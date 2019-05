George R.R Martin confirma que HBO "sigue avanzando" con tres ‘spinoff' de Juego de Tronos

George R.R Martin no escribe mucho en su blog. Y para todos aquellos que todavía esperamos que termine de escribir 'Vientos de invierno' ya nos parece bien. Pero este fin de semana el autor de los libros de 'Juego de Tronos' ha escrito una entrada personal, donde nos explica varias de sus peripecias e opiniones, pero además ha dejado caer varios detalles importantes sobre los 'spinoffs' de Juego de Tronos.

La última temporada de 'Juego de Tronos' llega a su fin este verano y terminará con ello una serie que ha enganchado a millones de espectadores. Pero HBO no quiere perder su "gallina de los huevos de oro" y por ello ya prepara varias series sucesoras de 'Juego de Tronos'.

Esto es lo que el autor ha explicado sobre el futuro de la saga en HBO.

Hablando de televisión, no os creáis todo lo que leéis. Las informaciones en Internet no son fiables. Tenemos cinco series sucesoras de Juego de Tronos en desarrollo (no me gusta el término “spinoffs) en HBO y tres de ellas están avanzando favorablemente. La que se supone que no debo denominar La larga noche se va grabar este año y las otros dos aún están en la fase de guionización, pero están también cerca de ello. ¿De qué tratan? No puedo decirlo. Pero quizás podáis escoger una copia de Fuego y Sangre y sacar teorías.