12 servicios de suscripción para obtener juegos en consola y PC

Hoy te traemos una lista con doce servicios de suscripción para obtener juegos en consola y PC. Estos servicios pueden ser de dos tipos, los que te van "regalando" diferentes juegos cada mes a cambio de la suscripción y los que te dan acceso a un amplio catálogo de juegos a cambio de un pago periódico.

La buena noticia es que hay servicios de suscripción disponibles tanto en consolas como en ordenadores. En consolas casi siempre son servicios oficiales que ofrecen los fabricantes, con alguna excepción como Xbox que tiene alguno más, mientras que en PC tienes varios tipos de propuestas y filosofías entre las que escoger.

En este artículo nos ha estado ayudando nuestro compañero Frankie MB, experto en videojuegos a la vez de colaborador en Xataka y editor en VidaExtra. Con su ayuda hemos conseguido una lista bastante amplia con los principales servicios, y empezaremos hablándote de los destinados a videoconsolas para seguir después con los de PC.

Servicios para videoconsolas

Vamos a empezar hablando de los servicios que puedes utilizar en las diferentes videoconsolas para ir obteniendo juegos a cambio de una suscripción mensual. La mayoría son servicios oficiales, y tanto PlayStation 4 como Nintendo Switch se tienen que conformar con una única alternativa en España. Sin embargo, la Xbox One tiene hasta tres servicios diferentes.

PlayStation 4 tiene a PlayStation Plus

Y empezamos por Sony, que le ofrece a los usuarios de sus consolas varios juegos gratis a cambio de estar pagando su suscripción a PlayStation Plus. El coste de esta suscripción de Sony empieza en ocho euros al mes, y a cambio de pagarla puedes jugar online con tu videoconsola, acceder a ofertas exclusivas y recibir cada mes dos o tres juegos completamente gratis. Este es el único servicio que tiene en España, ya que la suscripción de PlayStation Now no está disponible todavía, aunque cuando llegue estaremos atentos para contároslo.

Los juegos son diferentes cada mes, y no los recibirás con carácter retroactivo sino que los tendrás que "comprar gratis" cada mes que se ofrecen. La calidad de los títulos que se regala es variable, con algunos meses con buenas propuestas y otros bastante más flojos. Además de PlayStation 4, también se regalan juegos para PlayStation 3 y Vita, y si abandonas la suscripción perderás todos los juegos o se convertirán en demos.

Los precios de este servicio son los siguientes:

7,99 euros por un mes

24,99 euros por tres meses

59,99 euros por doce meses

Nintendo Switch tiene su online con juegos clásicos

Nintendo también se conforma con tener su propio servicio online con juegos gratis a cambio de una suscripción, pero en este caso no te regalan juegos cada mes sino que te dan acceso a un catálogo de títulos. Se trata del servicio Nintendo Switch Online, que por cuatro euros al mes te permite jugar online, guardar datos en la nube, usar su aplicación móvil y acceder a un catálogo de juegos clásicos.

Así es, la tarifa plana de Nintendo no te da acceso a juegos de la Switch, sino que te permite jugar a clásicos de la NES como el Balloon Fight, Baseball, Excitebike, Ice Climber, Super Mario Bros 1 y 3 o el The Legend of Zelda. Eso sí, si abandonas la suscripción dejarás de poder acceder a los juegos, aunque los datos en la nube quedarán en la memoria de la consola.

Los precios de este servicio son los siguientes:

3,99 euros por un mes

7,99 euros por tres meses

19,99 euros por doce meses

Xbox One tiene hasta tres servicios diferentes

Los usuarios de Xbox One son, dentro del sector de las videoconsolas, los que más alternativas tienen a la hora de decidirse por uno o varios servicios que ofrecen juegos a cambio de una suscripción. A continuación vamos a decirte cuáles son cada una de las tres alternativas disponibles.

Xbox Games With Gold

La primera alternativa es el Games With Gold de Xbox, que a cambio de tener una suscripción Xbox Live Gold para jugar online también te van regalando juegos mes a mes. En este caso, los juegos que te regala Microsoft son dos títulos para Xbox One y otros dos para Xbox 360 que también son compatibles para la One.

Los juegos son diferentes cada mes, y no los recibirás con carácter retroactivo sino que los tendrás que "comprar gratis" cada mes que se ofrecen. En cuanto a los juegos en sí, como en el caso de Sony, pueden ser mejores o peores dependiendo del mes. Y si dejas de pagar por el servicio, pues perderás los juegos que te regalaron para Xbox One, aunque mantendrás los de Xbox 360.

Los precios de este servicio son los siguientes:

6,99 euros por un mes

59,99 euros por doce meses

EA Access

EA Access es el servicio suscripción mensual de Electronic Arts. A cambio de su coste, le ofrece a sus miembros acceso a más de 50 títulos, pruebas exclusivas de sus grandes lanzamientos una semana antes de su fecha de salida, y un 10% de descuento en todos los artículos de la compañía de la tienda de Microsoft.

Por lo tanto, si pagas este servicio vas a poder acceder a algunos de los últimos juegos de la empresa, como Los Sims 4 y próximamente FIFA 18. Y en cuanto al juego anticipado, podrás jugar por ejemplo durante 10 horas a Battlefield V una semana antes de que salga a la venta sin necesidad de haberlo reservado, y si luego los compras los progresos de esta prueba se habrán guardado.

Los precios de este servicio son los siguientes:

3,99 euros por un mes

24,99 euros por doce meses

Xbox Game pass

Y en tercer lugar tenemos el Xbox Game Pass, el intento de Microsoft de crear un auténtico Netflix de los videojuegos. A cambio de una cuota mensual, tienes acceso a una biblioteca de 100 juegos para todas las consolas de Xbox. Además, en el caso de que quieras comprar alguno de ellos para quedártelos si abandonas la suscripción, el Game Pass incluye un 10% de descuento.

Otras dos cosas interesantes de esta propuesta es que los juegos de Microsoft Studios estarán disponibles desde el día de su lanzamiento, como el Forza Horizon 4 o los futuros Halo y Gears Of War. Además, el Xbox Game Pass también se está preparando para llegar a PC, confirmando la apuesta de Microsoft por la convergencia entre consola y ordenador.

El precio de este servicio es el siguiente:

9,99 euros al mes

Servicios para ordenador

Una vez terminada la lista de los servicios disponibles para videoconsolas, vamos con los servicios de suscripción para videojuegos de PC. En esta sección vas a poder ver otros siete servicios que puedes contratar a cambio de pagar mensualidades, algunos con catálogos completos como los de Electronic Arts o nVidia, pero también otros con juegos gratis mensuales como el de Humble Monthly o Amazon.

Origin Access con acceso a más de 100 juegos de EA

Electronic Arts es una de las desarrolladoras que más tiempo lleva apostando por buscar formas para comercializar digitalmente sus juegos. Primero se enfrentó a Steam con Origin, y luego propuso el sistema de suscripción Origin Access, que es como el EA Access para Xbox One pero enfocado al ordenador, con acceso a una amplia colección de juegos y un 10% de descuento en compras en Origin.

El servicio cuenta con un total de 150 juegos a los que puedes acceder desde el primer día, acceso anticipado mediante pruebas de 10 horas a los próximos juegos de la empresa, y contenido adicional para los nuevos títulos que vayan siendo lanzados.

Los precios de este servicio son los siguientes:

3,99 euros por un mes

24,99 euros por doce meses

Origin Access Premier añade nuevos juegos completos antes del lanzamiento

Origin Access no es el único servicio de EA, ya que también tiene una alternativa mejorada llamada Origin Access Premier. Ni demos ni juego limitado a diez horas, la principal baza de este otro servicio es que se podrá acceder a los nuevos juegos unos días antes de su lanzamiento oficial, y estos los podrás jugar sin límites al tratarse del juego completo.

De esta manera, será posible obtener los próximos AAA de la empresa antes de sus respectivos lanzamientos. Además, también permitirá descargar y jugar a los 150 videojuegos que ya se encuentran disponibles en Origin Access, incluyendo las últimas grandes incorporaciones por parte de Warner Bros., por ejemplo.

Los precios de este servicio son los siguientes:

14,99 euros por un mes

99,99 euros por doce meses

Humble Monthly te da más de 100 dólares en juegos cada mes

Los Humble Bundle se han establecido como una de las mejores alternativas para quien busca packs de juegos a buen precio, y sus responsables dieron un paso más lanzando un pack de juegos que permite a los usuarios descargar una buena cantidad de videojuegos diferentes cada mes por tan solo doce euros mensuales.

La promesa de este servicio es la de que cada mes vas a obtener juegos y contenido con un valor superior a los 100 dólares, lo que quiere decir que casi multiplicarás por diez lo que estás pagando. Los lanzamientos se irán anunciando poco a poco, de manera que si te registras a finales de mes a Humble Monthly sólo verás los principales protagonistas del pack, y el resto se irán anunciando después.

Los precios de este servicio son los siguientes:

12 dólares por un mes

35 dólares por tres meses

67 dólares por seis meses

132 dólares por un año

Twitch Prime para usuarios de Amazon Prime

Twitch Prime es una serie de beneficios para todos los usuarios de Amazon Prime, entre los que se incluyen: streaming sin anuncios, recompensas cada mes, una suscripción gratis a un canal cada 30 días, descuentos en lanzamientos de juegos y otras bondades. Y también se regalan juegos y botines gratis que quedan vinculados a tu cuenta de Twitch si la tienes enlazada con la de Amazon.

Al estar incluido dentro de Amazon Prime, su precio es el mismo e incluye también la obtención del resto de ventajas del servicio Premium de la tienda online. Para acceder a los juegos será necesario tener instalada la aplicación de escritorio de Twitch, que puedes descargar desde esta página web para gestionar también tus comunidades y amistades

Los precios de este servicio son los siguientes:

4,99 euros por un mes

36 euros por un año

Utomik es una alternativa para clásicos e indies

No sólo las grandes empresas o las páginas consolidadas van en busca de conseguir crear el Netflix de los videojuegos. También hay otras alternativas como Utomik, que cuenta con un catálogo de 855 juegos para PC. Entre ellos se incluyen clásicos AAA, juegos indie, casuales, retros, aventuras y juegos para los más pequeños de la casa.

En VidaExtra ya probaron este servicio, y aunque tiene algunos clásicos de referencia quizá le faltan títulos de nivel más modernos. Aun así, no deja de ser una buena alternativa para quien busque tener una colección instantánea, y ofrece un periodo de pruebas de 15 días para que puedas saber si te convence.

El precio de este servicio es el siguiente:

6,99 euros al mes con plan familiar por 9,99 euros

Jump se centra en los indies

Y ya que hablamos de juegos indie, también tenemos que mencionar otra alternativa llamada Jump. Su propuesta es la de permitirte acceder a un catálogo de más de 100 juegos independientes por apenas cinco dólares al mes. Muchos de estos juegos no son demasiado conocidos, pero puedes acceder a la lista completa en esta web.

La virtud de esta plataforma es que te va a permitir conocer muchos pequeños títulos, pero eso también es su gran carencia, ya que puedes olvidarte de pepinazos o grandes juegos aclamados y de sobra conocidos. Sin embargo, no deja de ser un buen escaparate para creadores menos conocidos, y la plataforma promete que el 70% de lo que pagues irá directamente a ellos.

El precio de este servicio es el siguiente:

4,99 dólares al mes

GeForce Now

Y terminamos con GeForce Now, un servicio que todavía está en fase beta, pero que es sin duda uno de los más ambiciosos que te puedes encontrar. Su promesa no es sólo la de ofrecerte poder acceder a un amplio catálogo de juegos, sino la de poderlos jugar en streaming desde cualquier ordenador como si fuera un PC gaming conectándote a sus servidores centrales.

En Xataka ya hicimos una toma de contacto de este servicio, que está disponible para PC y Mac permitiéndote acceder a los juegos disponibles en Steam y UPlay. En cuanto a los requisitos, nVidia recomienda tener al menos un ancho de banda de 25Mbps y una latencia menos a 40ms para intentar asegurar una buena fluidez.

El precio de este servicio es el siguiente:

25 dólares por 20 horas de juego, aunque estando en beta aún puede cambiar

