Movistar Plus Lite: ya está aquí el nuevo servicio OTT de Telefónica con programas y series originales para desafiar a Netflix y HBO

Telefónica presenta oficialmente Movistar Plus Lite, su nuevo servicio OTT con acceso a las series originales de Movistar Plus, películas y deporte. Después de un par de años apostando por la producción propia, es ahora cuando tienen suficiente contenido como para ofrecerlo por separado. Un servicio de streaming propio que estará desligado del resto de productos de la compañía y por tanto será accesible para todos los usuarios que quieran contratarlo.

Como ya se anunció, el coste del nuevo servicio es de 8 euros al mes e incluye, según hemos podido comprobar, 252 series, 185 documentales, 412 películas y unos 60 programas distintos. Una interesante jugada que aglutina los canales básicos de Movistar como #0 y #Vamos, los específicos de series como M. Series y Seriesmanía, así como un extenso catálogo propio y de terceros.

Qué contenido se podrá ver Movistar Plus Lite

Uno de los principales aliados de Movistar en el lanzamiento de este nuevo servicio de streaming es CBS Corporation, quien ofrecerá el contenido de Showtime ('Homeland', 'Twin Peaks'), CW ('Riverdale', 'Jane The Virgin') y All Access ('The Good Fight'). Adicionalmente encontraremos las primeras series de Netflix como 'House of Cards', algunas originales de Amazon como 'Transparent', las temporadas compartidas con HBO de 'Juego de Tronos' o las originales de ellos como 'La peste'. Si bien, el catálogo de Netflix no estará incluido en la plataforma OTT de Movistar porque, según la compañía, "Netfix ya tiene su propia app y es absurdo meterlo en otra".

Sobre los nuevos contenidos que llegarán pronto, Movistar ha confirmado que aparecerá la segunda temporada de La Peste, El Corredor de la Muerte, T2 de El Embarcadero, La Unidad, La Vida Perfecta, Mientras dure la guerra (película de Amenábar).

Respecto al contenido de los programas de la operadora, en Movistar Plus Lite encontraremos algunos tan reconocidos como 'Late Motiv', 'La Resistencia' o 'Fama a bailar'.

También estará disponible el contenido deportivo como 'Informe Robinson' o 'El Partidazo de #Vamos', aunque no se prevé añadir ni La Liga Santander ni la Champions. Sí estarán incluidos otros deportes como dos partidos de la NBA, dos partidos de la Liga Iberdrola, la Women's Champions League, el mejor partido de la Liga Endesa o las 500 Millas de Indianápolis.

En total tendremos los siguientes canales de contenidos en directo: #0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, Fox, TNT, Comedy Central y AMC.

Primer mes gratis y para todos los usuarios

Movistar Plus Lite de Telefónica será multiplataforma e incluirá el streaming en dos pantallas simultáneamente. Es decir, tal y como funciona actualmente el servicio Movistar Plus. Sergio Oslé, presidente de Movistar Plus, explica que no hará falta ningún descodificador y se podrá contratar con cualquier operador.

Todo se centrará en una misma aplicación, y dependiendo del tipo de paquete que tengamos veremos unos contenidos u otros. La interfaz de los clientes de Movistar Plus Lite será igual que la del resto de usuarios de Movistar Plus, aunque cambiarán los contenidos dependiendo de lo que tengamos contratado.

Por otro lado, cabe señalar que el servicio de streaming de Movistar incluirá de manera asociada una línea móvil en la que se incluirán llamadas y navegación. Según podemos leer en las condiciones del contrato: "Si quieres dar de alta la línea móvil de contrato incluida en Movistar+ Lite (llamadas 0 cts/min), acude a cualquier tienda Movistar".

Aquellos interesados ya pueden probarlo gratis durante el primer mes y sin permanencia a través del registro de la página web oficial.

Por ahora solo estará disponible en España por cómo se compran los derechos de los contenidos. Movistar explica que están trabajando en hacer cosas conjuntamente con Hispanoamérica. De hecho, su producción propia ya se puede ver allí y están pensando en llevar también los programas de TV propios, aún con todo, es demasiado pronto para decir si en algún momento lograrán expandir allí el servicio.

Esta es la gran apuesta de Movistar para competir contra Netflix, HBO y Amazon Prime Video, servicios muy consolidados y que disponen de un gran catálogo detrás. Movistar ofrece un buen nivel de contenido y promete que irá actualizándolo con nuevos estrenos. Veremos cuál es la recepción de los usuarios y si consiguen posicionarse como una sólida alternativa en un mercado con muchísimos usuarios interesados pero también mucha competencia.

