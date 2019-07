Comparativa Netflix, HBO, Movistar+, Prime Video, Filmin y Sky: catálogo, funciones y precios

Hoy te traemos una comparativa con las diferencias entre los principales servicios VOD del mercado. El streaming de series y películas goza de una muy buena salud, tanta que cada vez hay más alternativas entre las que podemos elegir. Y claro, como tampoco podemos contratarlas todas, no está de más poder saber las diferencias ente lo que nos ofrece cada una.

Y eso es lo que vamos a hacer hoy, te vamos a explicar las principales diferencias entre los servicios 'Video On Demand' (VOD) o streaming. Compararemos no sólo sus precios y sus tarifas, sino también los tipos de contenidos con los que cuenta cada uno, su catálogo, las aplicaciones, y los principales modos y características que le dan a cada uno su personalidad.

Estos son los servicios que vamos a comparar

Vamos a empezar explicándote cuáles son los servicios de streaming que hemos elegido para esta comparativa. Los elegidos han sido Netflix, HBO, Movistar+ Lite, Prime Video, Filmin y SKY, plataformas con fuerte presencia y un amplio catálogo de varios tipos de contenidos. Estas son las descripciones de las plataformas elegidas:

Netflix : Una de las plataformas de streaming líderes del mercado, que destaca sobre todo por la gran cantidad de producciones propias que está realizando en los últimos años. Permite múltiples perfiles de usuario, lo que lo hace perfecto para compartir, y también cuenta con múltiples producciones españolas.

: Una de las plataformas de streaming líderes del mercado, que destaca sobre todo por la gran cantidad de producciones propias que está realizando en los últimos años. Permite múltiples perfiles de usuario, lo que lo hace perfecto para compartir, y también cuenta con múltiples producciones españolas. HBO : Frente a la cantidad de Netflix, HBO es una alternativa que siempre intenta centrarse más en la calidad de sus producciones. También es una de las resistentes en cuanto a seguir ofreciendo los capítulos de sus producciones de forma semanal, con un ritmo más pausado.

: Frente a la cantidad de Netflix, HBO es una alternativa que siempre intenta centrarse más en la calidad de sus producciones. También es una de las resistentes en cuanto a seguir ofreciendo los capítulos de sus producciones de forma semanal, con un ritmo más pausado. Movistar+ Lite : El último competidor en saltar al ring es también uno de los más completos en cuanto a la oferta de contenidos. Su aplicación todavía no está tan pulida como la de los demás, pero además de series y películas también ofrecer la programación televisiva de sus principales canales sin necesidad de tener nada más contratado con Movistar.

: El último competidor en saltar al ring es también uno de los más completos en cuanto a la oferta de contenidos. Su aplicación todavía no está tan pulida como la de los demás, pero además de series y películas también ofrecer la programación televisiva de sus principales canales sin necesidad de tener nada más contratado con Movistar. Prime Video : Amazon también está intentando hacerse fuerte en el sector de las plataformas de vídeo bajo demanda, y aunque hasta ahora no ha tenido producciones tan populares como las de Netflix u HBO está invirtiendo mucho en futuros contenidos. Su gran aliciente es que su suscripción es la de todo Amazon Prime, por lo que por el mismo precio cuentas con muchas ventajas en la tienda online de Amazon.

: Amazon también está intentando hacerse fuerte en el sector de las plataformas de vídeo bajo demanda, y aunque hasta ahora no ha tenido producciones tan populares como las de Netflix u HBO está invirtiendo mucho en futuros contenidos. Su gran aliciente es que su suscripción es la de todo Amazon Prime, por lo que por el mismo precio cuentas con muchas ventajas en la tienda online de Amazon. Filmin : Con las anteriores grandes plataformas compitiendo por las superproducciones hollywoodienses y series de renombre, Filmin apuesta sobre todo por el cine de autor y el cine europeo. Basa parte de su contenido en producciones alquilables y películas participantes en certámenes cinematográficos.

: Con las anteriores grandes plataformas compitiendo por las superproducciones hollywoodienses y series de renombre, Filmin apuesta sobre todo por el cine de autor y el cine europeo. Basa parte de su contenido en producciones alquilables y películas participantes en certámenes cinematográficos. SKY: Sky intenta competir contra sus rivales ofreciendo un paquete variado que incluye series y películas, pero también canales de televisión y partidos de LaLiga 123. Es de los más económicos, y también de los que más aplicaciones tiene para poder acceder desde casi cualquier plataforma.

Sin embargo, estos no son todos los servicios que hay disponibles, y fuera de la lista se han quedado algunos nombres como Rakuten TV, con un servicio de tarifa plana centrado sobre todo en los estrenos simultáneos con el cine. También quedaron fuera otras que están empezando como AXN Now y FOX Play, una Starz Play que sólo se puede contratar desde determinados países, o unas Apple TV+ y Disney+ que todavía no han llegado.

Comparativa de servicios VOD

A continuación te dejamos la tabla comparativa con las principales características de estos servicios. Hablamos del catálogo, las aplicaciones, y algunos de los modos que incluye, así como sus tarifas o perfiles de usuario. Después de la tabla, te encontrarás con un pequeño texto en el que profundizaremos un poco más en las explicaciones sobre estos datos.

Netflix HBO Movistar+ Lite Prime Video Filmin Sky Catálogo Películas, series, documentales, monólogos Películas, series y documentales Películas, series, documentales, canales de TV, deportes, reportajes, programas de humor Películas, series y documentales Películas, series, documentales, opción de revistas Películas, series, documentales, canales de TV, LaLiga 123 Aplicaciones Navegador Web, Android, iOS, Windows, Smart TV, Android TV, PlayStation, Xbox, Chromecast, Apple TV Navegador Web, Android, iOS, Smart TV, Android TV PlayStation, Chromecast, Apple TV Navegador Web, Android, iOS, Smart TV, Android TV Navegador Web, Android, iOS, Smart TV, Chromecast, nVidia Shield y pocos Android TV, PlayStation, Xbox, Fire TV, Apple TV Navegador Web, Android, iOS, Smart TV, Android TV, PlayStation, Chromecast, Apple TV Navegador Web, Android, iOS, Smart TV, Sky TV Box, Apple TV, Chromecast, PlayStation y Xbox Modo sin conexión Sí No Sí Sí Sí Sí Producciones propias Sí Sí Sí Sí No, pero tiene pases exclusivos Sí Perfil infantil Sí Sí No No No No Control parental Sí Sí No Sí No Sí Utilizable fuera de España Sí Sí Sí Sí Sí Sí Número de tarifas 3 1 1 1 3 1 Perfiles de usuario Sí, hasta 5 No, sólo el normal e infantil Sí, 4 y el de hogar No No No Dispositivos enlazados Sin límite 5 4 Sin límite Sin límite Sin límite Dispositivos simultáneos Plan básico: 1

Plan estándar: 2

Plan premium: 4 2 2 3 2 3 Resolución Plan básico: SD

Plan estándar: HD

Plan premium: HD/UHD 4K FullHD 1080p HD 720p FullHD 1080p

4K sólo en algún SmartTV De SD a FullHD dependiendo del título FullHD 1080p Precio mensual Plan básico: 7,99 €

Plan estándar: 11,99 €

Plan premium: 15,99 € 7,99 € 8 € 3 €, pagos anuales 36 € Suscripción básica: 7,99 €

Suscripción plus: 14,99 €

1 año de suscripción a Filmin y a tu revista favorita: 95 € 6,99 € Página web netflix.com/es hboespana.com ver.movistarplus.es primevideo.com filmin.es sky.es

Catálogo y aplicaciones

El primer punto que hemos comparado es el catálogo de las plataformas, con los tipos de contenido que ofrecen. Casi todos coinciden en lo básico, películas, series y documentales, pero aquí algunos han conseguido destacar. Dos plataformas que tienen diferencias en este aspecto son Movistar+ y Sky, que también ofrecen canales de televisión y otros contenidos como programas de humor y latenights en el caso de Lite, o partidos de fútbol en el caso de Sky.

Filmin también tiene algunas peculiaridades en este aspecto, ya que ofrecen la posibilidad de suscribirte a una revista a cambio de una cuota anual en vez de mensual. Además, de vez en cuando también permiten alquilar películas que están siendo emitidas en los cines durante determinados festivales, aunque siempre películas independientes y de autor.

Todos los servicios están invirtiendo en producciones propias, salvo la ya mencionada Filmin que suple esta ausencia con sus ofertas de alquiler. En este aspecto, Netflix y HBO son posiblemente las que más ruido están haciendo con sus producciones, aunque vemos cómo Amazon está metiendo también dinero en grandes proyectos. Pero vamos, de esto vamos a hablar luego.

Además, todas salvo Sky las plataformas han producido series o películas españolas. Evidentemente la que lleva la bandera es Movistar+, ya que al ser un servicio español centra aquí sus producciones, pero tanto Netflix como HBO, Amazon y Filmin también han hecho producciones españolas.

En cuanto a las aplicaciones, todas las plataformas cubren lo básico ofreciendo apps móviles, para Smart TV y una web para ver el contenido desde cualquier PC. La mayoría también ofrecen aplicaciones para Android TV y PlayStation, aunque aquí Netflix es una de las que más posibilidades ofrece con app incluso para Windows 10. En el otro extremo está Movistar+ Lite, la menos completa y que no tiene soporte ni para Chromecast.

Modos, perfiles y control infantil

El modo sin conexión es un gran reclamo para quienes solemos ir de viaje, ya que nos permite descargar contenido en móviles y tabletas para verlo luego sin conexión. Aquí, prácticamente todas las plataformas salvo HBO te ofrecen la posibilidad de descargar el contenido, por lo que no tendrás grandes problemas al viajar.

En cuanto al control de contenidos para los más pequeños, casi todos salvo Filmin suelen tener sección infantil, o sea que no lo hemos mencionado y hemos ido directamente a otras cosas. Netflix y HBO tienen perfiles específicos para niños con los que se filtra el contenido, una buena idea, mientras que todos menos Movistar+ Lite y Filmin ofrecen por lo menos opciones de control parental.

Todos los servicios pueden ser utilizados fuera de España, por lo menos en la Unión Europea, aunque Filmin, SKy o Movistar sólo los puedes contratar desde España y como mucho Portugal. Por lo tanto, si te vas de viaje por Europa no deberías tener problemas para acceder a tu cuenta, aunque puede que por algunos cambios en licencias haya determinados contenidos que no estén disponibles.

Netflix y Movistar+ Lite te permiten crear diferentes perfiles de usuario, algo que ayuda mucho a la hora de compartir tu cuenta con amigos o familiares. En cuanto a los dispositivos enlazados, casi ninguna plataforma pone límites explícitos, y las que lo hacen lo ponen lo suficientemente amplio como para poder utilizarlo en varias teles y dispositivos sin problemas.

Resoluciones y precios

Y llegamos a las resoluciones, donde casi todos ofrecen calidades Full HD en sus algunas de sus tarifas. Movistar+ Lite se queda un poco a la zaga con HD de 720, en Filmin depende un poco del contenido o la película que estés viendo, mientras que en Netflix la calidad depende del plan que tengas contratado.

Hablando de planes, Netflix es la plataforma más cara en cuanto a contenido en alta resolución se refiere, ya que su plan estándar se queda en 12 euros con un básico en calidad SD de 8 euros. Estos 8 euros es lo que te piden HBO, Movistar+ y Filmin, con un Sky que baja hasta los 7 euros.

Destaca un Amazon Prime que se queda con 3 euros mensuales que debes pagar de forma anual, y como lo que pagas es Amazon Prime realmente en el paquete tienes muchas otras ventajas incluidas. La peculiaridad la pone Filmin, ya que ofrece 1 año de suscripción a una revista y a Filmin por 95 euros.

¿Y qué hay del catálogo?

Muy bien, todo esto de las opciones puede ayudarte a tomar una decisión en el caso de que estés dudando entre determinadas plataformas, pero al final lo que nos atrae hacia una o hacia otra es el contenido. Por eso, no podemos terminar esta comparativa sin hacer una mención especial a los contenidos que ofrecen cada una de las plataformas, para lo que nos vamos a apoyar en el análisis de contenido que hizo nuestro compañero Albertini hace unas semanas meses.

Netflix es una churrería de series de todo tipo, con producciones europeas y estadounidenses con una calidad tan variable que parece ir encaminada hacia una crisis de contenidos debido a que la mayoría de las series más vistas no son suyas e irán desapareciendo a medida que se lance Disney+ y similares (tanto NBCUniversal como WarnerMedia preparan su servicio).

Pero su gran baza es el cine. La plataforma quiere presencia en los grandes festivales y tiene la mirada puesta en los Oscar, a pesar de las presiones. También está tirando de talonario para varios tipos de contenido,llevándose a autores superventas como Mark Millar y su Millarworld (con adaptaciones de 'Jupiter's Legacy') y superproductores de la talla de Ryan Murphy ('American Horror Story') y Shonda Rhymes ('Anatomía de Grey') para que produzcan y creen nuevas series.

La principal baza con la que cuenta HBO es ser una marca consolidada, prestigiosa y con unos estándares de calidad bastante altos para su contenido original. Contar con 'Juego de Tronos', 'Big Little Lies', además de sus grandes clásicos como 'The Wire' y 'Los Soprano', garantiza al espectador más sibarita, por no olvidar otros bombazos recientes como 'Chernobyl'.

Pero no solo HBO aporta contenido a la plataforma, sino que fuera de sus originales tenemos cosas de Warner (su casa madre) a través de CW ('Supergirl', 'Legends of Tomorrow'), además de series de otros canales como Hulu ('El cuento de la criada'), Starz ('Counterpart'), FX ('Lo que hacemos en las sombras') y BBC América ('Killing Eve'). Donde sí flojea la plataforma es en el cine, donde quitando sus originales no hay demasiado movimiento.

Movistar+ Lite es una jugada muy interesante por parte de Movistar. Es como una versión reducida de su servicio Movistar+ para clientes, pero donde aglutina sus canales básicos (#0 y #Vamos), los específicos de series (M. Series y Seriesmanía), para tratar de ofrecer el contenido más destacado. Para ello cuenta con catálogo propio y de terceros.

En este sentido su principal aliado es CBS Corporation con Showtime ('Homeland', 'Twin Peaks'), CW ('Riverdale', 'Jane The Virgin') y All Access ('The Good Fight'); además, la custodia "compartida" de HBO ('Juego de Tronos'), las primeras series de Netflix ('House of Cards') y Amazon ('Transparent') y sus originales ('La peste', 'Gigantes'...). Lo que no han confirmado (aunque tiene toda la pinta de que así es) es si con el "SVOD" de terceros se refieren a los de canales como FOX, AXN y demás.

El catálogo original de Amazon en series tiene siempre un halo indie pero interesante y llamativo. Series pequeñas pero normalmente fascinantes ('Transparent', 'Homecoming', 'Forever'...), galardonadas ('La maravillosa Sra. Maisel') y una apuesta que está yendo hacia el gran público ('Jack Ryan' y próximamente 'El Señor de los Anillos').

Fuera de las novedades, es interesante cómo se ha convertido en casa de comedias imprescindibles de NBC como 'Seinfeld', 'The Office', '30 Rock', 'Parks & Recreation' y de los grandes dramas actuales de las networks estadounidense ('Anatomía de Grey', 'The Good Doctor'). También están metidos en producción y distribución de cine, sobre todo cintas "pequeñas" que podemos encontrar cuando caduque la "primera ventana".

El punto fuerte de Filmin es que no se parece en nada al resto de alternativas en cuanto a catálogo se refiere. La plataforma es (con honrosas excepciones) sinónimo de cine europeo, de cine independiente y cine de autor... una filosofía que también se ha extendido a las series ('Inside no.9' es un magnífico ejemplo de ello). Tiene un catálogo muy interesante pero consciente de no ser para el público masivo quitando la llegada de los estrenos de turno en alquiler.

Y claro, esto último es su gran problema. Si te gusta el cine de autor e independiente es una opción casi imprescindible, pero para el resto de usuarios puede que sea prescindible si lo que se quieren son grandes producciones. Aun así, es una alternativa necesaria.

Y terminamos con Sky, cuya filosofía como plataforma de distribución de contenidos de terceros hace que su catálogo propio en España se limite a unas pocas series originales ('El Milagro', 'Patrick Melrose', 'Curfew'). El grueso de su oferta se apoya en los quince canales de pago (sin contar con La Liga 1 2 3) que encontramos en su plataforma.

Así podemos ver en directo canales como FOX y FOX Life, AXN y AXN White, SyFy, Calle 13, TNT, Historia, National Geographic y acceder a su catálogo bajo demanda. Eso sí, la disponibilidad de los contenidos depende de cada cadena, por lo que no es el lugar idóneo para maratonear.

Como ves, hay plataformas que compiten con filosofías parecidas, pero hay otras que están intentando destacar apostando por mayores estándares de calidad o por un tipo de contenido radicalmente diferente. Aquí la última decisión es tuya, y depende de tus gustos y necesidades personales.