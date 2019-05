Amazon emitirá el espinof de 'Star Trek': la nueva serie se centrará en el capitán Jean-Luc Picard

Aun no hay título, pero ya tenemos nuevo espinof de la legendaria 'Star Trek'. Lo ha anunciado Amazon, que se ha aliado con CBS Studios International para distribuir fuera de EE.UU. una producción que se centrará totalmente en el personaje del capitán Jean-Luc Picard.

Ese acuerdo tiene otro componente fundamental: el encargado de dar vida a este personaje volverá a ser Sir Patrick Stewart, que ya interpretó a Picard durante siete temporadas en 'Star Trek: la nueva generación'. El propio Stewart ya confirmó su participación hace meses, cuando se conoció el proyecto: ahora sabemos que podremos verla a través de Amazon Prime Video.

De momento todo son incógnitas

Amazon indica que cada episodio estará disponible en Amazon Prime Video tras su emisión en Estados Unidos. Allí será emitida en exclusiva por CBS All Access, el servicio de suscripción directa al consumidor de CBS, que está disponible en plataformas digitales como Amazon Channels y Fire TV.

Además de Stewart, la serie estará protagonizada por Alison Pill ('The Newsroom'), Harry Treadaway ('Penny Dreadful'), Isa Briones ('The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'), Santiago Cabrera ('Salvation'), Evan Evagora (debutante), y Michelle Hurd ('Blindspot'). La serie estará producida por CBS Television Studios en asociación con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment.

CBS es también la responsable de la producción de la actual 'Star Trek Discovery', que hemos podido ver gracias a Netflix. La alianza para emitir esta nueva secuela fuera de EE.UU. cambia, y ahora podremos disfrutarla en Amazon Prime Video.

No se conocen más detalles sobre esta serie en cuanto a su línea argumental, número de episodios o duración de los mismos. Tampoco se han dado fechas en las que comenzará a emitirse, pero sin duda será uno de los próximos platos fuertes de Amazon Prime Video a la hora de competir en un segmento que se está animando de una forma espectacular.

Más información | Amazon