'House of the Dragon': HBO anuncia un nuevo spin-off de 'Juego de Tronos' basado en la casa Targaryen

Tan sólo unas horas han pasado desde que Deadline avanzaba la cancelación de la precuela de 'Juego de Tronos' protagonizada por Naomi Watts. Sin embargo, no son las únicas novedades relacionadas con la popular serie. El servicio de streaming HBO ha anunciado la llegada de un primer spin-off oficial de la popular serie ya finalizada. 'House of the Dragon' es el título original y como por el propio nombre da a entender, va de dragones, va de la casa Targaryen.

El anuncio se ha hecho oficial en un evento de presentación de HBO Max, el próximo servicio en streaming de la cadena. La serie se centra en la casa Targaryen y estará creada por el propio autor del universo 'Juego de Tronos', George R.r. Martin, y por Ryan Condal, que escribirá el guión. La precuela se establece trescientos años antes de los eventos que hemos visto en 'Juego de Tronos' y se basa en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin.

Poster oficial de 'House of the Dragon'.

De momento sabemos que Miguel Sapochnik dirigirá el piloto y algunos episodios adicionales de la primera temporada. Miguel Sapochnik fue el director de 'La batalla de los bastardos', el que para muchos fue el mejor episodio de 'Juego de Tronos'.

La primera precuela oficialmente confirmada

Durante los últimos años se han rumoreado y hasta confirmado que se estaba trabajando en diversas derivaciones para seguir sacando provecho del universo 'Juego de Tronos'. Sin embargo, este spin-off no formaba parte de esa lista, es uno adicional que estaba siendo desarrollado por Bryan Cogman. Cogman ahora ya no forma parte de HBO, fichó por Amazon para producir contenido ahí. Similar a lo que ha ocurrido con los showrunners de 'Juego de Tronos' David Benioff y D.B. Weiss, ahora en Netflix.

De los demás spin-off no queda claro cuáles seguirán desarrollandose. De momento tan sólo 'House of the Dragon' tiene pista libre por parte de HBO para ser producida. Se espera que HBo Max llegue el próximo mayo de 2020, aunque no hay fecha exacta para el estreno de 'House of the Dragon'. Tampoco muchos detalles acerca de los actores que protagonizarán la obra. Probablemente salgan a la luz más detalles en las próximas semanas ahora que la serie está confirmada.

