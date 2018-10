Hoy te vamos a explicar dónde conseguir juegos gratis para PC de forma perfectamente legal. Y no sólo nos referimos a pequeños juegos móviles o a títulos independientes, ya que en nuestra lista de servicios vas a encontrarte páginas en las que con ofertas puntuales vas a poder conseguir juegos de primer nivel de forma totalmente gratuita.

La mayoría de estos juegos los vas a conseguir mediante promociones puntuales en periodos de rebajas, y para poder obtenerlos y jugarlos vas a necesitar tener un perfil de usuario creado en las plataformas que lo ofrecen. En esta lista, también nos hemos dejado fuera todas esas plataformas en las que necesites una suscripción para poder acceder a los juegos.

En este artículo nos ha estado ayudando nuestro compañero Frankie MB, experto en videojuegos a la vez de colaborador en Xataka y editor en VidaExtra. Con su ayuda hemos encontrado los principales servicios con los que encontrar los juegos gratis, con suficiente variedad como para que encuentres los que mejor se adapten a tus gustos.

Steam suele regalar juegos en sus rebajas

Steam es una de las plataformas de referencia a la hora de buscar videojuegos, posiblemente la tienda digital para PC más conocida e importante del mundo. En ella no sólo puedes conseguir juegos de primer nivel a buenos precios gracias a sus rebajas, sino que también puedes acceder a juegos gratuitos y promociones de juegos gratis.

Para empezar, tienes una sección Free-to-Play en la que puedes acceder a miles de juegos gratuitos. Pero lo más importante de todo es que durante los periodos especiales de rebajas también suelen ofrecer gratis algún juego de pago. Suelen ser ofertas puntuales que sólo duran 48 o 72 horas salvo excepciones, y lo único que necesitas es tener una cuenta asociada a la tienda para poder solicitarlo.

GOG también ofrece juegos gratis de vez en cuando

Good Old Games o GOG es una tienda online especializada en juegos sin DRM, lo que quiere decir que cuando te los compras te llevas un instalador que puedes usar en cualquier otro ordenador de forma libre y sin necesidad de verificar tu cuenta del servicio. Son simplemente juegos con los que puedes hacer lo que quieras, tanto los títulos antiguos que son la especialidad de la tienda como otros actuales.

Al igual que Steam, GOG tiene en su tienda una sección de juegos Free-to-play, pero esta no es su principal característica. En los periodos especiales de rebajas, la tienda ofrece juegos premium gratis dos o tres veces al año, y también suele hacer unos packs con decenas de juegos a precios muy, muy reducidos.

Humble Bundle tiene más que packs de juegos

Humble Bundle se ha hecho famoso por organizar ventas de packs de juegos a precios muy económicos, y de enviar parte de estos beneficios a iniciativas de caridad. Pero más allá de estas ventas y periodos puntuales de rebajas en su tienda online, también organizan sorteos de claves de steam y ofrece ofertas puntuales de juegos premium gratuitos durante algunos periodos de rebajas.

La tienda online de Ubisoft también da sorpresas

Las tiendas online de las desarrolladoras y empresas de videojuegos pueden ir en varios caminos. Por ejemplo, EA eliminó la posibilidad de regalar juegos gratis evolucionando a un sistema mediante suscripción, mientras que otros como Ubisoft han ido por el camino de ofrecer promociones puntuales regalando algunos de sus juegos.

En este caso, lo que no tenemos es un patrón que Ubisoft siga para regalar juegos, ya que suelen hacerlo cuando celebran algo o simplemente de forma aleatoria. Por lo tanto no es suficiente con estar atento en las fechas de rebajas especiales, sino que tienes que visitar su tienda online de vez en cuando para no perderte ocasiones como en las que han regalado 'Watch Dogs' o 'The Crew'.

Battle.net para fanáticos de Blizzard

Battle.net es la plataforma social de juegos de Blizzard, y donde puedes jugar gratis a varios de sus títulos como 'Hearthstone', 'Starcraft 2' o 'Héroes of the Storm'. También ofrece algunas promociones interesantes con los juegos que no son gratuitos. Por ejemplo, cuando juegas al WoW puedes conseguir monedas internas que luego puedes canjear par cartas de Hearthstone o cajas de Overwatch.

itch.io para amantes de los indies

Itch.io es una plataforma de juegos centrada en títulos independientes creados por pequeños estudios. Eso quiere decir que no te vas a encontrar con los juegos AAA promocionados gratuitamente que tienes en las otras alternativas de este artículo, pero sí que puedes encontrarte con pequeñas joyas entre sus miles de títulos.

En este aspecto, tienes toda una sección de juegos gratis en su página web, entre los que encontrarás juegos de aventuras, survivals de terror, simuladores, shooters y prácticamente cualquier otro género.

Internet Archive si buscas juegos antiguos

El mundo de los juegos antiguos o abandonaware puede ser un poco complejo, sobre todo cuando se mezclan temas como libre distribución y derechos de autor. Por eso, lo mejor es curarse en salud y acudir a una web de referencia mundial como Internet Archive. En ella podrás encontrar más de 4.000 juegos para MS-DOS para jugar desde la web, aunque ofreciendo enlaces que te llevan a páginas desde donde descargarlos. Su catálogo empieza con juegos de 1978, y llega hasta prácticamente la época actual.

Microsoft Store para juegos móviles adaptados

Y para terminar, aunque no se pueda comparar con las ofertas con las que hemos empezado el artículo a la hora de buscar juegos gratis, también puedes encontrar algunos en la Microsoft Store, la tienda de aplicaciones que viene preinstalada en todos los ordenadores con Windows 10.

En su favor podemos decir que simplifica al máximo la experiencia a la hora de utilizar estos juegos, ya que sólo tienes que darle al botón de descargar y automáticamente se te instalarán. En su contra hay que decir que el catálogo de juegos gratis está compuesto sobre todo por títulos pensados para móviles y que han sido adaptados, algo que puede ser bueno si precisamente buscas este tipo de juego.

No te pierdas los Cazando Gangas

Y por último, tanto en Xataka como en VidaExtra tenemos secciones de 'Cazando Gangas' todas las semanas, y en ellas solemos incluir las mejores ofertas del mundo de los videojuegos. Por lo tanto, cuando lleguen promociones de juegos gratis muy seguramente te las vas a encontrar en alguna de las dos listas.

Por lo demás, si crees que nos hemos dejado algún recurso importante déjanos un comentario más abajo para mencionarlo, y que así entre todos podamos completar la mejor guía para adquirir juegos extra que cualquier usuario pueda encontrarse.

