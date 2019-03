Todas las series propias que Apple prepara para Apple TV+, su servicio de streaming que llegará en otoño

Tras meses de especulaciones sobre cómo sería el largamente esperado servicio de streaming de Apple, finalmente Tim Cook se ha rodeado de estrellas de Hollywood para anunciar Apple TV+, su nuevo servicio con series originales que llegará este próximo otoño a más de cien países.

Una presentación en la que han querido demostrar que lo importante es el contar la historia y los que las cuentan: Steven Spielberg, J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, la gallina Caponata y Oprah Winfrey, entre otros, se pasearon por el Steve Jobs Theater para hablar a los asistentes de la keynote sobre "lo que representa" este servicio más que para darnos primeras imágenes de sus series. Algo bastante curioso teniendo en cuenta que lo estándar es, precisamente, dar un aperitivo para los medios y los fans mucho más jugoso.

Pero independientemente de las formas al presentarlos, hemos tenido la oportunidad de saber más detalles de algunas de las series que llegarán a Apple TV+ a partir del próximo otoño. En concreto un grupo de veinticinco series, algunas ya rodadas y otras en estado de preproducción, que serán las primeras que podamos ver cuando el servicio salga a la luz.

'Amazing Stories'

Uno de los proyectos más llamativos es el revival de la antología de ciencia ficción que, de hecho, bautizó el género. Esta vez recupera el formato televisivio que ya tuvo en los ochenta de la mano de Steven Spielberg, quien apadrina de nuevo una nueva serie de diez episodios.

En la presentación que Spielberg hizo ayer en Cupertino incidió en el sentido de la maravilla de estas historias comparándolas con la del clásico piloto de la segunda guerra mundial que viaja misteriosamente en el tiempo.

El proyecto lleva años en desarrollo, con varios cambios en el liderazgo de la producción. El pasado año Hart Hanson (creador de 'Bones') dejaba su puesto de showrunner, que ha sido cubierto por Edward Kitsis y Adam Horowitz ('Érase una vez').

'Calls'

Antología de terror bastante curiosa y que adapta la serie homónima de Canal+ (de hecho, es coproducción con la plataforma francesa). Nos encontramos con un experimento curioso creado por Timothée Hochet.

De lo poco que sabemos de 'Calls' es que serán diez episodios de unos diez minutos en donde lo importante no es lo que vemos (de hecho lo visual está reducido a la mínima expresión) sino lo que escuchamos, algo que podéis comprobar en el vídeo sobre estas líneas. Además, Apple distribuirá la original francesa.

'Central Park'

Comedia animada musical creada por Lauren Bouchard (creador de 'Bob's Burger') y con un reparto de voces espectacular: Josh Gad (que es coshowrunner), Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs y Kathryn Hahn.

'Central Park' sigue a un grupo personajes que viven y trabajan en el parque neoyorquino por antonomasia. En lo que salvan el parque, salvarán al mundo. De esta serie tenemos aseguradas dos temporadas de trece episodios cada una.

'Defending Jacob'

Chris Evans se quita el traje y el escudo del Capitán América para interpretar a Andy Barber, un padre de familia cuyo hijo de catorce años (Jaeden Martell) es acusado de asesinato. Esta miniserie de ocho episodios está creada por Mark Bomback ('Imparable', 'El amanecer del Planeta de los simios').

'Defending Jacob' está basado en la novela homónima de William Landay. Morten Tyldum, reconocido internacionalmente por 'The Imitation Game', dirige.

'Dickinson'

Hailee Steinfeld ('Bumblebee') encarna a la célebre poetisa Emily Dickinson en una comedia de época (con sensibilidad y tono modernos) creada por Alena Smith, lo cual despista bastante debido a que sus créditos televisivos incluyen dramones como 'The Affair'.

En 'Dickinson' nos encontraremos una divertida historia de madurez sobre una joven chica que busca que su voz sea escuchada en una época en la que no cuenta para nada. Jane Krakowsky ('Rockefeller Plaza') interpreta a la madre de la escritora en una serie que consta de diez episodios de media hora.

'For all Mankind'

Lo más interesante de este proyecto es que es lo nuevo de Ronald D. Moore, responsable de la reimaginación 'Battlestar Galactica', que en esta ocasión nos presenta un mundo en el que la carrera espacial nunca acabó. La serie, de la que no se nos ha desvelado oficialmente el número de episodios (aunque en IMDB constan 11), está en fase de producción.

'For all Mankind' está protagonizado por Joel Kinnaman ('Altered Carbon', 'Hanna') en el papel de Edward Baldwin, uno de los atronautas más importantes de la NASA. Acompañándole en la cabeza de cartel están Michael Dorman ('Patriot') y Sarah Jones ('The Path').

'Foundation'

Una de las guindas del pastel de Apple TV+ es la adaptación de la gigantesca epopeya de Isaac Asimov. Lo malo es que la serie está siendo desarrollada por David S. Goyer, que no termina de dar la clave a la hora de serializar historias ('Flashforward', 'Krypton' tienen su "aquel", pero poco más), y por Josh Friedman ('Las crónicas de Sarah Connor').

La historia, que se expande durante siglos, cuenta la creación por parte del psicohistoriador Seldon de dos fundaciones dedicadas a preservar todo el conocimiento humano ante la decadencia y caída del Imperio Galáctico y la barbarie que la sucederá. Con este pretexto, Seldon pone en marcha unos mecanismos de poder solo comprendidos centurias después de su muerte.

'Home before dark'

Brooklynn Prince, la adorable protagonista de 'The Florida Project', se pone en la piel de Hilde una joven niña dispuesta a desenmarañar toda una gran trama en torno a un caso sin resolver. La serie, anteriormente conocida como 'Magic Hour' está basado en la vida de Hilde Lysiak, una joven periodista de doce años.

'Home before dark' constará de diez episodios y está creada por Dana Fox y Dara Resnik. Acompañando a Prince en el reparto están Jim Sturgess como el padre de Hilde, Abby Miller, Louis Herthum y Michael Weston, entre otros.

'My glory was I had such friends'

Miniserie sobre el poder de la amistad y la resilencia el espíritu humano a través de un grupo de mujeres que apoyaron a Amy Silverstein en lo que esperaba un segundo transplante al corazón. Esta miniserie viene de la mano de Bad Robot, la productora de Abrams, quien se hizo con los derechos de las memorias de esta mujer nada más salir a la venta. Jennifer Garner, quien ya trabajó con Abrams en 'Alias' se encarga de protagonizar esta serie, además de asumir un rol de productora ejecutiva.

'Little America'

Nos encontramos con una antología basada en hechos reales que parece diseñada para la "América de Trump" y la ola de xenofobia y racismo a lo largo de Occidente. Kumail Nanjiani, director de 'La gran enfermedad del amor' presentó su proyecto como un relato del día a día de inmigrantes. Lee Eisenberg y Emily V. Gordon acompañan en el guion al nominado al Óscar.

En la keynote dio los detalles de un episodio centrado en un muchacho de la India cuyos padres regentan un motel en Utah. Cuando tenía 12 años, sus padres fueron deportados y él logra entrar en el concurso nacional de ortografía con la esperanza de poder hablar con la primera dama Laura Bush.

'Little Voices'

Teniendo en cuenta que uno de nuestros productores y guionistas más queridos empezó con 'Felicity' no es de extrañar que una de las nuevas series de J.J. Abrams para Apple sea una especie de 'Glee' realizado en colaboración con la artista Sara Bareilles ('Waitress') y Jessie Nelson.

La dramedia musical de diez episodios está descrita como un canto de amor a la diversidad musical de Nueva York, con una historia sobre jóvenes músicos en búsqueda de su propia voz.

'The Morning Show'

Uno de los proyectos con mejor pinta es este drama que cuenta con un elenco de la talla de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell a la cabeza en una serie centrada en el día a día de los presentadores y equipos de los magazines televisivos de la mañana. Aunque no lo contaron en la Keynote, el proyecto está inspirado en 'Top of the Morning', libro en el que Brian Stelter cuenta los entresijos de 'The Today Show'

Aniston y Witherspoon, que interpretan a mujeres ambiciosas en la cadena, producen 'The Morning Show', contando con Kerry Ehrin como showrunner y Mimi Leder como directora del primer episodio. Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Néstor Carbonell y Mark Duplass completan el reparto principal. De una serie que contará con dos temporadas de diez episodios.

'Mythic Quest'

De mano de Charlie Day y Rob McElhenney ('Colgados en Filadelfia') viene una comedia sobre un director creativo de un estudio de desarrollo de videojuegos. Ojo porque es una producción entre Lionsgate, 3 Arts Entertainment... y Ubisoft, que ya lleva un par de años sacando sus juegos al cine.

El reparto también tiene una gran pinta, con McElhenney protagonizando junto a míticos como F. Murray Abraham ('Amadeus') y otros habituales de la comedia como David Hornsby, Dany Pudi e Imani Hakim en una comedia de diez episodios.

'Pachinko'

La adaptación de la novela de Min Jin Lee es una de las últimas en recibir luz verde por parte de Apple y medios como The Hollywood Reporter aseguran que es una de las más ambiciosas en cuanto a presupuesto e historia. Eso sí, de momento cuenta con una temporada de ocho episodios.

'Pachinko' contará la historia, esperanzas y sueños de cuatro generaciones de una familia inmigrantes coreanos. La historia comeinza con un amor prohibido y deriva en una gran saga a caballo entre Corea, Japón y Estados Unidos. Soo Hugh, quien ha trabajado en 'The Terror', es responsable de esta adaptación que se rodará en inglés, coreano y japonés.

'See'

He de admitir que este es uno de los proyectos que más me llaman la atención entre nombres y argumento. El creador de 'Peaky Blinders' (Steven Knight) se une a Francis Lawrence ('Soy leyenda' y 'Los juegos del hambre') para lanzar un drama de ciencia ficción protagonizado por Jason Momoa ('Aquaman', 'Juego de Tronos').

'See' tiene lugar en un futuro en el que la raza humana ha perdido el sentido de la vista y ha encontrado nuevas maneras de comunicarse y hacer las cosas. Una nueva sociedad que se ve amenazada con el nacimiento de dos gemelos capaces de ver. Alfre Woodard, Yadira Guevara-Prip, Nesta Cooper y Sylvia Hoeks forman parte del reparto de la serie.

'Servant'

Tras crear una serie que no terminó de entusiasmarnos ('Wayward Pines'), M. Night Shyamalan se une al británico Tony Basgallop ('Inside Men') para lanzar un thriller psicológico sobre unos padres que han contratado una joven niñera para cuidar de su recién nacido.

Claro, me dicen esto y pienso en una 'La mano que mece la cuna' pasado por el filtro Shyamalan. No será del todo así, porque el director se limitará a producir y dirigir el primer episodio, escrito por Basgallop y protagonizado por Lauren Ambrose, Nell Tiger y Rupert Grint.

'Swagger!'

La estrella de la NBA Kevin Durant produce este drama inspirado en su propia infancia y sus experiencias como jugador destacado en las ligas infantiles y juveniles, con especial atención a la delgada línea entre la ambición y el oportunismo en el mundo del baloncesto. Reggie Rock Bythewood, responsable de 'Fuego abierto' ('Shots fired') dirige y escribe este drama.

'Truth be told'

Anteriormente conocida como 'Are you sleeping' (título de la novela en la que se basa), esta nueva serie (de diez episodios) nace de la obsesión actual por el género del crimen real que ha engendrado fenómenos como 'Serial'. Octavia Spencer ('Figuras ocultas') encarna a una periodista que realiza un podcast buscando las pistas de un asesinato.

Nichelle Tramble Spellman ('The Good Wife') adapta la historia original de Kathleen Barber prometiendo una reflexión sobre el periodismo de este tipo y qué pasa cuándo un caso pasa a "dominio público". Ojo porque el reparto incluye a Lizzy Caplan, Aaron Paul y Elizabeth Perkins, entre otros.

Otras series que llegarán a Apple TV+

Además de las mencionadas hay otras series en marcha (o casi) pero de las que poco más se sabe. En este grupo nos encontramos varias "Series sin título" en diferentes fases de proyecto: