Renta 2024: cómo modificar el borrador de la declaración de este 2025 después de haberlo presentado

Vamos a explicarte cómo modificar tu borrador de la Renta después de haberlo presentado. La campaña de la Renta 2024 ya ha empezado, y es la declaración que hacemos en 2025. Puedes acceder borrador de la renta online o ir a tu borrador desde el móvil para presentarlos.

Pero quizá las prisas te hayan jugado una mala pasada, y te hayas dado cuenta de que has cometido un error en la declaración ya presentada. Si Hacienda lo detecta esto supondrá una multa para ti, y por eso es importante saber cómo poder modificarlo.

Algo que debes saber es que aunque el calendario de la Renta 2024 te da hasta el 30 de junio para poder presentar tu declaración, los cambios solo puedes hacerlos si Hacienda no haya practicado liquidación definitiva o provisional. Vamos, que solo puedes hacer los cambios si todavía no se ha gestionado tu declaración, y una vez se te pague o se te cobre, ya no puedes hacer nada.

Modifica tu declaración de la Renta

Para modificar tu Declaración de la Renta 2024, que es la que hacemos en 2025, entra en agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml. En esta web de la campaña de la renta, y en ella pulsa en la opción Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta Directa y Renta WEB) que te aparecerá arriba del todo en las opciones de la sección de Gestiones Destacadas.

Ahora irás a la página donde tendrás que iniciar sesión usando tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe, la Clave PIN o Clave Móvil, o el número de referencia. Tras hacerlo tendrás que indicar que actúas en nombre propio cuando se te pregunte.

Esto te va a llevar al índice de temas sobre Servicios Renta 2024. En esta página tendrás una lista, y en ella debes pulsar en la opción Modificar declaración. Esta opción solo te va a aparecer cuando ya hayas presentado tu declaración.

Esto te llevará a una pantalla con tus sesiones previas iniciadas, y donde puedes ver tus declaraciones presentadas. Aquí, pulsa en el botón de Modificar declaración presentada, elige la declaración que quieras editar y haz los cambios precisos.

