorrido como 'Rick y Morty' (cinco temporadas haciendo evolucionar a sus personajes sin parar, y lo que quedan en las muchas ya garantizadas que están en preparación) hay múltiples formas de afrontar sus propuestas. Desde su relación con el género troncal de la ciencia-ficción a sus recursos narrativos, pasando por cómo enfocan el trabajo sus responsables.

De cara al estreno de la quinta temporada de la serie (a HBO España llega el próximo 21 de junio) hemos hablado con algunos de sus responsables en una entrevista colectiva con otros medios. Dan Harmon (creador de la serie), Scott Marder (guionista), Spencer Grammer (voz de Summer, hermana de Morty), Sarah Chalke (voz de Beth, madre de Morty y Summer) y Chris Parnell (voz de Jerry, casado con Beth). Juntos nos han respondido a algunas preguntas que teníamos sobre el pasado y el futuro de 'Rick y Morty'.

Por ejemplo, a Harmon le preguntamos sobre la raíz de ciencia-ficción pura que no se separa de la serie, llegando en algunos casos a juguetear con la línea más dura y literaria del género. Nos contó que "la ciencia-ficción es algo a lo que habría terminado recurriendo igualmente para contar historias", ya que "siempre he estado más fascinado con robots, aliens y estaciones espaciales que con tarjetas de crédito, relaciones con la gente y demás. Que no es que no sean importantes, pero también pueden suceder en estaciones espaciales".

Cuando le preguntamos por qué tiene este interés tan universal la ciencia-ficción, nos dice que "la ciencia-ficción es como una medicina para gente con dificultad para interactuar con los demás o algo que usas para contar historias de gran escala o simplemente que se emplea para ir al grano en las historias. Hice una sitcom sobre una universidad pública en NBC, 'Community', y muy a menudo acababa siendo ciencia-ficción, porque a mí y a mis amigos nos sale de forma orgánica".

Una serie mutante

'Rick y Morty' ha cambiado a lo largo de los años: de unos inicios modestos, como producto de culto a un éxito masivo e internacional. Preguntamos a Harmon si esto ha condicionado el trabajo de algún modo, y nos dice que "no ha cambiado mucho desde la perspectiva de los guiones. Hay más gente trabajando en la serie y eso se nota, pero desde mi perspectiva todo funciona igual". Grammer aclara que "hay más trabajo porque la serie ha crecido, y es más exigente porque las historias están ahondando más en los personajes, son más emocionales"

Sin embargo, aunque hay aspectos en los que la serie ha crecido, hay otros en los que se mantiene muy similar a como ha sido siempre. Grammer y Marder nos cuentan que "hay mucha reescritura en el proceso de creación de cada episodio". Grammer afirma que "a veces grabo un audio con cómo creo que se debería decir una frase, y a veces Dan Harmon me lo devuelve impostando él la voz de Summer, porque el acento de niña pija le sale muy bien". Marder dice que "Spencer le ha dado una personalidad muy tridimensional a Summer, lo que nos ha permitido saber en todo momento cómo reaccionaría el personaje a cualquier situación. Por eso hay en preparación unas cuantas historias estupendas protagonizadas por Summer"

Visto el arranque de la quinta temporada, y sin entrar en spoilers, os podemos decir que uno de los aspectos más interesantes de una serie que por otra parte se mantiene completamente fiel a las constantes que le han dado fama, es la relación entre los padres de Morty. Chalke y Parnell nos dicen que "Beth y Jerry están en una situación muy distinta en la temporada cinco y en la uno, aunque siempre tienen esa especie de extraño amor el uno por el otro. Una de las mejores cosas de tener la garantía de que se van a hacer setenta episodios más es que los guionistas tienen mucho espacio para jugar y explorar. Es divertido que ahora mismo sean felices, a ver a dónde nos llevan".

Parkell afirma que las cosas para ellos, como actores, no han cambiado demasiado con el crecimiento de la serie, aunque "uno de los mejores aspectos de ver crecer la serie ha sido ver cómo los fans iban reaccionando a la evolución de 'Rick y Morty', y cómo esto ha ido a más y más. Especialmente en una época como la que acabamos de vivir, con todos encerrados y con preocupaciones, y necesitados de risas. Ha sido satisfactorio ser parte de una serie que ha proporcionado algo de eso".

Ambos coinciden en lo interesante que es interpretar a los mismos personajes durante tanto tiempo: dice Parkell que "puedes explorar un personaje más allá de un episodio o una temporada. Es una de las ventajas de estar en una serie tan larga". Y sin duda, con sus setenta episodios ya garantizados y el entusiasmo de sus responsables, aún queda mucho que ver de la serie antes de que empiece a dar síntomas de agotamiento.