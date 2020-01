49 películas y series que nos harán celebrar la llegada de 2020

Si hay algo tradicional con el cambio de año es revisar, poniendo en su justo lugar, las películas y series que hemos disfrutado. Pero también, en igual medida, lo es hacer conjeturas sobre las que vamos a catar en los doce meses que empiezan. ¿Cuáles serán los grandes éxitos, los tremendos fracasos, las inevitables decepciones, los sorpresones que recordaremos, precisamente, a final de año?

Nosotros hemos hecho nuestra lista de películas y series, y aquí cabe de todo. Ciencia-ficción distópica, superhéroes, animación... de todo y para todos los públicos en un batiburrillo de estrenos para un año que, con la llegada de nuevas plataformas y un par de acontecimientos multitudinarios pendientes, se presenta movido. Viaja al futuro con nosotros: esto es lo que esperamos con más ansias de 2020.

Series

'El visitante'

El año de estrenos vinculados a Stephen King empieza ya mismo, con un misterio con aires clásicos, donde un investigador (Ben Mendelsohn) indaga en la muerte de un niño en los bosques de Georgia, lo que le recuerda a la desaparición de su propio hijo. Sin embargo, el asesino casi garantizado tiene una coartada infalible, y pronto la fantasía empezará a palparse en las grietas de este thriller basado en una de las novelas más recientes y elogiadas del maestro.

Estreno: HBO - 13 de enero

'Avenue 5'

En el siempre peliagudo terreno de las comedias con elementos fantásticos se adentra esta serie de inminente estreno rubricada por Armando Iannucci ('Veep') como creador y Hugh Laurie ('House') como protagonista. En ella nos trasladamos a un crucero espacial de lujo donde empiezan a sucederse las dificultades, y la algo antipática tripulación tiene que hacerse cargo de los problemas.

Estreno: HBO - 20 de enero

'Star Trek: Picard'

El esperadísimo regreso de Patrick Stewart a uno de los papeles más celebrados de la encarnación más famosa de la franquicia junto a la mítica serie clásica. Esta vez, Picard está retirado 18 años después de las aventuras de 'Star Trek: La nueva generación' (unos veinte años después de la película 'Némesis'), pero se verá forzado a volver de su reposo cuando una mujer le pide ayuda. La serie se estrenará el 23 de enero en CBS All Access, e inmediatamente después podremos verla en Amazon Prime Video.

Estreno: Amazon Prime Video - 23 de enero

'Locke & Key'

La producción de 'Locke & Key' no ha sido precisamente apacible hasta que ha llegado a Netflix para un estreno dentro de nada, el 7 de febrero: en 2011 Fox hizo un piloto que no salió, y Hulu hizo lo propio hace alrededor de un año, descartando un piloto fallido de Andy Muschietti, que permanece atado al proyecto como productor en esta tercera y esperemos que definitiva encarnación. La serie, basada en un popular y premiado cómic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez publicado entre 2008 y 2012, cuenta las andanzas de un grupo de tres hermanos que, tras el asesinato de su padre se transladan a una casa familiar y descubren el acceso a poderes especiales a través de una serie de llaves, llamando la atención de algun que otro demonio.

Estreno: Netflix - 7 de febrero

'La conjura contra América'

David Simon, el creador de 'The Wire', continúa en HBO, esta vez adaptando una novela de costumbrismo distópico de Philip Roth en la que se nos cuenta, desde la perspectiva de una familia judía, el ascenso a la presidencia en los años cuarenta de un presidente xenófobo y fascista. Protagonizan John Turturro y Winona Ryder, en lo qe podría ser el primer campanazo de prestigio del canal en 2020.

Estreno: HBO - 17 de marzo

'Killing Eve' T3

Acaba de ser anunciada una cuarta temporada cuando aún no tenemos los resultados de los Globos de Oro, donde presumiblemente, como el año pasado, algo rascará esta fabulosa serie de suspense, humor y drama sobre una asesina a sueldo (Jodie Comer) y la implacable agente que la persigue (Sandra Oh). Y cuando lo único que sabemos sobre la tercera es que llega en primavera y que su showrunner, en la tradición de la serie, es distinta a las anteriores entregas y es una mujer, Suzanne Heathcote ('See', 'Fear the Walking Dead')

Estreno: HBO - Primavera 2020

'neXt'

Un argumento que ya conocemos de sobra (una IA toma consciencia de sí misma y decide hacerse cargo de los tontos, tontos humanos) adquiere aquí los ropajes de thriller realista y de investigación policial con un montón de detalles reconocibles en el día a día, como los altavoces inteligentes, lo que sin duda dará un toque escalofriante adicional a esta ficción de suspense. Protagoniza John Slattery, padre de Tony Stark en las películas del MCU.

Estreno: Fox - Primera mitad 2020

'Devs'

Revisa nuestra selección de la mejor ciencia-ficción de la década y verás el nombre de Alex Garland repetido unas cuantas veces, en 'Ex Machina', 'Aniquilación' y el guión de 'Dredd'. En esta serie para FX asegura haber tenido absoluta libertad creativa y tras un arranque dubitativo con un piloto que escribió y dirigió, parece que la serie sigue adelante con la historia de una ingeniera informática que investiga qué está sucediendo en el misterioso departamento de desarrollo de la compañía tras la desaparición de su novio. Garland habla de que ha escrito sobre el determinismo y el libre albedrío en los tiempos modernos.

Estreno: FX - Primavera 2020

'The Walking Dead: World Beyond'

Con el anuncio de una temporada 11 de la serie madre y de una incursión en el largometraje que recuperará el personaje de Rick Grimes tras su desaparición en la temporada 9, AMC anuncia de forma sorprendente (porque los comics han finalizado su recorrido y porque la audiencia de la serie original no deja de caer) una nueva saga ambientada en el mundo de TWD. Aquí conoceremos, por primera vez, a jóvenes que han nacido después del estallido del apocalipsis zombi. Sin duda, será interesante acceder all punto de vista de adolescentes que nunca han conocido el mundo antes de que los muertos se levantaran.

Estreno: AMC (en España Amazon Prime Video) - Primavera 2020

'The Boys' T2

Una de las series que ha confirmado a Amazon Prime Video como una contendiente a tener en cuenta en la guerra del streaming en un año que se prevé movidito, vuelve a mediados de año (la primera temporada se estrenó en julio), posiblemente conservando intacta toda su mala baba. Esta sátira de los excesos superheroicos protagonizada por Karl Urban como un vigilante que planta cara a un grupo de superseres fascistas y rebosantes de miserias es responsable, junto a 'Watchmen', de que las ficciones sobre supertipos hayan sido más valiosas en 2019 en televisión que en cine. ¿Volverá a repetirse la jugada?

Estreno: Amazon Prime Video - Mediados de 2020

'The Mandalorian' T2

Absolutamente nada es lo que se sabe de la segunda temporada de esta serie que ha batido records de pirateo en lugares como España, donde aún no está disponible Disney+ de forma legal. Por suerte, si todo va según lo previsto, para otoño de 2020, fecha prevista para el estreno de la segunda temporada, ya podremos disfrutar de la plataforma. En teoría, Carl Weathers dirigirá algún episodio, y volverá al reparto acompañando a Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito y, cómo no, el imbatible Baby Yoda.

Estreno: Disney+ - Otoño de 2020

'Doctor Who' T12

Hemos estado un año sin Doctor, y acaba de regresar con su tradicional especial de Año Nuevo (de doble duración). Aún sin fecha concreta para la temporada completa, vuelve Jodie Whittaker como primer Doctor femenino, que tan buen sabor de boca dejó en la temporada 11, con su trío de companions -Bradley Walsh (Graham), Tosin Cole (Ryan) y Mandip Gill (Yaz)- y un enfoque más comprometido y diverso que nunca. El arranque de la temporada de Whittaker fue (como casi siempre que cambia el Doctor) algo dubitativo, pero todo apunta a que gozaremos de una temporada 12 memorable. Ya solo queda rezar para que la emisión de la serie completa se normalice de algún modo en alguna plataforma de VOD.

Estreno: BBC - 2020

'Utopia Falls'

Inspirada en una serie original británica de Channel 4 de 013, esta distopía dirigida al público juvenil tiene un par de nombres interesantes a bordo. Por un lado, David Fincher, que acabó saliendo del proyectoal principio del desarrollo. Por otro, Gyllian Flynn, autora de 'Perdida' y aquí creadora y productora de la serie. En ella, un grupo de adolescentes del futuro que viven en una colonia acceden a una gran cantidad de obras artísticas del pasado que les abre los ojos acerca del lugar en el que están.

Estreno: HBO - 2020

'Hunters'

Jordan Peele es el productor ejecutivo de este thriller de aires setenteros que confirma la resurrección de la carrera de Al Pacino gracias a las plataformas domésticas, después de 'El irlandés' en 2019. Aquí dará vida íder de un grupo especializado en dar caza a nazis que han encontrado refugio en Estados Unidos durante los años 70, que ahora conspiran desde cargos políticos para facilitar el advenimiento del IV Reich. Un argumento basado en las fascinantes historias de 'los cazadores de nazis' al que, si Peele logra inyectar algo de su personalidad, puede dar pie a una de las series más trepidantes del año.

Estreno: Amazon Prime Video - 2020

'Falcon and the Winter Soldier'

Anthony Mackie y Sebastian Stan retoman sus papeles como Falcon y Soldado de Invierno en la continuación televisiva más directa de la Fase 4 del MCU, y hasta hace muy poco única serie que confirmada para 2020 vinculada a Marvel. Aún sin fecha concreta, aunque todo apunta a que se irá a finales de año, contará con unos escasos seis capítulos y amplias posibilidades de que su seguimiento sea imprescindible para enfrentarse a la Fase 5 fílmica. Sin duda, una de las bazas más fuertes de Disney+ para 2020.

Estreno: Disney+ - 2020

'Jurassic World: Camp Cretaceous'

Antes de la llegada del cierre de la trilogía 'Jurassic World' en 2021 tendremos este aperitivo animado que rubrica las colaboraciones entre Dreamworks y Netflix. Aquí conoceremos a un grupo de chavales que van a un campamento veraniego próximo a la isla Nubla, y que se verán atrapados por el dino-apocalipsis cuando tengan lugar los eventos de la primera 'Jurassic World'. Steven Spielberg, Frank Marshall y Colin Trevorrow figuran como productores ejecutivos.

Estreno: Netflix - 2020

'Monsters at Work'

Aún sin fecha definitiva, 'Monsters at Work' es un spin-off directo de 'Monstruos S.A', uno de los primeros clásicos de Pixar, a punto de cumplir veinte años. Pixar se encargará de la prodducción, la animación vendrá de los franceses Dwarf Animation, y Billy Crystal y John Goodman recuperarán sus papeles como Mike y Sully, en una nueva rutina monstruosa marcada por las risas de los niños. Nuestro nuevo protagonista será Tylor (Ben Feldman) un monstruo encargado de la parte mecánica del entramado monstruoso y que aspira a trabajar en el Piso de las Risas. Recordemos que esta no es la primera serie de animación de Pixar: 'Toy Story' ya disfrutó del spin-off 'Buzz Lightyear - Guardianes del espacio'.

Estreno: Disney+ - 2020

'Helstrom'

La política de Disney+ con Hulu aún no está muy clara: a principios de 2019 anunciaron un par de series, una de ellas la esperadísima 'Ghst Rider' con Gabriel Luna que acabó cancelándose en otoño. Ahora parece que sobrevive 'Helstrom', que narrará las peripecias de un par de hijos de un famoso asesino en serie que en realidad es Satán. Al menos en los comics: en la serie la conexión satánica aún no está clara, como no lo está tampoco la relación entre esta y el resto de las series Marvel de Hulu con el MCU. Hay también cinco series de animación Marvel para adultos, pero no se espera que estén finalizadas en 2020.

Estreno: Hulu - 2020

'WandaVision'

Inicialmente prevista para 2021, Disney+ ha decidido no guardarse este as en la manga, y aunque aún no han trascendido detalles sobre su argumento o tono, sí que se sabe que la historia de la relación entre la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y la Visión (Paul Bettany) abarcará varios estilos, de la comedia superheroica a la acción más pura. También se promete la aparición de personajes y sucesos que impactarán en el desarrollo de la Fase 4 del MCU.

'The Stand'

Pese a la desastrosa adaptación de 'La Torre Oscura', aún hay ganas de seguir tanteando en el multiverso de Stephen King más vinculado a su ambiciosa saga de fantasía oscura. 'Apocalipsis', o 'The Stand', es una novela-río que nos planta en un futuro post-apocalíptico diezmado por una gripe letal y que tiene mucho que ver con aquella, y ya ha anunciado a parte de su reparto (James Marsden, Amber Heard, Whoopi Goldberg...). También nos devuelve a Randall Flagg, su villano paraddigmático, que aquí será interpretado por Alexander Skarsgård, el Pennywise de 'It'. La estrenará CBS All Access como miniserie de diez episodios, así que es pronto para saber cómo llegará a España.

Estreno: CBS All Access - 2020

'Snowpiercer'

Después de un desarrollo algo conflictivo (el gran Scott Derrickson estaba previsto como director inicial, pero salió del proyecto por desencuentros con el showrunner) que hizo temer por que el proyecto llegara a buen puerto, finalmente tenemos la adaptación en formato serie (con segunda temporada ya garantizada) de la magnífica película de Bong Joon-ho. Esta historia de un tren que atraviesa parajes helados tras un desastre climático con vagones que separan a los ricos de los pobres se ganó un puesto entre nuestras mejores películas de la década, y la serie, protagonizada por Jennifer Connelly, promete estar a la altura.

Estreno: TNT (en España en Netflix) - 2020

'Brave New World'

Pese a su condición de clásico absoluto de la ciencia-ficción literaria, y que ha permeado, como '1984' y su Gran Hermano, en la cultura popular del día a día con términos como "Soma", 'Un mundo feliz' de Aldous Huxley no ha tenido demasiada suerte con sus adaptaciones. Esperemos que, tras la frustrada adaptación al cine de Ridley Scott con un Leonardo DiCaprio que nunca fue, haya más suerte en esta serie en cuyo reparto destacan Demi Moore y Hannah John Kamen (Ant-Man y la Avispa). Algunos nombres interesantísimos entre sus escritores: el guionista de cómic Grant Morrison y Brian Taylor ('Crank').

Estreno: USA Network - 2020

'30 monedas'

Esta ambiciosísima historia de terror épico de Álex de la Iglesia (coguionizada junto a su habitual Jorge Gerricaechevarría) es una de las apuestas más fuertes de HBO España para 2020, y se ha rodado en Pedraza (Segovia), Madrid, Salamanca, Roma y Jerusalén. Eduard Fernández, Macarena Gómez, Miguel Ángel Silvestre y Megan Montaner son los protagonistas de esta frenética historia que retrotrae en parte a los gloriosos tiempos de 'El día de la bestia' y que cuenta la búsqueda frenética de las 30 monedas de Judas Iscariote.

'Y: The Last Man'

FX aún tiene adaptaciones de comics en la manga tras el cierre de 'Legion'. En este caso se trata de una extraordinaria historia de Brian K. Vaughan y Pia Guerra donde conoceremos a un hombre (y su mono capuchino) que es literalmente el último hombre sobre la faz de la tierra después de que una plaga haya acabado con todos los machos mamíferos. Un proyecto que ha dado unos cuantos tumbos, también como película (y trilogía de películas) y que parece que ha encontrado al fin un hogar.

Estreno: FX - 2020

'House of Dragon'

Quizás para compensar la cancelación del spin-off protagonizado por Naomi Watts, HBO anunció rápidamente que en 2020 tendríamos otro spin-off, este protagonizado por la casa Targaryen. La serie trae el sello creativo de George R.R. Martin, ya que se basa en su libro 'Fuego y sangre' y estará escrito por Ryan Condan. Se trata de un spin-off ambientado trescientos años antes de los eventos de la serie madre. Dirige el piloto Miguel Sapochnik, responsable del que para muchos es uno de los mejores episodios de la serie original, 'La batalla de los bastardos'

Estreno: HBO - 2020

'Invincible'

El complemento perfecto para la segunda temporada de 'The Boys' será estra serie de animación para adultos basada en un cómic de Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead'. Se trata de una extraordinaria sátira y homenaje a las ficciones superheroicas, en la que un adolescente que comienza a desarrollar poderes está bajo la tutoría de su padre, el ser más poderoso de la Tierra. Costumbrismo, trompazos y drama en una serie que podría abrir la vía para más series de animación de franquicias no estrictamente dirigidas a los más jóvenes.

Estreno: Amazon Prime Video - 2020

'Into the Night'

La primera producción belga de Netflix podría calificarse casi como "'Lost' antes de que el avión se estrelle", ya que presenta a un grupo muy variopinto de pasajeros que se ven forzados a volar huyendo del sol cuando descubren que en las zonas del planeta donde ha amanecido la luz lo está destruyendo todo a su paso. Una ingeniosa idea que viene bajo la producción de Jason George ('Narcos', 'Scandal') y que promete personajes muy diversos que chocarán entre sí a causa de la tensión.

Estreno: Netflix - 2020

'Nine Perfect Strangers'

Nicole Kidman parece instalada en el confortable ritmo televisivo que tantas alegrías y premios le dio con 'Big Little Lies'. Precisamente, vuelve a la pequeña pantalla con un proyecto que parte de una novela de la misma autora de aquella, Liane Moriarty, y con el que comparte algunos de sus productores. Aquí nos adentraremos en una casa de reposo para nueve personas que responderán a una vigilancia estricta y que tendrán que vérselas con las oscuras intenciones de la dueña del resort, interpretada por Kidman. Suspense e intrigas que llegarán a Hulu a finales de 2020.

Estreno: Hulu - Finales de 2020

Películas

'Aves de presa'

Hay expectación con los siguientes pasos de DC tras el giro hacia tonos más ligeros con 'Aquaman' y 'Shazam', y el éxito de una película R ambientada en el bat-verso, 'Joker'. 'Aves de presa' retoma el personaje de Harley Quinn en una película que se adivina femenina, gamberra y estéticamente desnortada. El reparto es de impresión (entre otras, Mary Elizabeth Winstead como La Cazadora, Rosie Pérez como Renee Montoya y Ewan McGregor como el villano Black Mask) y promete cabrear a los de siempre y divertir a quienes buscan alternativas despreocupadas al rígido MCU.

Estreno: 7 de febrero

'Sonic, la película'

Después de una problemática revelación inicial del aspecto del erizo trotón, con dientes y gesto hiperrealista que chocó con el rechazo frontal de los fans, 'Sonic' ha sido rehecha con un estilo más clásico y cercano a la estética de los videojuegos de Megadrive. El resultado es curiosamente atractivo, y Jim Carrey parece haber nacido para interpretar a Robotnik.

Estreno: 14 de febrero

'Bloodshot'

Vin Diesel al fin protagoniza su propia franquicia superheroica con una película inspirada en un cómic con un componente de ciencia-ficción más elevado de lo habitual en el género: en esta ocasión estamos en un punto medio entre Wolverine y Robocop, con la historia de un marine muero que es resucitado y mejorado mediante nanotecnología, para ser convertido en el arma definitiva.

Estreno: 21 de febrero

'El hombre invisible'

Por desgracia el Dark Universe no llegó a buen puerto por culpa del fiasco de 'The Mummy' de Tom Cruise, pero sus mitos pueden ser reformulados una y otra vez sin necesidadd de un universo compartido. Por ejemplo, el hombre invisible, aqui lindando con el terror marca Blumhouse y con Elizabeth Moss ('The Handmaid's Tale') como protagonista aterrorizada por una enloquecida amenaza transparente.

Estreno: 28 de febrero

'Un lugar tranquilo 2'

El flamante trailer de este postapocalipsis es la primera de las muchas películas sobre el fin del mundo que nos llegarán en 2020. En esta ocasión, John Krasinsky retoma su historia de un mundo desolado por unas criaturas que perciben hasta el más mínimo ruido y las peripecias de una famila sobreviviendo en el más absoluto silencio. Distanciándose de su predecesora, en esta ocasión descubriremos los orígenes de esta invasión entre susurros y conoceremos a otros supervivientes, no tan pacíficos como los Abbot.

Estreno: 20 de marzo

'New Mutants'

Tendremos que verlo para creerlo, pero de algún modo parece que, después de un larguísimo culebrón que se remonta a hace un par de años, a un prometedor trailer que sugería más una película de terror adolescente que una película de superhéroes, e inspirada además en una de las mejores sagas mutantes de los ochenta... después de un tiempo en el que se temió que la película no ya fuera a ser recortada sino que directamente no llegara a estrenarse, parece que su director Josh Boone conseguirá que llegue a las salas un montaje íntegro y respetando el espíritu original. Puede ser otra falsa alarma pero también puede ser, si cumple las expectativas, la película Marvel del año.

Estreno: 3 de abril

'Sin tiempo para morir'

Cinco años después de 'Spectre', la última película de Daniel Craig como James Bond se presenta como una especie de suma máxima de todo lo que el actor ha aportado al personaje. Rami Malek será el villano, y se habla de Lashana Lynch como potencial nuevo 007. Dos nombres tan prometedores como los de Cary Joji Fukunaga ('Maniac') y Phoebe Waller-Bridge ('Fleebag') encabezan el apartado creativo, y la historia sacará a Bond de su retiro por petición de su amigo Felix del servicio secreto, en una película inicialmente adjudicada a Danny Boyle, que abandonó el proyecto por diferencias creativas.

Estreno: 8 de abril

'Viuda Negra'

Quién sabe si en esta película encontraremos respuesta a la pregunta de si debería haberse rodado hace unos cuantos años, pero lo que está claro es que el trailer evoca a las películas supuestamente "menores" de la casa, que a la postre son las que más satisfacciones aportan ('Thor Ragnarok', 'Iron Man 3', 'Ant Man'...). En este caso, Natasha nos propone un viaje al pasado para conocer sus antiguos compañeros en el servicio secreto ruso; para empezar, los aires setenteros y la presencia de Florence Pugh y David Harbour son altamente atractivos.

Estreno: 1 de mayo

'Artemis Fowl'

Quizás llamarlo "el Harry Potter de Disney" no haga demasiada justicia a los matices de esta saga young adult inspirada en la obra de Eoin Colfer, pero es una aproximación ajustada a las intenciones de Kenneth Branagh, que ha visto cómo el estreno se retrasaba desde agosto de 2019 a mayo de 2020. Nos contará, en una ingeniosa mezcla de fantasía y ciencia-ficción, la historia de un joven genio de 12 años que desciende de una familia de mentes criminales. Una poderosa raza de hadas podría estar detrás la desaparición de su padre, y se encargará de investigarlo.

Estreno: 29 de mayo

'Wonder Woman 1984'

Con estética años ochenta al doscientos por cien, esta segunda entrega de las aventuras de Wonder Woman promete algo más de despreocupación al no estar tan atada a los designios argumentales y estéticos de Zack Snyder, y descubriremos -entre otras cosas- hasta qué punto estaba creativamente atada de manos Patty Jenkins de la primera entrega. También habrá nuevos poderes para la heroína, como cabalgar rayos con el lazo, y llegarán al reparto Kristen Wiig como Cheetah y a Pedro Pascal, nuestro mandaloriano favorito, como Maxwell Lord.

Estreno: 5 de junio

'Soul'

Pixar tiene previstos dos estrenos para 2020: 'Onward' para marzo y esta 'Soul' para junio, de aires más intimistas y experimentales, en lo que parece una mezcla de 'Coco' y 'Del revés', y dirigida por el responsable de esta última. En ells, el alma de un músico de jazz con voz de Jamie Foxx abandona su cuerpo e inicia un periplo para descubrir qué hay dentro de cada uno de nosotros. Banda sonora de nada menos que Trent Reznor y Atticus Ross.

Estreno: 19 de junio

'Ghostbusters: Afterlife'

Un auténtico festival de nostalgia promete este regreso a los orígenes de la franquicia, con un argumento que enlaza con lo visto en el original, el regreso de casi todos los actores originales y una inquietante mitificación de la película de Ivan Reitman (esta vez dirige su hijo). Y que por lo que apunta el trailer, parece que ni sus propios creadores entendieron del todo. Paul Rudd y Finn Wolfhard ('Stranger Things') se incorporan a una secuela directa pero ambientada décadas después de la película de los ochenta, dando de lado al discutidísimo reboot femenino de hace un par de años.

Estreno: 10 de julio

'Tenet'

Aún no sabemos casi nada de la nueva película de Christopher Nolan, pero vamos a hablar muchísimo de ella. Su producción de 200 millones de dólares, su rodaje en siete países y lo atractivo de su argumento, que recuerda en parte a una de las mejores películas de su director, 'Origen', la convertirá sin duda en una de las producciones más examinadas con lupa del año. Robert Pattinson, John David Washington y Aaron-Taylor Johnson son los protagonistas de un film quue el enigmático trailer apunta a que tratará de la manipulación del tiempo y sus paradojas.

Estreno: 17 de julio

'Bios'

Tom Hanks canaliza el 'Soy leyenda' de Richard Matheson en una típica historia de "último hombre vivo". En este caso se trata de un inventor que ha sobrevivido al apocalipsis y que construye un robot para que cuide de su perro cuando él no esté. Los tres confirman un improbable grupo de protagonistas que recorrerán el país. Dirige el ya mencionado Michael Sapochnik, responsable de la semiolvidada 'Repo Men' y curtido en episodios de 'Juego de Tronos'.

Estreno: 2 de octubre

'Venom 2'

Los últimos rumores apuntan a que Tom Holland podría aparecer en esta secuela, dando carta de inclusión en el Spider-verso (y con ello, lateralmente, en el MCU) a este antihéroe encarnado por Tom Hardy. Lo cierto es que la película original de Venom era un batiburrillo de tonos y estilos que no siempre funcionaba bien, pero acabó encontrando a su público a base de proporcionar una alternativa al anquilosado universo Marvel oficial. La presencia de una némesis de la categoría y la visceralidad de un Matanza al que preste cuerpo Woody Harrelson apunta a diversión salvaje. Será interesante ver cómo se complementa la jugada con 'Morbius', secundario vampírico del spider-verso con Jared Leto como protagonista y de estreno el 31 de julio.

Estreno: 2 de octubre

'Eternals'

Cuando aún no están nada claros por dónde van a ir los tiros en la Fase 4 del MCU, la película de los Eternos se plantea como el gran enigma Marvel de este año. ¿Aspira Disney a convertirlos en los nuevos Vengadores o, por el contrario son unos seres cósmicos con un papel secundario-pero-relevante en una nueva saga cósmica? Los personajes originales, en todo caso, no son tan icónicos o conocidos como los Vengadores, pero lo cierto es que Marvel parece estar apostando fuerte por este posible arranque de saga, donde ya andan metidos actores como Angelina Jolie o Richard Madden.

Estreno: 6 de noviembre

'Godzilla vs. Kong'

Warner y Legendary siguen intentando lanzar su Monsterverse, después de la estupenda 'Kong: La Isla Calavera' y la irregular y discutida 'Gozdilla: rey de los monstruos'. Alexander Skarsgård y Millie Bobby Brown protagonizan este choque entre colosos que no es la primera vez que se ve en el cine, y que iba a estrenarse inicialmente a principios de año. Tendremos en esta entrega, de la que aún no se sabe nada, constantes de las otras entregas, como la organización Monarch y renovadas especulaciones sobre el origen y naturaleza de los Titanes.

Estreno: 20 de noviembre

'The Tomorrow War'

En una guerra del futuro contra invasores alienígenas, las fuerzas terrícolas empiezan a verse justos de efectivos, y viajan al pasado en busca de soldados y científicos para que ayuden en esta guerra sin precedentes. Chris Pratt será uno de ellos, en una aventura bélica de la que no se sabe prácticamente nada aún: ni siquiera podemos deducirlo a partir del director, cuya única experiencia previa como director es en episodios de 'Robot Chicken' y director de la película LEGO de Batman.

Estreno: 15 de diciembre

'Dune'

Por los pelos llega a 2020 esta ambiciosa adaptación del clásico absoluto de la ciencia-ficción de Frank Herbert que ya fue adaptado porr David Lynch en una fallida y fascinante película que solo es la punta del iceberg de una ristra de delirantes intentos, entre películas de diez horas nunca rodadas, miniseries y videojuegos, de abarcar el inmenso universo de la novela original. Con un reparto descomunal encabezado por Timothée Chalamet como Paul Atreides, la historia del planeta desértico, la especia y los gusanos cabalgables será resumida por Denis Villeneuve ('La llegada') en dos películas y una miniserie, 'Dune: The Sisterhood'.

Estreno: 18 de diciembre

'Voyagers'

Ha sido definida con un prometedor "'El señor de las moscas' en el espacio", y el punto de partida se ajusta a esa idea: un grupo de personas de distintos orígenes y edades se embarca en un viaje especial en busca de un hogar en el espacio. La falta de convenciones sociales pronto comienza a hacer efectos en las relaciones entre los cosmonautas, en una película que dirige Neil Burger ('El ilusionista', 'Sin límites', 'Divergente'), sobre el que nos preguntamos si sabrá inyectar a la historia el filo que precisa.

Estreno: 2020

'The Old Guard'

Netflix quiere apostar, después del buen resultado que ha obtenido con 'Roma' y 'El irlandés' por más películas de producción propia, quizás alguna de ellas de estreno en salas. Hay muchas de género y una de las más interesantes es esta adaptación de un cómic de Greg Rucka y Leandro Fernández. Los protagonistas son un grupo de mercenarios inmortales que han trabajado a lo largo de la historia de la humanidad. La aparición de una de su especie que no conocían coincide con un sabotaje de algunas de sus acciones. Protagoniza la imprescindible Charlize Theron y dirige Gina Prince-Bythewood ('La vida secreta de las abejas')

Estreno: 2020