Renta 2024 desde el móvil: cómo obtener el borrador y presentar la declaración de 2025 desde tu Android o iPhone

Vamos a explicarte cómo acceder tu borrador de la Renta 2024 en el móvil, que es la declaración que hacemos en el 2025. La campaña de la Renta ya ha empezado, y ya puedes ver el borrador de la Renta online, pero si prefieres hacerlo en el móvil, también tienes una opción para hacerlo.

Para hacer esto, vamos a utilizar la app oficial de la Agencia Tributaria, la app de AEAT que puedes encontrar para Android en Google Play y para iOS en la App Store. Es una aplicación totalmente gratuita,y en la que vas a poder hacer este y otros trámites con Hacienda.

Eso sí, para usar la app tendrás que iniciar sesión en ella, y para eso necesitas tener en el móvil tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe. También podrás hacerlo solo con tu número y caducidad de DNI, y algunos pasos más para identificarte. La aplicación es exactamente la misma en Android e iPhone.

Declaración de la Renta por el móvil

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de la Agencia Tributaria. Cuando entres, pulsa en la sección Renta que te aparecerá arriba del todo en la pantalla principal.

Irás a una pantalla donde puedes encontrarte con opciones y gestiones relacionadas con la campaña de la Renta. En ella, pulsa en Renta 2024, que es la opción que te aparece arriba del todo. Si no lo has hecho antes, al pulsar aquí tendrás que identificarte como usuario. Te dirá que has activado el dispositivo y tendrás un número de referencia.

Ahora, dentro del apartado de Renta 2024 tienes que pulsar en la opción Tramitación de borrador / declaración que te aparecerá arriba del todo.

Esto te va a llevar a una página donde puedes ver un resumen de tu declaración y si te sale a pagar o decolver, y si tienes configurada en tu cuenta que tienes cónyuge, podrás ver su declaración y la conjunta. Aquí, pulsa sobre la declaración para entrar en el borrador y poder modificar sus datos internos.

Esto te llevará al borrador de tu declaración de la Renta, donde puedes hacer las modificaciones que consideres oportunas. Cuando termines, abajo tendrás los botones para guardar datos y enviar la declaración. Sin embargo, es muy recomendable que te tomes todo el tiempo necesario para comprobar los datos de la declaración y que todo está correctamente.

