Netflix podrá seguir ganando los Óscar: la Academia no cambiará sus reglas de admisión pese a las presiones

La Academia de los Óscar ha anunciado algunos cambios, pero las reglas de elegibilidad seguirán iguales. Tras unas declaraciones de Steven Spielberg en las que pedía cambiar las normas de los Óscar, la industria de Hollywood inició un debate sobre si se debía seguir permitiendo participar a las plataformas de streaming como Netflix.

"Amo la televisión, pero no hay nada como ir a un cine", comentó el aclamado director. Pero las reacciones no se hicieron esperar y varios directores contestaron que "las películas buenas, lo son independientemente del tamaño de la pantalla en que se proyecten."

El debate estaba servido y se puso sobre la mesa la idea de excluir a Netflix de los Óscar para la edición de 2020. Tal es así, que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se pronunció. Pero claramente en contra de "suprimir la competencia".

La Academia termina con las especulaciones

Ahora, la Academia ha anunciado las reglas para la 92ª edición, que se celebrará el 9 de febrero de 2020. Y entre ellas pese a algunas modificaciones como que las películas de habla no inglesa pasarán a ser mejor película internacional, no se ha modificado el criterio para permitir que participen las películas de Netflix. Unas obras que recordemos el año pasado consiguieron su primer Óscar y este año han recibido hasta 14 nominaciones.

Los miembros de la Academia han decidido mantener intactas las reglas y las películas que se estrenen en una plataforma de streaming el mismo día que en salas comerciales podrán seguir aspirando a ganar la preciada estatuilla dorada.

Se pone fin a una serie de especulaciones promovidas por una parte de la industria que ve a Netflix con malos ojos. Para aspirar al Óscar, cualquier película deberá estar durante siete días con tres sesiones al día en algún cine de Los Ángeles. Pero el hecho que se estrene en una plataforma de streaming no afectará.

John Bailey, presidente de la Academia, ha añadido que "se seguirán estudiando cómo afectan los cambios que está atravesando la industria, pero por ahora todo se queda igual".

Para Spielberg, las películas elegidas para los Óscar deberían mostrarse en el cine primero y durante más tiempo y no únicamente durante una semana. La posición del director está enfrentada a Netflix desde hace tiempo, pero teniendo en cuenta que trabaja junto a Apple TV+, no parece que los servicios de streaming sean su particular enemigo.

Una forma de ver la industria del arte y el cine que por el momento no coincide con la de la Academia, quiene para el año que viene mantendrá su criterio sin cambios y abierto a que las películas de Netflix también puedan optar a llevarse los prestigiosos premios. Un movimiento esperado teniendo en cuenta la posición cada vez más cercana de Netflix con Hollywood.