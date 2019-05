La 8ª temporada de Juego de Tronos es la peor valorada de la serie: prisas, tramas sin desarrollo y muchas dudas sobre cómo será el esperado final

Dejando atrás la polémica con la taza de café, lo cierto es que el cuarto episodio de la última temporada de 'Juego de Tronos' está cosechando muy malas críticas. Hasta tal punto que en el popular portal IMDB ha sido catalogado con la peor nota en todo lo que llevamos de serie, con diferencia. Ningún otro episodio de la serie de HBO había bajado del ocho, pero esta última y definitiva temporada está envuelta en la polémica.

¿De verdad está siendo peor que las anteriores? Repasamos los datos de popularidad de los distintos episodios y preguntamos a varios expertos en series para que nos den su opinión.

David Benioff y Daniel Brett Weis, creadores de la adaptación de los libros de George R.R Martin, todavía tienen un par de capítulos por delante para cerrar la serie por todo lo alto, pero la cantidad de tramas y personajes dificultan que se pueda ofrecer un final digno para cada uno. A la mente viene 'Perdidos', una serie que fue seguida de forma intensa durante años y cuyo final acabó generando una gran polémica. Un fenómeno similar al que ahora se vive con 'Juego de Tronos'.

La polémica con los últimos episodios lleva a que esta temporada sea la peor valorada

Si nos fijamos puramente en las puntuaciones obtenidas por los últimos capítulos de 'Juego de Tronos', vemos que la recepción ha sido inferior a todas las anteriores. 'El último de los Stark' tiene una puntuación de 6,8, muy por debajo de la media de la serie que se sitúa alrededor del 9. De hecho, únicamente el capítulo de la quinta temporada 'Nunca doblegado, nunca roto' consiguió una puntuación inferior al 8,5. Un episodio en el que Jaime Lannister se encontraba en Dorne para rescatar a Myrcella y donde se mostró la enorme distancia que había entre la Casa Martell de la serie y la de los libros.

Las altas expectativas en la serie ha provocado que muchos fans estén insatisfechos por cómo se están desarrollando algunas tramas. Además, el hecho de que esta última temporada únicamente vaya a contar con seis capítulos no ayuda a elaborar con calma todas las historias. Una prisa por cerrar líneas argumentales que se está notando en los últimos episodios de 'Juego de Tronos'.

Durante las primeras temporadas la serie contó con el apoyo de George R.R Martin, además que tenían como base los libros ya escritos. Pero a partir de la quinta temporada la serie se empezó a desmarcar hasta llegar ahora, donde con la octava y última temporada todo queda en manos de los productores.

Pese a que es lógico que la serie avance más deprisa, hay toda una serie de aspectos que los fans de la saga han criticado. ¿Por qué no conocemos la reacción de los Stark al descubrirse la verdadera identidad de Jon Nieve? ¿Cómo es posible que Rhaegal muera de unos flechazos por Euron Greyjoy después de sobrevivir a la Gran Guerra? Además, ¿cómo es posible que toda una serie de barcos se escondan de un dragón a plena luz del día? Por no hablar de acontecimientos casi exigidos por el guión como la captura de Missandei.

Al final se trata de ir cerrando historias de personajes, pero algunos personajes han tenido un final demasiado precipitado. Valga como ejemplo Fantasma, el huargo de Jon Nieve que no recibió ni una mísera caricia tal y como se ha quejado la propia Movistar+. Aparentemente por razones de presupuesto.

Qué opinan los expertos

¿Es correcta esta visión negativa sobre la última temporada de 'Juego de Tronos'? ¿Realmente ha bajado el nivel? Esto es lo que nos han comentado varios expertos de Espinof y editores que analizan la serie.

Para Marina Such la respuesta es que no, aunque sí nos explica algunos posibles motivos de la bajada de nivel. "Desde la temporada anterior están yendo mucho más rápido al contar la historia, comprimiendo tiempos y yendo más al grano, y eso sí que está resintiendo la caracterización de los personajes, sobre todo de los femeninos y de Tyrion. Al estar tan cerca del final, están tomando decisiones que no sabemos aún si serán coherentes con lo que hemos visto hasta ahora o no, como el enfrentamiento a tres por el trono entre Cersei, Daenerys y Jon, aunque él no lo quiera."

Cuando le preguntamos sobre la polémica que está habiendo en estos últimos episodios, su respuesta es que "en gran parte, bastantes de los juicios sumarísimos de "se han cargado la serie" tendrán que esperar al final para ver si se confirman o nos estaban preparando para otra cosa. Pero Juego de tronos no es tan distinta de cómo era antes."

"La respuesta va a ser muy similar a la que hubo con Perdidos porque es el fenómeno anterior que tenemos para comparar. O, si me apuras, con Avengers: Endgame. Estos fenómenos tan masivos atraen a mucho público que casi sólo los sigue por ver cómo terminan, y los fans acérrimos ponen también muchas esperanzas en que el final les satisfaga. Yo opto por un final en la línea de los de otras series de HBO como Los Soprano o The Wire: finales bajonazo, como quien dice, que se ocupan más de lidiar con las consecuencias de todo lo que hemos visto hasta ahora que de "cerrar" tramas."

John Tones reconoce que ya no la sigue, pero le "llama la atención que ya haya gente poniendo el colchoncito pensando en la leche que se van a dar. Es imposible que esto sea satisfactorio en los episodios que quedan y cada vez se les ve más tensos". Pese a no seguir la serie, su conclusión es que "inevitablemente algo que ha despertado tanta expectación y fanatismo va a poner de acuerdo a todo el mundo, pero creo que su naturaleza es distinta a la de Lost, donde no está en juego la explicación misma del tejido de la realidad de la ficción. Así que creo que no es lo mismo, pero sí, por supuesto que la gente se va a decepcionar, porque si hay algo que nos guste más en Twitter que verse parte de una fiebre masiva por una serie, es quejarnos."

Para Mikel Zorrilla, redactor que cubre la serie para Espinof: "No, está siendo una muy buena temporada pero es la última, tienen que acelerar el ritmo a la fuerza por esa urgencia de que todo se acaba, y aún así no son pocos los que llamaron relleno al segundo episodio por ser tranquilo y con personajes hablando, pensado más para dar cierre a algunas tramas".

"Creo que incluso aunque no guste el final no se va a llegar a esos límites. En Lost se optaba mucho por la patada hacia delante con millones de misterios que luego no se resolvían o se hacía un poco de esa manera. También estoy convencido de que no va a gustar a todos ni de broma, porque muchos ya tienen su final en la cabeza y lo que no sea eso o muy parecido no les va a gustar. A lo mejor que puede aspirar es a tener un final que tenga sentido y que luego ya cada uno lo valore según sus gustos".

Ángela Blanco, una de las presentadoras del podcast 'Oh my GOT!' dedicado a la serie de HBO, nos explica que sí le está decepcionando un poco. "Tengo la sensación de que se han pasado seis temporadas desarrollando tramas y que las quieren cerrar todas (bien o mal) en dos temporadas, especialmente en esta. Aunque el estilo y el ritmo no es tan diferente."

Sobre el final reconoce que "no tengo ni idea de por donde van a tirar, aunque el problema creo será cómo llegan a él. Si de forma más o menos plausible y convincente o si arrasando con todo. Quizás si tuvieran más capítulos lo hubieran hecho más pausado, pero quizás no, porque en otras temporadas también ha habido capítulos donde parecía que se teletransportaban y que de pronto estaban en Rocadragón y de pronto en Invernalia. Noto que la serie siempre se ha caracterizado por tener muchas tramas abiertas y que ahora las tienen que cerrar corriendo todo."

Una opinión que comparte Raquel Rodríguez, segunda integrante del podcast. "Lo podrían hacer mucho mejor de lo que lo están haciendo. Están resolviendo muy rápido porque tienen poco tiempo y hay tramas a las que les daría más duración. En general yo prefiero el estilo de las intrigas y la política, y creo que la parte de los Caminantes Blancos y el rey de la noche se ha quedado en un bluff, una excusa para meter ahí una batalla y hacer gala de efectos especiales".

Sobre el final también es algo pesimista; "Están haciendo tantos giros de guión para “sorprender” al espectador que ahora corren el riesgo de que pierda sentido al final. Para empezar, la primera escena que vemos en toda la serie es la del caminante blanco cortándole la cabeza aquella de cartón piedra a los exploradores, y esa trama se la han ventilado rápidamente. Sobre la trama del trono, la verdad es que espero que termine de forma abrupta y sin resolverse bien".

No opina lo mismo Fernando Siles, quien analiza los distintos episodios de 'Juego de Tronos' para Xataka. "Yo solo puedo dar mi opinión: para nada, es tan buena (o mala) como eran las anteriores. De hecho vuelve a tomarse las cosas con calma en contraposición de las criticadas prisas de la siete.

"Todo el segundo capítulo es de gente hablando mientras llega la batalla. Y este cuarto, aunque acelera en el final, se toma con calma el funeral, el banquete y la partida al sur. Es un episodio muy de final de temporada pero con la suerte que no tenemos que esperar un año para seguir la historia... tan solo unas semanas".

"Para mí el 8x02 y el 8x03 son top 10 de la serie sin ninguna duda. Top 5 incluso. Creo que la gente, como no están pasando las cosas como a ellos les gustaría, pues están diciendo que es mala". Sobre el final, Fernando cree que "será un final cerrado, atrevido, similar aunque algo diferente al que tiene pensado Martín para los libros y, claro, muy polémico y que en general, no va a gustar".

Y es que siempre se ha sabido que Juego de Tronos tendrá dos finales, el de la serie de HBO y el escrito por George R.R Martin para Canción de Fuego y Hielo. En las próximas semanas veremos cuál es la recepción del de la serie. Si no convence, siempre quedará la esperanza que el de los libros sea diferente.