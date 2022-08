Avatar' vuelve a los cines en 4K y HDR: este impresionante tráiler invita al reestreno antes de la segunda parte

'Avatar' vuelve a cines por tiempo limitado a partir del próximo 30 de septiembre. James Camerón quiere recordarnos la historia de los Na'vi antes del estreno de la segunda parte, 'Avatar: El sentido del agua' que llegará el 16 de diciembre.

Este reestreno en cines traerá a las salas la misma versión que ya vimos en 2009, sino que regresa remasterizada en 4K y en alto rango dinámico (HDR). Hasta ahora, pese al éxito que tuvo la película en taquilla, 'Avatar' no estaba disponible en 4K HDR en formato físico, teniendo que conformarse los fans con la vieja versión en Full HD en rango dinámico estándar (SDR).

Impresionante tráiler para seguir sumando récords

El anuncio del reestreno no solo ha llegado con un nuevo cartel, sino con un nuevo e impresionante tráiler que, por desgracia, no podemos ver en 4K o HDR, porque los responsables no lo han subido utilizando esa resolución y el rango dinámico ampliado, pese a que plataformas como YouTube son desde hace tiempo capaces de mostrarlo en navegadores, dispositivos móviles y televisores.

En el nuevo vídeo estrenado por James Cameron vemos, como en el tráiler de la segunda parte, una nueva tipografía, donde destaca la nueva A. Los diseñadores, eso sí, se siguen desesperando con el nuevo logo, pues dicen que lo que se lee es Avata R.

Avatar se ha remasterizado en 4K HDR, pero verla en todo su esplendor será complicado

El reestreno será clave en la historia del cine, en tanto que puede ayudar a que siga siendo la película más taquillera de la historia, con 2.847 millones de dólares. Le sigue 'Vengadores:Endgame', con 2.797 millones, que tendría capacidad de superarle en un posible reestreno en salas. De hecho, 'Avatar' ya perdió su corona frente a la cinta de Marvel, aunque finalmente la recuperó gracias a otro reestreno en 2021 en cines chinos.

En las salas que lo puedan mostrar, esta nueva versión de la película se podrá ver en 3D. El póster habla de 3D en salas IMAX 3D y RealD. En nuestro país, será realmente complicado encontrar una sala donde podamos verla en HDR. Habrá que esperar a comunicados de las distintas cadenas en este sentido, pero lo más común será verla en 4K a secas.

En salas Dolby, la especificación HDR permite un pico de brillo de 108 nits, frente a los 48 nits de los cines clásicos. El impacto no será el que podemos tener en casa con un pico de brillo de 1.000 nits o más al 10% de ventana en televisores recientes como la Sony A95K, pero será notable en el caso de estar en una sala preparada.