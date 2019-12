El trailer de 'Ghostbusters: Afterlife' propone un regreso nostálgico a la mítica saga de investigadores paranormales

'Ghostbusters' no ha sido una franquicia con demasiada suerte, más allá de la primera entrega, símbolo absoluto del cine comercial de los años ochenta. Las peculiaridades de su reparto original, que impidieron que hubiera una química apacible en la fallida segunda parte, frustraron la producción de más secuelas. Los fans fatales pudieron disfrutar, eso sí, de un videojuego en 2009 que continuaba con bastante tino el tono, estilo y ambientación de las dos entregas originales.

La polémica llegó con la estupenda 'Cazafantasmas' de 2016, una divertida comedia que puso en pie de guerra al sector más cerril de los fans, opuestos a que un reparto enteramente femenino diera la réplica a los Cazafantasmas originales. Aquel fenómeno y su decepcionante resultado en taquilla ha quedado como una de las páginas más negras del "orgullo friki" reciente, con acosos online incluidos, y el rechazo salpicó incluso a algunos de los creadores de la película original que, decididos a revalorizar la franquicia, pusieron en marcha una secuela oficial del clásico.

En esta ocasión, la ambientación no es enteramente urbana, ya que nos trasladamos a Oklahoma, donde una madre soltera con sus dos hijos (Carrie Coon -'The Leftovers'- es la madre, y Finn Wolfhard -Stranger Things- y Mckenna Grace -Yo, Tonya-, los hijos) se acaban de instalar. Allí no solo empiezan a presenciar apariciones de torso completo y espectros omnivagantes de clase 5, sino que descubren el legado de uno de los Cazafantasmas originales, abuelo de los chicos. Completa el reparto Paul Rudd dando vida a un profesor de la escuela del pueblo que aún recuerda los eventos que sucedieron en Nueva York cuando él era pequeño.

El guión y la dirección corren a cargo de Jason Reitman ('Up in the Air', 'Young Adult', 'Juno'), hijo del director de la película original, Ivan Reitman, y que posiblemente inyectará un tono nostálgico a la película, adecuado para una secuela que hace referencia a una franquicia mítica para muchos espectadores de cuarenta y tantos años. Se trata de una secuela oficial y que hará referencia a los eventos ocurridos en una terraza de un edificio de Manhattan en compañía del dios sumerio Gozer el Gozeriano.