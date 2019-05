'Star Trek: Picard' nos muestra su primer teaser tráiler: el gran Capitán Jean-Luc Picard está de vuelta

Han pasado 17 años desde que el Capitán Jean-Luc Picard apareció en 'Star Trek: Némesis', y ahora está listo para volver. Como sabemos, el icónico personaje interpretado por Sir Patrick Stewart tendrá su propia serie dentro del universo de Star Trek bautizada como 'Star Trek: Picard', la cual llegará a finales de este año y ya tenemos su primer adelanto en forma teaser, que nos prepara para saber qué pasó con el Capitán Picard tras su misterioso retiro.

'Nos sacó del oscuridad... creó la más grande armada de rescate de la historia"

Este primer adelanto nos muestra a un Jean-Luc aparentemente retirado en el Chateau Picard de su familia en Francia, mientras una voz en off cuestiona las razones por las que el Capitán dejo la Flota Estelar bajo misteriosas circunstancias. Así como un oscuro acontecimiento que destruyó la fe de Picard en sí mismo y en la Flota Estelar. ¿Qué pudo haber causado que Picard cambiara tan drásticamente?

"¿A qué costo? ¿Tu fe? ¿Tu fe en nosotros? ¿Tu fe en ti mismo? Díganos por qué abandonó la Flota Estelar".

Tras siete temporadas en 'Star Trek: The Next Generation', la nueva serie 'Star Trek: Picard' nos adentrará en la vida del Capitán Picard después de dejar la Flota Estelar. Una historia ambientada 20 después de los acontecimientos en 'The Next Generation'.

La serie tendrá 10 episodios de una hora y, según la sinopsis, "se centrará en el interés de Picard por la arqueología, y su misión principal girará en torno a algún tipo de artefacto que ha sido descubierto". Junto a Stewart le acompañan actores como Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera y Harry Treadaway.

Alex Kurtzman, productor ejecutivo, explicó en una entrevista a EW que 'Star Trek: Picard' será algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en la saga:

"Es un ritmo extremadamente diferente al de 'Star Trek: Discovery'. 'Discovery' es una bala. Picard es un espectáculo muy contemplativo. Trataremos de encontrar un equilibrio entre la velocidad de 'Discovery' y la naturaleza de lo que era 'The Next Generation', pero creo que tendrá su propio ritmo. Sin revelar demasiado sobre ello, la gente tiene muchas preguntas sobre Picard y lo que le pasó, y la idea que tenemos es tomarnos el tiempo para responder a esas preguntas después de las muchas, muchas cosas con las que ha tenido que lidiar en 'Next Gen' es realmente emocionante. 'Más aterrizado' no es la manera correcta de decirlo, porque la temporada 2 de 'Discovery' también está 'aterrizada'. Se sentirá más... como ¿dentro del mundo real? Si esa es la forma correcta de decirlo".

'Star Trek: Picard' se estrenará a finales de año, en una fecha aún por confirmar, en Amazon Prime Video en todo el mundo donde está disponible la plataforma, a excepción de Estados Unidos, que se trasmitirá por CBS All Access, y en Canadá, a través de los canales de Bell Media cable networks, Space y Z, y el servicio OTT, Crave.