Las 21 mejores películas de ciencia-ficción de la década

Toda una década, y más en un género como es la ciencia-ficción, que se caracteriza por su constante búsqueda de la novedad, de adentrarse en terreno inexplorado, da para mucho. Hemos tenido desde recuperación de franquicias míticas (de 'Mad Max' a 'Blade Runner' o 'El planeta de los simios', pasando por muchas otras -no todas con la misma fortuna comercial-) a descubrimientos más independientes que han dado variedad al género durante diez años rebosantes de sorpresas (de 'Ex-Machina' a 'Attack the Block', pasando por 'High-Life', 'Under the Skin' o 'Annihilation').

Tampoco hay que olvidar el gran fenómeno de la ciencia-ficción mainstream de esta década: la compra de Disney de Lucasfilm, Marvel y Fox la convierten en una productora de ciencia-ficción absolutamente monstruosa. Una ciencia-ficción absolutamente matizada para el gusto del gran público, pero es imposible valorar esta última década en el género sin tener en cuenta el vuelco que ha dado 'Star Wars', de nuevo en primera línea de fuego del gusto popular, más allá de los fans, y la construcción de los superhéroes como narrativa mainstream por excelencia. A ello se suma el catálogo de Fox, con franquicias de género en su haber como 'Alien', 'Predator' o 'La mosca', y a las que aún no se ha dado salida.

En términos generales, la sensación es que en esta década la masificación de internet ha diversificado el fandom, lo que nos ha llevado a una era de la ciencia-ficción en la que tienen cabida enfoques tanto más duros (el resurgir literario del género gracias a fans mucho más activos y vocales tiene buena parte de ello) como otros más masivos. Hace no tanto, un éxito del género como 'The Matrix' marcaba modas, estilos, narrativas e incluso extendía tentáculos hacia otros géneros como el terror (qué es 'Resident Evil', si no un exploit de Matrix con zombis). Ahora hay tanta variedad que surgen subgéneros continuamente (apunta: hopepunk y ciencia-ficción climática) y la diversificación no se detiene.

Ante tal variedad hemos preguntado a algunos de los fans del género en Webedia para dilucidar una lista quizás no definitiva, pero sí con algunos hitos imprescindibles de la ciencia-ficción de los últimos años. Hemos evitado repeticiones para que esto sea más variado, pero al final incluimos para tu solaz y diversión los títulos más votados. Una década para recordar, y a la que sin duda volveremos cuando los viajes en el tiempo sean cosa cotidiana.

'Origen (Inception)' (2010)

Siempre decimos que está todo inventado. Pero hay artistas que aún encuentran la forma de mantener fresco y emocionante el medio en el que trabajan. En 2010, Christopher Nolan venía de revolucionar el cine de cómics con 'El caballero oscuro', y antes de cerrar su trilogía de Batman quiso ofrecer un espectáculo original, diferente, una experiencia única para el público. Se titulaba 'Origen' ('Inception').

Hoy, nueve años más tarde, estamos acostumbrados a ella. Se ha discutido hasta la saciedad, se ha referenciado, imitado, parodiado... Como cualquier film cuya fuerza depende de los efectos visuales, su capacidad de impacto ha disminuido. Los defectos del cine de Nolan son más evidentes. No obstante, pese a todo, sigue funcionando como un reloj. El concepto es potente, la narrativa es muy ingeniosa, atrapa la música de Hans Zimmer, y el repartazo liderado por Leonardo DiCaprio mantiene viva la película en todo momento. Es una gran aventura fantástica que no da tregua y que logra instantes asombrosos, nunca antes vistos en el cine. Por eso, 'Origen' merece un sitio entre lo mejor de la ciencia-ficción de la década.

Juan Luis Caviaro (director de Espinof)

'Looper' (2012)

Da la sensación de que mucha gente está descubriendo el gran director que es Rian Johnson a raíz de 'Puñales por la espalda', pero es que este señor antes había parido la genial 'Looper'. Una película con una muy buena premisa y que no decae en su desarrollo, que cuenta con un Joseph Gordon-Levitt que rinde a gran nivel incluso intentando no hacer de él mismo, sino de Bruce Willis. Tiene sus cositas, claro está, y no soportaría una disección cuidadosa pero 'Looper' merece formar parte de la élite de la ciencia-ficción de esta década por múltiples motivos. Será de culto, si es que no lo es ya.

Samuel Fernández (editor en Xataka Móvil)

'Dredd' (2012)

Puede que 'Dredd' no sea la película más redonda de esta lista (aunque ya querrían otras de mucho más renombre exhibir con tanto descaro unas virtudes tan cristalinas), y desde luego está claro que no es la más ambiciosa. Pero creo que vale la pena, entre tanta humanismo trascendental y tanta space opera con ínfulas, detenerse un momento a reivindicar un film que hunde sus intenciones en la misma raíz de la ciencia-ficción: los tebeos y la literatura barata. Y no de cualquier manera: el guión de 'Dredd' procede de Alex Garland, que ya ha aparecido en esta lista con 'Ex Machina' y que, si esta lista se ampliara al resto del siglo aparecería mencionado más veces, tanto hacia el pasado (la reivindicabilísima 'Sunshine', la fundacional '28 días después') como hacia el futuro (la futura adaptación de 'Halo').

'Dredd' se basa en un cómic sencillamente esencial para entender la ciencia-ficción actual, visionario en su demoledora mezcla de pulp sin complejos y crítica social británica al doscientos por cien de revoluciones. Y en su estructura de película sencilla, directa, de ir del punto A al punto B dejando la mayor cantidad de cadáveres posibles por el camino sintoniza con la mejor película de este artículo ('Mad Max: Fury Road'), la mejor película de acción de este siglo ('The Raid') y la única película que ha sabido entender bien (pero bien) la nostalgia de los ochenta ('Attack the Block'). El resultado puede presumir de ser la mejor adaptación de un cómic no superheroico de la década y de una película que nos recuerda que la ciencia-ficción es también rabia, furia, sátira, violencia e imágenes visionarias que no habías visto nunca antes. Todo eso es 'Dredd', y si no estás de acuerdo, a los isocubos derechito.

John Tones (editor en Xataka)

'Qué difícil es ser un dios' (2013)

Si una película protagonizada por las estrellas más rutilantes de la historia moderna del cine, dirigida por uno de los más grandes autores del nuevo Hollywood y directa al salón de tu casa, es una experiencia exigente, no sé muy bien cómo describir la obra póstuma de Alexei German, ‘Qué difícil es ser un dios’. Ciencia ficción medieval, infecciosa, basada en la obra de Boris y Arkadiy Strugatskiy, los mismos detrás de ‘Stalker’ y ‘El lunes empieza el sábado’, puede ser una de las películas más desagradables de la historia del cine.

Un casting entregado y liderado por Leonid Yarmolnik lo da todo en esta exploración, casi documental (muchos de los personajes que pululan miran a cámara y el espectador lo sentirá como algo lógico), sobre un equipo científico en planeta Arkanar, un mundo que se encuentra en la fase medieval de su propia historia. Lo cuentas y parece increíble. Lo vives y resultará inolvidable. Inténtalo, está en Filmin. La historia, por cierto, ya contó con una versión dirigida por Peter Fleischmann en 1989 bajo el título ‘El poder de un dios’. La película ganó un par de premios en la edición de 1990 del festival de Sitges, los de mejor guión y mejor música.

Kiko Vega (editor en Espinof)

'Snowpiercer' (2013)

Ahora que en 2020 se va a estrenar un reboot en forma de serie, no está de más revisitar 'Snowpiercer', una película de ciencia-ficción sobre una rebelión a bordo de un tren que recorre un mundo postapocalíptico y helado. Todos aquellos que protestan de que las películas no deberían tener un mensaje político se encontrarán aquí con una pancarta bien clara y grande que habla de lucha de clases, de la capacidad del sistema de absorber una rebelión o del cambio climático, entre otros temas. Ya de por sí, esta película de Bong Joon-ho brillaría por su propuesta y su puesta en escena imparable de izquierda a derecha, pero es que tiene un repartazo de aúpa con Chris Evans, John Hurt, Jamie Bell, Ed Harris o Tilda Swinton. No se trata de preguntarse por qué no la has visto, sino por qué no la has vuelto a ver, por lo menos, una vez más.

Adrián Álvarez (colaborador en Xataka y Espinof)

'El congreso' (2013)

Si 'Holy Motors' fue un reconocimiento de la muerte del cine en el que la moraleja era que, ante la ruina, el espectáculo debe continuar, 'El congreso' fue un oráculo cinematográfico cuyas profecías continúan cumpliéndose. Con el 'Congreso de futurología' de Stanislaw Lem como eje vertebrador, la película de Ari Folman se expande de la imagen real a la animación de inspiración fleischeriana y saturada de elementos pop para representar un pretendido futuro imaginado que sigue cristalizándose en un presente en el que Will Smith, Robert De Niro o Joe Pesci rejuvenecidos se han convertido en involuntarios avatares del celuloide como quimera y de la imposición de la imagen digital que Robin Wright encarna en la cinta como protagonista del puente hacia la digitalización actoral. No falta de virtudes ni de exuberancia, 'El congreso' es una obra desbordante que suma sin orden ni concierto vaticinios sobre las mutaciones del cine contemporáneo, la maternidad o distopías farmacológicas de corte huxleyano.

Antonio Ramón Jiménez Peña (colaborador en Espinof)

'Gravity' (2013)

'Gravity' podría haber sido simplemente una sensacional virguería técnica en la que Alfonso Cuarón volviese a mostrar ese virtuosismo del que ya había hecho gala en la espléndida 'Hijos de los hombres'. También podría haberse quedado en una de esas obras vistosas por el gran uso que hace del 3D o únicamente haber destacado por la sensacional interpretación de Sandra Bullock. Pero es que además de eso es una obra con mucho corazón que mantiene la tensión con brillantez no solamente por lo peligroso de la situación a la que se enfrenta su protagonista, sino porque también consigue romper esa barrera emocional entre espectador y ficción para que uno sienta casi como propio lo que sucede a su protagonista. 'Gravity consigue algo casi imposible. Te seduce la mirada con su impresionante apartado visual, te conquista el corazón con el viaje emocional de Bullock y consigue que realmente enciendas el cerebro para reflexionar sobre todo lo que plantea.

Mikel Zorrilla (editor en Espinof)

'Her' (2013)

'Her' es, como otras películas del género, una visión de un futuro que en este caso parece estar especialmente cerca. Une dos segmentos tecnológicos que son ya una realidad -inteligencia artificial y la intersección de la tecnología con la búsqueda de pareja- y nos sitúa en un futuro que en cierta forma ya se ve en países como Japón, en los que las relaciones personales son en muchos casos distintas a las tradicionales. El tratamiento del tema y la actuación de Joaquin Phoenix (con el doblaje, lo de que la voz de la máquina fuera de Scarlett Johansson no es relevante) son ejemplares, y al menos en mi caso logró causar esa sensación inquietante de "¿o sea, que de Tinder, que ya es preocupante, vamos a esto?"

Javier Pastor (editor en Xataka)

'Coherence' (2013)

La hasta ahora única (y modesta) película dirigida en 2013 por James Ward Byrkit, que fue premiada en varios de los festivales de cine fantástico más importantes como Sitges, Austin o Bilbao, cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúne a cenar la noche que un cometa va a pasar muy cerca de la Tierra. Justo al paso de este, se produce un apagón... y todo se complica. En el vecindario solo queda una casa con luz, y cuando dos miembros del grupo deciden ir hacia allí a contactar con los vecinos, comienza un juego de universos y realidades paralelas del que, si como espectador ya has entrado, es imposible salir. Es entretenida a más no poder, indescifrable en algunos momentos y, en definitiva, funciona como una especie de sci-fi costumbrista en la que no sabes qué derroteros va a tomar la historia. 'Coherence' son 90 minutos de desafíos a la lógica para pasarlo pipa viendo sufrir a los protagonistas. Como curiosidad: la peli se rodó en casa del director y el guión no estaba definido. El hecho de que sean actores improvisando hizo que me enamorase un poco más de ella.

María Alba (colaboradora en Espinof)

'Predestination' (2014)

Siempre he tenido cierta devoción por las historias de viajes temporales y, aunque mantento la esperanza, una parte de mí sabe que nunca encontraré algo tan loco, enrevesado y bien parido como 'Predestination'. Sobre el papel una historia bastante simple, una organización que viaja en el tiempo intentando frenar ataques terroristas, pero la hora y pico que dura la cinta es uno de esos festivales de ciencia-ficción que se las apaña para volarte la cabeza cada dos por tres. No es uno de esos nombres que acaparan portadas constantemente con el apellido de película de culto sobreimpreso, pero sí uno que recomiendo siempre que puedo.

Rubén Márquez (Editor en Xataka)

Al filo del mañana (2014)

Escoger una sola película como la mejor de la década en su género me parece una tarea casi imposible. En una hipotética lista pondría un buen puñado de ellas a competir por el trono, seguro, pero como pasa lo que pasa, y tanto 'Interstellar' como 'La Llegada' están cogidas por otros compañeros, me quedo con 'Al filo del mañana'.

Si mi memoria no me falla, creo que estamos ante uno de los pocos casos en los que Hollywood decide llevar una novela japonesa a la gran pantalla. En este caso 'All You Need Is Kill' de Hiroshi Sakurazaka, con Doug Liman como director, el enorme Christopher McQuarrie en el equipo de guionistas y dos protas de lujo: Emily Blunt y Tom Cruise.

¿Qué puede haber más de ciencia-ficción que un bucle temporal? Pues un bucle temporal con una invasión alienígena y exotrajes. Digamos que 'Al filo del mañana' es la versión futurista de 'Atrapado en el tiempo' y su maravilloso día de la marmota, donde los protagonistas deben dar con la secuencia correcta de acciones para deshacer el bucle. Y está todo tan bien atado y es todo tan bonico y divertido que no puede quedarse fuera como una de las mejores películas del género de toda la década."

Alex CD (director de Vida Extra)

'Interstellar' (2014)

'Interstellar' es una obra de arte en mayúsculas. Creo que es una de las grandes creaciones de Cristopher Nolan no solo por la historia, que es capaz de mantenerte pegado al sofá los 169 minutos que dura, sino por cómo se han introducido las teóricas físicas como los agujeros de gusano y la relatividad. Evidentemente ayudó contar con Kip Thorne, asesor científico.

Además, me encanta el mimo que se puso a los pequeños detalles, como que cuando la nave se mueve en el espacio no hay sonido. También destaca por cómo están explicados conceptos como la singularidad, la gravedad o el espacio-tiempo de forma que hasta el menos docto en física es capaz de entenderlos. Es una de esas películas que cualquier aficionado a la ciencia-ficción debe ver al menos una vez en la vida.

José García (editor en Xataka)

'Mad Max: Furia en la carretera' (2014)

No hay una lista de lo mejor de la década en la que no esté 'Mad Max: Furia en la carretera'. En las grandes páginas de cultura y entreteniento puedes encontrar la cuarta parte de la saga que cambió el cine postapocalíptico en primer lugar en muchas de ellas. Hay tanta convicción y coincidencias que no cabe ninguna duda. La película de George Miller nos despeinó en la pantalla de cine y de aquella no nos hemos recuperado. La sensación que dejaba era que después de aquello, ninguna película de acción iba a estar a la altura. Había que cerrar el cine. El paso de los años ha dejado muchas buenas películas fantásticas, muchos cierres de trilogías y universos compartidos. Pero no, nada nos ha vuelto a impactar como la carrera de ida y vuelta de dos horas con coches tuneados y kamikazes con spray en la boca buscando el Valhalla. Salimos del cine cargados de adrenalina, pensando "¡Qué día! ¡Qué hermoso día!" y desde entonces, ninguno ha llegado a superarlo.

Jorge Loser (editor en Espinof)

'Marte (The Martian)' (2015)

Un náufrago en Marte. La idea de estar solo en una isla desierta, pero a nivel planetario. Tras esta espeluznante premisa se ubica una quizás no tan reconocida obra maestra de Ridley Scott. Con una fotografía alucinante, un ritmo cronometrado y una gran actuación de Matt Damon, 'Marte (The Martian)' es una fiel recreación de lo que supondría una adversidad así.

Como casi todas las películas del género, científicamente hablando quizás tenga algunos fallos, pero se nota que en esta ocasión pusieron especial esmero y el film respira ciencia en pequeños detalles como el traje protector, los tiempos de viaje, el hábitat presurizado o el propio rescate. Un drama de supervivencia que consigue transmitir y llegar al espectador, sin perder un punto de ironía y optimismo.

Enrique Pérez (editor en Xataka)

'Ex Machina' (2015)

En la era de ‘Black Mirror’ siempre se agradece que un autor mire al pasado y sepa distanciarse de la corriente actual sin necesidad de huir pavorosamente de ella. Alex Garland lo hizo de manera inmejorable en lo que sin duda es una de las grandes películas de ciencia-ficción de los últimos años.

Y es que todo el género se concentra aquí: regalos digitales envenenados, firmas mefistofélicas, laboratorios, mad doctors… incluso modernos monstruos de Frankenstein (Prometeo) o mujeres fatales. En este caso, además, son los mismos.

Dividida en sesiones test, Garland da un paso al frente alejándose de la fórmula fabulosa (de fábula) con la que Spielberg completó la idea de la inteligencia artificial de Stanley Kubrick. La teoría de la relatividad ebria, otro brillante apunte, solo convierte en más odioso a ese brillante cabrón que encarna Oscar Isaac de manera impecable.

La microexpresión como espejo del alma y ecos de fantástico europeo, del que tenía más entrañas que cables, dentro de esa cabaña de los horrores en el bosque que se abrirá a un nuevo mundo dominado por las máquinas.

Obra maestra.

Kiko Vega (editor en Espinof)

'Star Wars - El despertar de la fuerza' (2015)

Independientemente de si eres fan de la saga 'Star Wars' o no, no podrás negar que la primera de la última trilogía de la saga cinematográfica más famosa de la historia del cine es uno de los estrenos / eventos de la década. Además, J.J. Abrams, admirador declarado de las aventuras de Luke, Leia, Han y compañía, hizo la película que a él (y a los millones de fans de todo el mundo) querían ver: contar prácticamente la misma historia, pero en otro tiempo, con nuevos personajes y regresando a los de siempre (y que son casi como de la familia). Pero con 'El despertar de la Fuerza', Abrams nos regaló mucho más, algo que corroboré al ir a ver 'El ascenso de Skywalker' y encontrarme con una niña de 12 años disfrazada de Rey, la nueva heroína de 'Star Wars': un personaje femenino totalmente alejado de los estereotipos y a la altura de convertirse en referente para muchas niñas y niños.

Lucía Ros (colaboradora de Espinof)

'La llegada' (2016)

Denis Villenueve consigue colocar ‘La llegada’ como la primera película sobre extraterrestres que se sale del canon de lo preestablecido por el género. Su planteamiento en torno al lenguaje no solo resulta innovador a la hora de abordar la trama, sino que deja de lado los conflictos bélicos y testosterónicos que suelen rodear a este tipo de cintas. La elección y ubicación de la música, junto al ritmo y control del suspense convierten a 'La llegada' en una de esas películas tan inmersivas que cuando las terminas cuesta volver a retomar la realidad que existe fuera de ella.

Irene Sierra (editora en Magnet)

'Blade Runner 2049' (2017)

El reto que tenía por delante Denis Villeneuve cuando le propusieron hacerse cargo de la dirección de ‘Blade Runner 2049’ era titánico. Poner a punto una secuela a la altura del clásico atemporal que Ridley Scott dirigió en 1982 parecía improbable, y, aun así, en mi opinión Villeneuve salió airoso. ‘Blade Runner 2049’ no tiene los momentos catárticos que han provocado que ‘Blade Runner’, la original, deje una huella imborrable en los muchos fans que adoramos esta película. Pero tiene personalidad, está impecablemente dirigida y respeta escrupulosamente el universo creado por Philip K. Dick que con tanto acierto y una gran dosis de libertad Scott trasladó a la gran pantalla.

Estas son las razones por las que ‘Blade Runner 2049’ es, para mí, una de las mejores películas de ciencia-ficción de la década que estamos a punto de dejar atrás. En mi podio particular está acompañada por ‘La llegada’, otra gran película de Villeneuve, e ‘Interstellar’, quizá el proyecto más ambicioso de Christopher Nolan hasta la fecha. Cruzo los dedos para que la revisitación de ‘Dune’ que está preparando actualmente el realizador canadiense tenga una calidad equiparable a la de sus otras películas.

Juan Carlos López (Editor en Xataka)

'Aniquilación' (2018)

Cuando Alex Garland firmó en 2014 esa catedral del cine de ciencia ficción titulada ‘Ex-Machina’, con la que abrazó la vis más pura y cerebral del género, muchos vimos casi imposible qué lograse elevar el listón en sus futuros trabajos; pero, con ‘Aniquilación’, el británico se reafirmó como una autoridad dentro del panorama sci-fi actual. Y es que pocos relatos cinematográficos recientes han explorado la idiosincrasia del ser humano de un modo tan inteligente y demoledor, combinando una factura técnica y una dirección portentosa con un poso existencialista que se mete bajo la piel y que permanece contigo mucho tiempo después de haber concluido su visionado. Una auténtica joya a la que regresar una y mil veces, tan horrenda y aterradora como hermosa.

Víctor López (Editor en Espinof)

'Vengadores: Infinity War' (2018)

Se puede debatir de manera abierta y sana si ‘Infinity War’ es la mejor película del UCM, o no, pero está fuera de duda que la obra maestra de Marvel Studios es también el máximo abanderado de la Ciencia Ficción en la gran pantalla de la década. Es más, ha sido elogiada como ‘El Imperio Contraataca’ de nuestra generación. Palabras mayores.

No todo el mérito reside en sus 149 minutos - los cuales se pasan volando- sino en el modo de hacer converger diez años de historias individuales y entrelazadas en un auténtico carrusel de emociones, efectos especiales, tecnología que roza la fantasía y batallas que tienen lugar en diferentes planetas. Con Tony Stark al timón, nada menos. Pura Sci Fi, sí, pero también puro espectáculo.

Los Hermanos Russo supieron recoger el testigo de los estudios de Marvel y elevar el conjunto a todos los niveles, volando la cabeza a millones de espectadores a nivel mundial y convirtiendo a Thanos y su infame chasquido cósmico en un icono atemporal de los que ya no se suelen ver en los largometrajes modernos. De esos que ocurren una vez al año y con suerte. Pero, sobre todo, es una producción que consigue expandir los propios límites de la ciencia ficción de manera tan natural -y sin renunciar a la explosividad- que se hace disfrutable para todos los públicos. Llevándose para sí el impacto y el calado reservado a otras space operas y ambiciosas tramas con la inteligencia artificial, el cyberpunk, las distopías o la robótica de toda una década. Incluso, el de 'Vengadores: Endgame', su propia secuela.

Frankie MB (editor en Vida Extra) vengadores: Infinity War

'Un lugar tranquilo' (2018)

La regla de oro de cualquier ficción: si le marcas unos límites claros, no hagas ni un solo movimiento que te pueda llevar a salir de ellos. Eso lo sabe tan bien ‘Un lugar tranquilo’ que ése es su mayor don:** crear un ambiente opresivo en el que suspendas cualquier pega que pudieras ponerle a la premisa. Y sí, la premisa es loquérrima**: unas criaturas misteriosas alienígenas capaces de oír cualquier mínimo ruido han llevado a la Tierra al apocalipsis, asesinando a cualquiera que hable, pise una rama o susurre un poco más alto. Es decir, los alienígenas que son tu padre echándose la siesta.

John Krasinski marca tan estupendamente las reglas del juego que entramos con él en un universo fascinante que dura lo que tiene que durar y que, posiblemente, no pueda continuar más allá (a pesar de la secuela anunciada). La película más asfixiante, la experiencia cinematográfica con los nervios más a flor de piel de los últimos meses.

Probertoj (editor en Xataka)