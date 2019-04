Movistar+: cómo queda el precio y catálogo de su nueva OTT frente a Netflix, HBO, Amazon, Filmin y Sky

De sorpresa, Telefónica anunció esta semana la llegada de un nuevo servicio de televisión bajo demanda. Aún sin nombre (mi apuesta personal es Yomvi+ porque echo de menos la marca), esta nueva plataforma está destinada para los no clientes que quieren acceder a parte del inmenso catálogo de la gigante española.

A partir de junio y por un precio de 8 euros al mes, tendremos acceso a cientos de películas, series y documentales y el contenido de su canal generalista (#0), el generalista deportivo #Vamos y sus especializados Movistar Series y Seriesmanía. Un aperitivo comparado con todo lo que se puede ver en exclusiva en Movistar+ pero que busca una cosa: consolidarse en el mercado de las OTTs en España.

Un paso que llama mucho la atención debido a lo conservadora que hasta ahora ha sido la compañía a la hora de lanzar su oferta televisa. La justificación la daba Emilio Gayo afirmando que un 80% de los clientes de banda ancha acceden a sus contenidos.

Según Telefónica, es ahora, después de un par de años apostando por la producción propia, cuando tienen suficiente contenido como para ofrecerlo por separado. Así que vamos a ver cómo encaja la nueva OTT de Movistar en el mercado español comparando precio y contenidos con las principales plataformas de SVOD:

Movistar OTT: 8 euros/mes

Netflix: 7.99 euros/mes (básico); 10.99 (estándar); 13.99 (premium)

Filmin: 7.99 euros/mes (básico); 14.99 (con 3 estrenos); 95 euros (anual con revistas) entre otros planes

HBO: 7.99 euros/mes

Amazon: 36 euros/año (todo Prime)

Sky: 6.99 euros/mes

Movistar

Una jugada muy interesante para los que no tenemos Movistar+ (y no nos interesa tenerlo) y que tiene pinta de seguir una estrategia similar a la de Sky España: algutinar los canales básicos de Movistar (#0 y #Vamos), los específicos de series (M. Series y Seriesmanía) y ofrecer catálogo propio y de terceros en SVOD.

La primera información habla de 300 series y documentales, 270 películas y 60 programas. No parece que tengamos el grueso del fútbol de élite, ni estrenos de cine... ya que parece que el gran peso se lo llevan la series.

En este sentido su principal aliado es CBS Corporation con Showtime ('Homeland', 'Twin Peaks'), CW ('Riverdale', 'Jane The Virgin') y All Access ('The Good Fight'); además, la custodia "compartida" de HBO ('Juego de Tronos'), las primeras series de Netflix ('House of Cards') y Amazon ('Transparent') y sus originales ('La peste', 'Gigantes'...). Lo que no han confirmado (aunque tiene toda la pinta de que así es) es si con el "SVOD" de terceros se refieren a los de canales como FOX, AXN y demás.

Netflix

Netflix es, sin duda, la gran rival. Y eso aun teniendo en cuenta que su inmenso catálogo cada vez llama menos la atención. En una época en la que cada major está preparando su propio SVOD, Netflix va encaminada hacia una crisis de contenidos debido a que la mayoría de las series más vistas no son suyas e irán desapareciendo a medida que se lance Disney+ y similares (tanto NBCUniversal como WarnerMedia preparan su servicio).

La gran apuesta de Netflix, más allá de la churrería de series en la que se han convertido (ya es casi imposible rastrear todos sus "originales"), es actualmente el cine. Y el cine con mayúsculas. La plataforma quiere presencia en los grandes festivales y tiene la mirada puesta en los Oscar, a pesar de las presiones.

Ante esta prevista fuga, Netflix ha tirado de talonario llevándose a autores superventas como Mark Millar y su Millarworld (con adaptaciones de 'Jupiter's Legacy') y superproductores de la talla de Ryan Murphy ('American Horror Story') y Shonda Rhymes ('Anatomía de Grey') para que produzcan y creen nuevas series.

HBO España

La principal baza con la que cuenta esta plataforma es que es HBO. Y HBO es una marca consolidada, prestigiosa y con unos estándares de calidad bastante altos para su contenido original. Contar con 'Juego de Tronos', 'Big Little Lies', además de sus grandes clásicos como 'The Wire' y 'Los Soprano', garantiza al espectador más sibarita.

Pero no solo HBO aporta contenido a la plataforma, sino que fuera de sus originales tenemos cosas de Warner (su casa madre) a través de CW ('Supergirl', 'Legends of Tomorrow'), además de series de otros canales como Hulu ('El cuento de la criada'), Starz ('Counterpart'), FX ('Lo que hacemos en las sombras') y BBC América ('Killing Eve').

Donde sí que flojea mucho, sobre todo comparando con el resto de plataformas, es en el cine. Quitando sus originales propios, no hay novedades recientes (del último año).

Filmin

Lo más interesante de Filmin es, precisamente, que no se parece a ninguna de las otras plataformas en cuanto a catálogo. A menudo vemos un baile de películas y series que podrían estar en Netflix como en Prime Video.

Filmin es (con honrosas excepciones) sinónimo de cine europeo, de cine independiente y cine de autor... una filosofía que también se ha extendido a las series ('Inside no.9' es un magnífico ejemplo de ello). Tiene un catálogo muy interesante pero consciente de no ser para el público masivo quitando la llegada de los estrenos de turno (en alquiler).

Amazon Prime Video

El catálogo original de Amazon en cuanto a series tiene siempre un halo indie pero interesante y llamativo. Series pequeñas pero normalmente fascinantes ('Transparent', 'Homecoming', 'Forever'...), galardonadas ('La maravillosa Sra. Maisel') y una apuesta que está yendo hacia el gran público ('Jack Ryan' y próximamente 'El Señor de los Anillos').

Fuera de las novedades, es interesante cómo se ha convertido en casa de comedias imprescindibles de NBC como 'Seinfeld', 'The Office', '30 Rock', 'Parks & Recreation' y de los grandes dramas actuales de las networks estadounidense ('Anatomía de Grey', 'The Good Doctor').

Al igual que Netflix, Amazon también se ha metido en la producción y tratos de distribución de cine, sobre todo cintas "pequeñas" que podemos encontrar cuando caduque la "primera ventana". El gran fallo con Prime es que nunca sabes cómo te vas a encontrar la serie o película que quieres ver en cuanto a doblaje y subtítulos.

Sky España

La filosofía de Sky como plataforma de distribución de contenidos de terceros hace que su catálogo propio en España se limite a unas pocas series originales ('El Milagro', 'Patrick Melrose', 'Curfew'). El grueso de su oferta se apoya en los quince canales de pago (sin contar con La Liga 1 2 3) que encontramos en su plataforma.

Así podemos ver en directo canales como FOX y FOX Life, AXN y AXN White, SyFy, Calle 13, TNT, Historia, National Geographic y acceder a su catálogo bajo demanda. Eso sí, la disponibilidad de los contenidos depende de cada cadena, por lo que no es el lugar idóneo para maratonear.

Un mercado en proceso de saturación

Me he dejado fuera plataformas más pequeñas como FuboTV, Rakuten y especializadas como AcornTV (series británicas), DAZN (deportes), entre otros. Estamos en un mercado en proceso de saturación y eso que no han llegado todavía ni Disney+, ni Apple TV+ (con sus respectivos golpes en la mesa) ni las que preparan WarnerMedia y NBCUniversal.

Personalmente siempre he creído que en esta nueva era de distribución de contenidos, Movistar necesitaba desanclarse del modelo tradicional, por lo menos un poquito. Evidentemente, no van a soltar su artillería pesada y con esto no van a por el más entusiasta de los hinchas, pero sí a por ese cliente que no quiere cambiar de compañía telefónica o al que solo le interesan las series y programas de Movistar y que recurre a otras plataformas para verlo (por ej. 'La resistencia' de David Broncano).

Lo que sí que va a ser interesante es ver el panorama en 2020/2021, cuando se empiecen a asentar las OTTs de las grandes compañías de entretenimiento con la mudanza masiva de contenidos de terceros que eso implica en el resto de plataformas. Pero para ello tenemos que esperar.