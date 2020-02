Yo compro los contenidos que se pueden ver en Movistar+ y Filmin

Las dos principales plataformas españolas de streaming se encuentran en las antípodas en cuanto a tamaño y número de abonados, pero sus estrategias de adquisición de contenidos coinciden más de lo que pudiera parecer. Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Movistar+ lidera el mercado de la televisión de pago con cuatro millones de abonados. Filmin, en cambio, se encuentra por debajo de los 200.000. A pesar de las evidentes diferencias entre la filial de Telefónica y el sueño, hace ya 13 años, de unos cinéfilos en Barcelona, ambas pueden presumir de unos magníficos catálogos. ¿Pero cómo eligen las series y películas que ofrecen? ¿Dónde van a buscarlas? ¿Cuáles son sus estrategias de compra? Álex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar+, y Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, se lo cuentan a Xataka.

“Nosotros tenemos una plataforma bastante plural a la hora de incorporar contenidos, así que trabajamos con diferentes actores”, comienza contando Martínez Roig. “Distribuidoras internacionales independientes, que te ofrecen un producto más pequeño. Distribuidoras de tamaño medio, como Vértigo o A contracorriente en España, que ofrecen cine independiente o más comercial y que tienen sus propias conexiones internacionales, con las que solemos tener acuerdos multianuales que nos garantizan un volumen mínimo de contenido. Los documentales siguen un sistema distinto porque algunos llegan por distribuidoras y otros por los creadores directamente. Y luego está la relación con las ‘majors’ tradicionales”, a día de hoy Universal, Paramount, Warner, Disney y Sony/Columbia.

Álex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar+

“Tenemos un equipo de compras ajenas dividido entre majors, documentales, series, digital y análisis de películas ya estrenadas en otros mercados, porque estrenamos un volumen alto de películas que no se estrenan en salas. A partir de esa especialización vas teniendo una cartera de contactos que hace que todo fluya y vaya muy directo”, asegura.

En lo que respecta a los “mercados como MIP, MIPCOM, el Mercado de Los Ángeles de los ‘screenings’ o festivales como Berlín, estamos en muchos de ellos, pero han dejado de ser fundamentales porque el recorrido a través de los medios digitales es tan eficaz y rápido que, sin ir, en dos semanas tienes acceso a lo que había en ese mercado”, añade el director de contenidos de Movistar+.

Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin

En Filmin, ocurre lo contrario. “Nosotros primordialmente vamos a festivales y mercados. Y por mercados entendemos el de París en enero, Berlín en febrero, Cannes en mayo, Venecia y San Sebastián en septiembre, y el MIPCOM en octubre. Y a festivales vamos a la mayoría: internacionales como Locarno, Cannes, Venecia y Berlín son prioritarios, pero también nacionales como San Sebastián, Valladolid, Gijón, Sevilla, Sitges y el Dart”, explica Ripoll.

"Esa idea de que el big data puede predecir lo que le gusta a los usuarios es bastante ridícula”, asegura Ripoll

“Al final el cine son relaciones personales y cierto descubrimiento de talento, y las relaciones personales se cultivan en persona. Cuando eres pequeño o, como nosotros, mediano es crucial tener buenas relaciones con muchos agentes de venta, productores y directores de festivales porque hay muchas películas que no conoces y que, de repente, te recomiendan”, afirma. En cuanto a distribuidoras, Filmin también cuenta con una abultada cartera de acuerdos y socios. Además de trabajar con Avalon, Golem, Vértigo, A contracorriente, Filmax, DeAPlaneta o Wanda, tienen acuerdos con Metro Goldwyn Mayer, Studio Canal, Gaumont o Lionsgate.

El calendario

La irrupción de Netflix y la actual guerra del ‘streaming’ ha modificado tanto la formas de consumir películas y series como el modo en que se ofrecen, acortando las ventanas de explotación o, directamente, haciéndolas saltar por los aires. Palabra de Martínez Roig. “El mercado antes estaba dividido en dos o tres grandes momentos y ahora es todo el año. Hemos pasado de un modelo cíclico o por temporadas a un modelo de contínuum”, asegura el director de contenidos de Movistar+.

“El recorrido de las películas en el mercado internacional comienza en las salas de cine, donde están aproximadamente 120 días. Algunos exhibidores no te comercializan la película si no tienen esa exclusividad. Después viene el ‘pay per view’ unos tres meses; la primera ventana de pago, entre 12 o 18 meses; y la segunda ventana de estreno en otras televisiones de pago más pequeñas o en abierto. Pero todo esto está desapareciendo. Por ejemplo, ‘Mientras dure la guerra’, que es una película nuestra, va a pasar directamente del cine a nuestro catálogo. Por último, estaría la librería”, explica.

Con las series ocurre igual y la tendencia a la inmediatez o, en la medida de lo posible, el estreno global, lleva a Filmin a adquirir títulos antes, incluso, de poder verlos. “’The Accident’ o ‘Back to Life’, que en Estados Unidos han estrenado Hulu y Showtime y han funcionado de maravilla, nosotros las adquirimos sobre guion y en España las hemos estrenado nosotros”, cuenta Ripoll.

“El volumen disparatado no va a ser enriquecedor”, dice Martínez Roig

Para conformar un catálogo robusto y variado, ambas plataformas buscan más allá de los estrenos. “Los poseedores de los derechos de librería son los mismos, cambia el precio y la exclusividad”, señala Martínez Roig. “’El golpe’, que la tenemos ahora en emisión, llega a través de una ‘major’”, en este caso Universal, “que posee los derechos. Normalmente dentro de los acuerdos globales anuales se incluye un volumen de películas de estreno y otro de librería o segunda ventana”, añade.

Y entre las novedades y los clásicos, hay un amplio abanico que Filmin también explota. Véase una reciente y aclamada incorporación: la serie británica ‘Utopía’. “Aunque sea una serie de 2013, hay miles de personas que no la habían visto y están alucinando. Desconfío de esa idea de que lo importante es lo nuevo y lo nuevo significa lo que ha salido del horno de Estados Unidos o Reino Unido anteayer”, afirma Ripoll.

Cuál es la estrategia de Movistar+ y Filmin

Ubicado, digamos, el contenido, la cuestión es definir una estrategia de compra que satisfaga a los usuarios de cada plataforma ante la inabarcable oferta. En palabras de Ripoll, “hay que saber cómo gestionar la abundancia”. Según Martínez Roig, “El volumen disparatado no va a ser enriquecedor”.

"En el mundo que viene o tienes una estrategia de creación de contenido o si no te tienes que limitar a ser un distribuidor de terceros", defiende el director de contenidos de Movistar+

En Filmin “una de las claves es ir a descubrir y no ir a encontrar. Descubres títulos, no los encuentras, porque quizá no lo conocías, y ese placer del descubrimiento es algo que cada vez se valora más en una sociedad donde tenemos casi todo previsto”. Si bien Ripoll reconoce: “Nosotros sabemos cuál es nuestra posición en la liga y qué contenidos se escapan de aquello a lo que podemos acceder”. Dicho esto, el criterio oscila entre “aquello que nos gusta y que creemos que puede funcionar, por datos y por intuición, porque al final esa idea de que el big data puede predecir lo que le gusta a los usuarios es bastante ridícula”. Y pone varios ejemplos.

“El big data jamás anticiparía que una película polaca en blanco y negro de monjas como ‘Ida’ sea un éxito o que una película sobre el aborto en Rumanía como ‘4 meses, 3 semanas, 2 días’ pueda gustar al público. O una serie sobre un proceso autodestructivo como ‘The Virtues’. Al final lo importante es la calidad de aquello que tienes. Y es un poco el conocimiento que tienes del mercado y el criterio de todos aquellos que programamos Filmin”, defiende Ripoll.

La máxima programática de Movistar+ es “tener todo lo que vale la pena”. Y Martínez Roig la desgrana hablando, en primer lugar, del trabajo de curación. “Por un lado, creemos que tiene que ser una plataforma con un cuidado exacerbado del buen contenido y de la buena presentación, que la llegada a los consumidores sea fácil, con toda la información y con subtítulos. Al mismo tiempo, tiene que ser una plataforma que una lo mejor de la creación de terceros con una oferta premium en español en ficción, entretenimiento y documentales”, dice sobre su firme apuesta por la producción propia.

La nube de Movistar+ recoge toda la información relativa a los 36.000 contenidos que actualmente ofrecen: desde su disponibilidad o posibles limitaciones contractuales a información técnica, de contenido o consumo. Con estos datos, Martínez Roig confía más en la predictibilidad de su sistema. “Sabiendo cómo se ha consumido una película y comparándolo con películas similares, podemos predecir su funcionamiento. Y ver si algo está bien colocado o no, si se está viendo, etcétera”, asegura.

Ripoll también reconoce la utilidad de toda esta información, pues ellos albergan más de 10.000 títulos, pero insiste en usarla con cautela. “El big data es importante para ver en qué posición colocas un contenido, en qué idioma se ven las películas, saber cuáles se empiezan y acaban, pero no lo es todo. Porque te dice, por ejemplo, que el 95% de la gente que empezó a ver la serie ‘Berlin Alexanderplatz’ no la acabó, pero nosotros seguiremos estrenando a Fassbinder, faltaría más, por ese 5% que se la ha acabado y que valora que Filmin es la plataforma que debe estrenarlo”, afirma.

Un catálogo ‘premium’ en un mundo globalizado

Tanto Movistar+ como Filmin tratan de ofrecer todo tipo de contenidos, extendiendo su oferta más allá de las omnipresentes producciones estadounidenses. “Nosotros tenemos una oferta que va desde ‘blockbusters’ como ‘Vengadores: Infinity War’ y grandes series como ‘El joven Sheldon’, hasta lo mejor de la producción europea. Es el caso de ‘Los Medici’, que es una serie italiana, la nórdica ‘Occupied’ o la británica ‘Una confesión’. Aunque es más difícil que se nos vea como generadores de ese contenido más selecto”, cuenta a este respecto Martínez Roig.

“El equipo que toma las decisiones es especialista en contenido, entonces no trabajamos con la idea de poner el marketing por delante, sino que primero miramos que tenga un interés y a partir de ahí construimos cómo lo vamos a rodear”, remata el directivo de Movistar+.

"Las series norteamericanas no son nuestro objetivo por la dificultad de acceso y porque otras plataformas ya lo hacen”, cuenta el director editorial de Filmin

Ripoll, por su parte, señala: “Filmin es una compañía europea, con apoyo de la Unión Europea y centrada en el talento europeo. No es que sea obligatorio, pero es cierto que nuestro foco está en Europa. Desde siempre hemos tenido una relación muy buena con BBC o ITV, pero en los últimos años hemos ido ampliando el espectro con series como 'Bauhaus', que es alemana, 'The Restaurant', que es danesa, 'Home Ground' es noruega, 'The Churchmen' es francesa o 'Fenix' es belga. Tenemos un repertorio de series europeas y todas han funcionado razonablemente bien. Las series norteamericanas no son nuestro objetivo por la dificultad de acceso y porque otras plataformas ya lo hacen”.

Ninguna plataforma cree que el aumento de actores –Disney+, Amazon, HBO España o Netflix– y la mencionada guerra del streaming les haya perjudicado, aunque Ripoll sí reconoce una mayor competencia. “En cuanto a las series, es cierto que algunas son más complicadas de adquirir porque tienen muchos más pretendientes. Hace años estrenamos en Filmin ‘Sherlock’, ‘Luther’ o ‘Misfits’ en España. Pero también es verdad que ahora hemos estrenado 'The Virtues' o ‘Inside Number 9’, que son series que hace años no hubiéramos podido tener. Pierdes una cosa y ganas otra. De momento, está equilibrado el acceso a contenidos, al menos para nosotros”.

Martínez Roig insiste en su apuesta por la producción propia diciendo: “En el mundo que viene o tienes una estrategia de creación de contenido o si no te tienes que limitar a ser un distribuidor de terceros según las reglas que marquen ellos, y es verdad que te puedes quedar fuera de algunos contenidos”. Volviendo a las adquisiciones, “Nosotros tenemos que tener muy claro lo que queremos y a qué podemos llegar dentro del mercado porque no tenemos una capacidad infinita de comprar series de terceros. Eso hace que haya series que no podemos tener porque hay ofertas globales frente a una oferta nacional como la nuestra”, explica.

“Hay proveedores que sí han decidido vender territorio a territorio como la BBC: la serie de documentales de 'Planeta' la han vendido prioritariamente a los que saben que más la van a cuidar y luego tienen un segundo acuerdo con Discovery, donde llegará un año después. Hay otros que prefieren coger el dinero y vender a plataformas con menos volumen, recursos y abonados y les da igual que se pierda este contenido”, añade.

En cuanto a la competencia con Netflix, no lo considera tanto un rival en la adquisición como un posible socio dada su potencia en la producción. “Desde el punto de vista de la distribución no tenemos ningún problema en incluir Netflix dentro de nuestra oferta. Consideramos que es una 'major' más porque está creando y generando contenido de forma voluminosa. Ellos tienen una distribución directa a los abonados, pero puede encajar perfectamente en función de terceros como tenemos nosotros en Movistar+. No es Netflix frente a Movistar sino cómo convivimos los dos y nos hace mejor como oferta estando junto a ellos”.

Las joyas de Filmin y Movistar+

Sincerándose, Ripoll reconoce que le hubiera encantado tener en su catálogo la película de Jonathan Glaser protagonizada por Scarlett Johanson ‘Under the skin’ y la serie francesa ‘The Collapse’. Martínez Roig echa de menos el drama político de ‘El ala oeste de La Casa Blanca’ y el filme ‘Master and Commander’. ¿Pero alguno sabe por qué los Hermanos Marx están ausentes de todas las plataformas? “Igual que 'Casablanca'. Serán de Warner y ellos tendrán sus ideas sobre cómo comercializarlas”, apunta Ripoll.

Para terminar, cada uno recomienda sus joyas. “'Los Durrell' es una de las series de cabecera de Filmin y siempre me ha extrañado que con ese potencial no estuviera en una televisión en abierto en España. O ‘Home Ground’. ‘Suntan’ es una película griega que había pasado por festivales tipo Sundance y que ha tenido un recorrido extraordinario en la plataforma”, enumera Ripoll.

“Ahora estrenamos ‘Blinded’, una serie sueca que ha arrasado en el norte de Europa sobre la corrupción bancaria que además es un thriller erótico. Entre las películas, el 7 de febrero estrenamos ‘Ray y Liz’ de Richard Gillingham, el 12 de febrero llega ‘An Elephant Sitting Still’, primera y última película del director chino Hu Bo. Y próximamente debutará una línea de documentales”, añade.

Martínez Roig concluye: “En Movistar+ vamos a tener 'Joker’ y ‘Parásitos’ en febrero en PPV y en marzo en premium. Y ahora estrenamos una serie francesa ‘Los salvajes’”.

Fotos: Movistar | Filmin