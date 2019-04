Así es como Frikidoctor, el cirujano español experto en 'Juego de Tronos', ha puesto «en jaque» a HBO con sus 'spoilers'

José Señarís es, ante todo, una persona polifacética. Quizá su nombre no os diga gran cosa, pero nuestro protagonista es uno de los youtubers especializados en 'Juego de Tronos' más seguidos en los países en los que se habla español. Su canal 'Frikidoctor' tiene actualmente casi 190.000 suscriptores. Y creciendo. Pero esto no es más que la punta del iceberg.

No cabe duda de que es una combinación poco usual, pero Jose es cirujano en activo en el Hospital Sur de Alcorcón (Madrid), y, además, trabaja como guionista en 'El hormiguero', uno de los programas más exitosos y longevos de cuantos se emiten en la televisión española actualmente. No obstante, no es un recién llegado a la televisión. Forma parte del equipo de Pablo Motos desde hace más de una década y coordina la sección de Japón protagonizada por el humorista 'El monaguillo'. Pero, sobre todo, es un friki. Uno de libro.

Basta hablar unos minutos con él para quedar seducido por su elocuencia y su chispa. Las mismas cualidades que derrocha en cada uno de sus vídeos para YouTube. Lo suyo es el cine, los cómics, lo retro, y, sobre todo, 'Juego de Tronos', una serie a la que dedica muchos de los vídeos que publica en su canal de YouTube, y que le han colocado en el punto de mira de HBO por la repercusión que tienen sus spoilers no solo en los países en los que se habla español, sino también en los anglosajones. Esta es su sorprendente historia.

¿De dónde procede tu interés por la cultura friki? ¿Por los cómics, los videojuegos, las novelas de fantasía épica, el cine, etc.?

Siempre me han gustado los cómics. De pequeño me llamaban la atención las colecciones de mi tío Fernando, como 'Conan el Bárbaro', 'El príncipe valiente'... Tenía cómics americanos, pero también cómics europeos, como 'Tintín'. Él fue inculcándome poco a poco la pasión por los cómics. Poco después cayó en mis manos 'El hobbit', de Tolkien, y a partir de ahí era inevitable que me interesase por todo lo que tiene que ver con los universos de Tolkien o Marvel, entre otros.

¿Cómo descubriste Juego de Tronos? ¿Fue a través de los libros de George R. R. Martin o de la serie de HBO?

Yo no había leído los libros. Me enteré de que iba a salir la serie y me llamó la atención, así que empecé a leerlos. Me los leí de un tirón prácticamente. Luego salió la serie, pero yo aún no hacía nada en YouTube. Creé mi canal durante la quinta temporada. Al principio no sabía muy bien qué hacer en YouTube, hasta que dediqué un vídeo a 'Juego de Tronos'. Todos los vídeos tenían unas 700 visitas, y de repente ese generó unas 50.000 visitas.

Me di cuenta de que ese era el rumbo que estaba buscando, así que empecé a hacer vídeos de 'Juego de Tronos'. A la gente le gustó y actualmente llevo más de doscientos vídeos de esta serie. Pero lo curioso es que mi idea inicial era sencillamente hablar de las cosas que me gustaban, como el merchandising, cosas frikis... Al principio mi canal no tenía un rumbo fijo. Lo que marcó la línea fue ver que ese vídeo funcionó muy por encima de los demás y que, aunque tenía pocos seguidores, los vídeos que subía dedicados a 'Juego de Tronos' funcionaban.

¿Por qué crees que tanto la serie como los libros están teniendo tanto éxito?

Es un universo muy interesante y muy complejo. Además, está basado en la obra de un escritor como George R. R. Martin, que es un maestro. Teniendo esos mimbres y la base de todos los fans de los libros era fácil que la serie triunfara. Creo que mezclando todos esos componentes, y, además, invirtiendo el dinero que han empleado y apostando por unos buenos guionistas, han conseguido mantener una calidad bastante alta.

Aunque también están las personas que opinan que a partir de la quinta temporada, en la que se acaba el soporte de los libros, se produce un descenso sustancial de la calidad de los guiones. Aun así, una vez en la quinta temporada la historia ya tenía la fuerza suficiente para funcionar y triunfar.

¿Cuál es tu opinión personal acerca de la calidad de la serie a partir del momento en el que dejó de contar con el apoyo de los libros?

Yo creo que han hecho una serie distinta. Tiene giros más orientados a los fans y claramente han dejado atrás el universo de los libros. Han llevado su propio camino. Creo que, por ejemplo, la séptima temporada es buena, pero tiene algunos agujeros de guion tremendos que son difíciles de digerir. En conjunto la calidad me parece muy buena.

Tiene agujeros de guion, sí, pero también te da 'la batalla de los bastardos', que es la mejor batalla rodada para televisión jamás. Está incluso a la altura de otras grandes batallas que se han rodado para el cine. Así que por un lado creo que han cometido algunos errores, pero por otra parte han hecho cosas que nunca se habían logrado hacer. Y lo han preparado todo para que el desenlace de la octava temporada sea el evento televisivo más esperado en muchísimos años.

¿Por qué decidiste crear tu propio canal de YouTube? Aunque hablas de otras cosas, buena parte de tus seguidores ha llegado a través de 'Juego de Tronos', ¿verdad?

Yo estaba aquí, en 'El hormiguero', haciendo cosas, rodeado por Vaquero, que es monologuista, Jesús Manzano, Fontecha, Clavero... Todos hacían cosas aparte. Yo era el único guionista que simplemente escribía guiones, y ya está. Pero no me veía haciendo monólogos, así que después de darle muchas vueltas me di cuenta de que YouTube me permitía hacer lo que quisiese y al ritmo que quisiese. Era una forma de hacer algo por fuera que me permitía crear contenido para mí.

¿Puedes darnos algunas pistas acerca de qué fuentes utilizas para conseguir la información que tienes de 'Juego de Tronos'? Es impresionante el nivel de detalle que ofreces a tus seguidores en muchos de tus análisis.

Esa es la pregunta del millón. Y eso es lo que HBO quisiera saber. Estoy en una fase en la que, después de que me hayan retirado los últimos vídeos, he llegado a un compromiso con HBO por el que no haré más spoilers para que no me retiren todo lo que suba de 'Juegos de Tronos'. Al final se convierte en un «tira y afloja» que no vale la pena.

En realidad a mí me contacta muchísima gente de muchas partes del mundo. Hay gente que sí sabe cosas de verdad de la serie, y hay gente que no. Yo tengo que filtrar si la información es o no fiable. Hay tanta gente implicada desde el rodaje de la serie hasta la producción que es posible encontrar personas a las que les gusta contar cosas de la serie. Y tengo la suerte de que, en ocasiones, han recurrido a mí. Por eso he conseguido algunas informaciones que son bastante secretas.

Evidentemente, esto a HBO no le hace ninguna gracia. Además, esta temporada están más paranoicos que nunca con la seguridad y buscando proteger el secreto hasta el final, por lo que ha llegado un punto en el que yo he tenido que tomar la decisión de no hacer más spoilers porque todo lo que les suene a este tipo de contenido suponía que ellos podían impugnar el vídeo. Y, como tienen la capacidad de tardar un mes en devolvérmelo, al final el esfuerzo no vale la pena. No tiene sentido hablar de cosas que van a pasar si cuando puedo sacar el vídeo ya han sucedido.

El contenido de tu canal refleja que eres un firme defensor de los spoilers. ¿No crees que la experiencia que nos ofrecen las series y las películas puede resentirse si descubres la trama o partes de ella antes de disfrutarlas?

Los spoilers claramente no son para todo el mundo. 'Juego de Tronos' tiene un ejemplo muy claro. Hasta la quinta temporada teníamos los libros, y la gente que los había leído sabía perfectamente qué iba a suceder y conocía los giros de guion más importantes. ¿Quiere esto decir que los lectores disfrutaron menos la serie? No. Disfrutaron lo mismo, o incluso más, porque si el contenido es de calidad a ti te gusta ver reflejado en la pantalla cosas que ya conoces.

A mí me sucede lo mismo. Cuando descubro algo me gusta luego verlo reflejado en la pantalla. Ver cómo han tratado esa información que he descubierto. La experiencia es distinta. La gente que solo quiere ver la serie sin spoilers la va a disfrutar durante el mes y medio de emisión, pero yo llevo dos años intentando encontrar cada detalle. En mi opinión, yo estoy disfrutando más a lo largo del tiempo que ellos. Cuando vea la serie habrá cosas que conozca, pero la disfrutaré igual que cuando las conocía a través de los libros.

Sé que habías tenido algún conflicto con HBO con anterioridad, pero, ¿se te pasó en alguna ocasión por la cabeza que HBO pudiese llegar tan lejos contigo?

Durante la sexta temporada fue cuando más cerca estuvieron de cerrarme el canal. Mucho más que esta. La reclamación por copyright que me pusieron estaba basada en la Digital Millennium Copyright Act, y esto es un strike en YouTube. En esa ocasión tuve que hacer una impugnación, tuve que reclamar, y el canal estuvo a un strike de ser cerrado. Pero YouTube me dio la razón y me devolvió el canal.

Durante la séptima temporada hice mis vídeos como siempre, y no sucedió nada. Y ahora en la octava lo han vuelto a hacer, pero de otra forma. No han puesto este tipo de reclamación, sino que simplemente han reclamado el copyright, sin más, de forma que ganan un mes de margen, que es el que yo tengo para impugnar y ellos para resolver. De esta forma mis vídeos dejan de tener sentido. En realidad, en esta ocasión el canal nunca ha estado en peligro.

En cualquier caso, yo entiendo su postura. Si estuviese en su lugar también usaría los recursos a mi alcance para proteger el secreto de la trama. Otra cosa es que yo creo que el debate sí tiene cabida. Ellos no lo creen porque opinan que estos vídeos son literalmente ilegales (yo pienso que es excesivo decir que un vídeo con spoilers es 'ilegal'), pero no quiero meterme en esa batalla porque cuando llegue el momento todo esto habrá quedado atrás.

¿Cuál será el enfoque que darás a tu canal de YouTube una vez que se emita la última temporada de 'Juego de Tronos'? ¿Temes perder suscriptores?

Lógicamente sí porque es un canal que ha estado muy marcado por 'Juego de Tronos', pero hay muchas más cosas que vienen. Muchas series y mucho contenido muy interesante del que hablaré.

¿Hay alguna serie actual o en producción que, en tu opinión, pueda tomar el testigo de 'Juego de Tronos' desde el punto de vista de su éxito y su impacto en los consumidores de contenido?

«'The Mandalorian' puede tener un éxito muy importante. No sé si tanto como 'Juego de Tronos', pero tiene mimbres»

La única que tiene un soporte de fans lo suficientemente potente, en mi opinión, es 'The Mandalorian'. Hay muchísimos fans del universo Star Wars. Creo que sí puede hacerse una súper serie. En segundo lugar está la serie de 'El Señor de los Anillos', de Amazon Prime. El universo de Tolkien también tiene una pegada tremenda. Y luego 'The Witcher' creo que tiene un alcance más reducido.

En cualquier caso, el universo Star Wars tiene un grupo de fans enorme, y creo que si la serie es buena podría tener un éxito muy importante a nivel mundial. No sé si tanto como 'Juego de Tronos', pero desde luego tiene los mimbres para ser una serie muy potente.

Para concluir, una pregunta de carácter personal: ¿te resulta muy complicado compatibilizar tu trabajo como cirujano con ‘El hormiguero’ y tu canal de YouTube?

Lo tengo bastante bien organizado porque tengo los horarios muy compartimentados. Lo único que sucede es que me exige mucha actividad todos los días y me limita mucho el tiempo libre. Ayer tenía la tarde libre y la aproveché para grabar el vídeo dedicado a Daenerys Targaryen y todo el follón por la sucesión al trono. Mañana tengo cirugía en el hospital, y por la tarde posiblemente grabe algo para YouTube porque los viernes no hay 'Hormiguero'. No me queda más remedio que tener el tiempo muy medido en todo lo que hago.