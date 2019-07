'HBO Max' será la nueva plataforma de streaming con la que Warner sacará el arsenal para competir contra de Netflix, Disney y Apple

La guerra de plataformas se pone cada vez más interesante. Hoy WarnerMedia, el gran conglomerado que nació después de que AT&T comprara Time Warner por 85.000 millones de dólares, anunció los primeros detalles de la que será su plataforma de vídeo en streaming con la buscarán hacer frente a Netflix y el próximo embate de Disney y Apple.

El servicio llevará por nombre 'HBO Max', una decisión curiosa, ya que buscarán apoyarse en un nombre de renombre como es 'HBO' para meter todo, absolutamente todo el contenido de WarnerMedia, que no es poco. La mala noticia, es que anuncio contempla por el momento sólo a Estados Unidos, por lo que queda pendiente saber qué pasará en España y Latinoamérica, tanto con el actual servicio que ofrece HBO, así como con el contenido y su disponibilidad.

Hay que hacer hincapié en que todo lo anunciado con respecto a HBO Max por el momento es únicamente para Estados Unidos, por lo que en el resto del mundo las cosas seguirán como hasta ahora, hasta nuevo aviso.

Junto al anuncio del nombre de la plataforma, WarnerMedia dio a conocer parte del contenido que tendrá HBO Max, porque no sólo se trata de HBO, sino de casi todas las propiedades de la compañía, donde se incluyen tanto cadenas como estudios cinematográficos, así como exclusivos, que aquí se llamarán "Max Originals".

Según WarnerMedia, para el lanzamiento de HBO Max se encontrará aproximadamente 10.000 horas de contenido, con material de Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes. Esto más el material exclusivo que vayan produciendo a partir de ahora y por supuesto, todo lo de HBO.

Entre este contenido se encuentra 'Friends', que dejará Netflix y pasará a ser exclusivo de HBO Max, nuevamente, por el momento sólo en Estados Unidos. El caso de Friends es ahora mismo el más claro ejemplo de cómo será la guerra de contenidos, y es que ahora mismo en España está disponible tanto en Netflix, como en Prime Video como en HBO.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕