"Apostaremos fuerte por series propias, con al menos doce o trece por año, pero también impulsaremos el cine", Álex Martínez (Movistar+)

Que Movistar+ celebre un upfront al más puro estilo americano dice mucho de su estrategia de contenidos. Si ya el propio presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, cataloga la televisión como crucial para la compañía ("es el pilar fundamental de nuestra oferta que nos hace diferenciales y especiales"), queda muy claro por qué ya han invertido cien millones de euros en producciones propias como 'La Peste' que, en su primer episodio y según sus propios datos, superó en 400.000 espectadores al primer capítulo de la temporada 7 de 'Juego de Tronos'.

Hemos tenido ocasión de hablar con Álex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar+, para profundizar en temas de producción original, la integración con Netflix (y la también más que probable con HBO y Amazon), el cambio de la industria en los últimos años...

Producciones propias y un mercado de 300 millones de personas

Planes de producción propia de contenidos de Movistar a largo plazo (por ejemplo porcentaje de cuánto contenido será propio, etc.)

"Yo creo que esta es una estrategia que viene de largo. No es una estrategia inventada, si no que empezó con el antiguo Canal +. Nosotros nos hemos querido centrar en historias cercanas y con las que los usuarios pueden empatizar más, algo que con el auge de la ficción anglosajona faltaba en el panorama español. Creo que fuimos pioneros en apostar por historias propias en español y, aunque ahora haya más players que lo hacen, para nosotros sigue siendo fundamental".

El objetivo ideal que os habéis marcado para 2019 es producir 15 series originales pero, ¿tenéis en mente algún porcentaje de contenido propio al que aspiréis a medio o largo plazo?

"A mí me encantaría que fuese el 100%, claro, pero también tenemos que considerar lo que pide la gente. Nosotros distribuimos contenido y queremos tener la mejor oferta. Por ahora tenemos planes de seguir apostando fuerte en series propias, con al menos doce o trece producciones por año, pero también impulsaremos el cine, tanto para estrenar en sala como para nuestro lineal. Dicho eso, no podemos obviar contenidos como el fútbol, la información o series y películas de terceros que también mueven espectadores".

¿Qué hay sobre la internacionalización de los contenidos? ¿Ha cambiado algo la manera en la que hacéis las series porque puede que triunfen en un mercado que no sea el de España?

"Imagina que estás pensando en comprar un contenido y vas a una productora de Italia que te dice que te va a costar 4 o 5 millones de euros y que tendrá un público potencial de unos 50 millones de personas. Después vas a España, te dan un presupuesto menor, porque aquí las producciones son más baratas, y te dicen que tienes un público potencial de 300 millones de personas. Creo que ahí hay una oportunidad enorme, pero nuestro foco no está en pensar a qué país puede llegar un contenido, sino que sea bueno o que transmita algo que pueda conectar con el público actual".

¿Tenéis alguna serie que haya funcionado bien fuera de España?

"Nos han dicho que 'La Zona' está funcionando muy bien en Latinoamérica".

¿Y por qué crees que ha funcionado bien?

"Aparte de porque el contenido es bueno, creo que también es una cuestión del idioma. Sé que ha habido otras series que se han doblado con un español más neutro, porque los actores españoles tienen un acento muy duro, a veces con poca dicción para lo que están acostumbrados allí, pero creo que en el caso de La Zona funcionaron muy bien los subtítulos, que facilitaron que la gente se enganchara a la historia".

Netflix, HBO y Amazon: ¿amigos o enemigos?

¿Os ha afectado la llegada de HBO, especialmente para series importantes como ‘Juego de Tronos’?

"Nos ha afectado la llegada de todos. En el caso de HBO no lo vemos especialmente problemático porque seguiremos teniendo la nueva temporada de Juego de Tronos el año que viene, pero te diría que si algo ha cambiado el panorama del streaming es el de la piratería en España, que se encuentra en números bajísimos, y eso es porque la gente tiene una oferta variada que antes no tenía".

¿Y qué hay de la pelea para emitir series de Netflix, HBO o Amazon en Movistar, se ha hecho más complicado conseguir derechos?

"Estoy convencido de que vamos a pasar de una red de canales a una red de plataformas, aunque nosotros ahí nos vemos como distribuidor de contenidos"

"Bueno, hay que tener en cuenta que cada servicio tiene su propia estrategia. Netflix se está convirtiendo en una especie de major, con mucho contenido y mucha producción propia. HBO sigue apostando por su marca y sigue viviendo de series que llevan funcionando bien tiempo. Y Amazon es un gigante que va a expandirse más. Nosotros, por otro lado, no tenemos ningún problema en integrar el catálogo de Netflix en nuestra plataforma, aunque independientemente de eso, como es lógico, cada player ahora quiere apostar por exclusividades y las negociaciones para conseguir según qué títulos son más duras".

A este respecto y, más en concreto a colación de la integración de Netflix que habéis anunciado para diciembre, ¿cómo afectará a la industria que lleguéis a acuerdos de este tipo?

"Yo estoy convencido de que vamos a pasar de una red de canales a una red de plataformas, lo que habría que preguntarse es cuándo va a suceder. Ahora mismo se está potenciando la fragmentación del contenido y el usuario tiene que elegir por qué está dispuesto a pagar y por qué no. Nosotros estamos más en la línea de distribuidor de contenido, por eso integraremos Netflix en nuestra interfaz y también estamos en conversaciones con otros servicios. Eso no quita que también seamos productores, porque es un contenido que también fideliza a la gente, y aquí es importante recalcar que no solo me refiero a series o películas, si no también a deportes o a programas de entretenimiento como La Resistencia".

¿Crees entonces que afectará sobre todo a la televisión en abierto?

"Claro, igual lo que tienen que hacer los canales en abierto es generar su propio contenido a la carta, algo que lleva sucediendo ya unos años. A fin de cuentas, el contenido bajo demanda cambia los hábitos de la gente y no hay vuelta atrás: cuando puedes elegir el día y la hora para ver un contenido, creo que pocos querrían volver a la televisión de toda la vida".

¿Descartáis por completo ofrecer vuestro catálogo a no clientes de los servicios fijos a través de un servicio VOD?

"Yo formo parte de la directiva y, por tanto, estoy en reuniones en las que se plantean todas estas cuestiones, pero de mí no dependen directamente esas decisiones. Yo no descartaría nada en el futuro, pero ahora mismo el foco está puesto en nuestros paquetes convergentes de Fusión".

Fútbol para conseguir abonados

¿Cuál es el papel del fútbol en todo esto? Parecía que Movistar se posicionaba apostando por una estrategia en el que el fútbol ya no estaba en la ecuación para este año, ¿fue estrategia para negociar los derechos o de verdad puede Movistar+ sobrevivir sin el fútbol?

"El fútbol es un acelerador para conseguir abonados y de eso no hay ninguna duda. Tenemos una gran oferta en Movistar+ como para poder sobrevivir sin fútbol, pero es cierto que es el deporte rey y facilita mucho las cosas tanto para conseguir marca como personas que paguen por nuestro servicio".

Para terminar, ¿cuál es tu serie favorita?

'El ala oeste de la Casa Blanca'.

¿Y actual?

'The Good Fight'.

