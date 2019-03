El "Netflix de Apple": todo lo que sabemos y todas las series confirmadas del servicio de vídeo que están preparando

El anuncio del servicio de vídeo bajo demanda por suscripción de Apple es inminente. Tan sólo hace falta echar un vistazo a la invitación que la compañía enviaba ayer a la prensa para convocar un evento el próximo 25 de marzo: "It's show time", dice el texto, que además va acompañado por un gif animado, como si del inicio de una película de cine se tratase.

En el evento del día 25 se esperan posibles actualizaciones de los Airpods, de los iPad e incluso podría llegar esa versión de Apple News de pago de la que tanto se ha hablado en los últimos meses, pero sin duda el gran protagonista, y la invitación lo confirma, llegará en forma de servicio de vídeo. Apple lleva meses anunciando proyectos, fichajes de actores y grandes personalidades del cine y las series para lanzar su propio rival de "Netflix".

De hecho, en el evento del día 25 habrá una fuerte presencia de estrellas y personalidades de Hollywood, según Mark Gurman, y veremos también los primeros tráilers del contenido exclusivo de Apple, según Variety.

Apple event March 25 pic.twitter.com/BkaJyXCkYS — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) 11 de marzo de 2019

Todos los proyectos que tiene en marcha Apple para su servicio

Que Apple va a apostar por contenido propio de vídeo no es ningún secreto. En 2017 ya decían que se gastarían 1.000 millones de dólares en adquirir y producir sus propias series y películas, y de hecho por aquella época contrataron a Jamie Erlicth y Zack Van Amburg, antiguos ejecutivos de Sony TV, para liderar este esfuerzo.

A diferencia de lo que ocurre últimamente con los productos de Apple y de la mayoría de marcas, que se filtran prácticamente al completo mucho antes de la presentación, el caso del servicio de streaming de Apple es bastante peculiar: Apple no lo ha anunciado aún oficialmente y no ha habido muchas filtraciones sobre cómo será (sí algún que otro rumor, aunque muy poco concreto). Pero, durante los dos últimos años, han sido muchos los proyectos que la compañía ha anunciado.

Estos son los títulos confirmados en los que Apple ya está trabajando para su nuevo servicio de vídeo:

Series

'Foundation' : adaptación de la popular saga de Asimov, y quizá uno de los proyectos más esperados de Apple. Los encargados de la adaptación son David S. Goyer ('Blade', 'Batman') y Josh Friedman ('Terminator: The Sarah Connor Chronicles').

: adaptación de la popular saga de Asimov, y quizá uno de los proyectos más esperados de Apple. Los encargados de la adaptación son David S. Goyer ('Blade', 'Batman') y Josh Friedman ('Terminator: The Sarah Connor Chronicles'). 'For All Mankind' : con Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica') como principal responsable, es un drama distópico sobre lo que habría pasado si la carrera espacial nunca se hubiera detenido.

: con Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica') como principal responsable, es un drama distópico sobre lo que habría pasado si la carrera espacial nunca se hubiera detenido. The Morning Show : Jennifer Anniston ('Friends') y Reese Witherspoon ('Walk the Line', 'Big Little Lies') producirán y protagonizarán este nuevo drama. También les acompañará Steve Carell ('The Office) como coprotagonista. Contará la historia de un grupo de periodistas que trabajan en un programa matutino. Dos temporadas confirmadas de diez episodios cada una.

: Jennifer Anniston ('Friends') y Reese Witherspoon ('Walk the Line', 'Big Little Lies') producirán y protagonizarán este nuevo drama. También les acompañará Steve Carell ('The Office) como coprotagonista. Contará la historia de un grupo de periodistas que trabajan en un programa matutino. Dos temporadas confirmadas de diez episodios cada una. 'Are You Sleeping' : Drama producido por Reese Witherspoon sobre el mundo de los true-crime, los podcasts basados en estos crímenes que ahora están tan de moda y lo que ocurre cuando la búsqueda de la justicia en estos casos pasa a ser pública.

: Drama producido por Reese Witherspoon sobre el mundo de los true-crime, los podcasts basados en estos crímenes que ahora están tan de moda y lo que ocurre cuando la búsqueda de la justicia en estos casos pasa a ser pública. 'Little Voice' : una combinación un tanto extraña, con Sara Bareilles (cantante y actriz) y JJ Abrams ('Lost'), que definen como "una carta de amor" a la diversidad musical de Nueva York.

: una combinación un tanto extraña, con Sara Bareilles (cantante y actriz) y JJ Abrams ('Lost'), que definen como "una carta de amor" a la diversidad musical de Nueva York. 'Amazing Stories' : revival de la antología de terror y ciencia ficción de Steven Spielberg, que además participa en el proyecto. Tendrá 10 episodios.

: revival de la antología de terror y ciencia ficción de Steven Spielberg, que además participa en el proyecto. Tendrá 10 episodios. 'See' : Steven Knight (creador de 'Peaky Blinders') y Francis Lawrence ('Los juegos del hambre') estarán al cargo de este drama "épico" futurista del que apenas se tienen más detalles. Con Jason Momoa ('Juego de Tronos', 'Aquaman') como protagonista.

: Steven Knight (creador de 'Peaky Blinders') y Francis Lawrence ('Los juegos del hambre') estarán al cargo de este drama "épico" futurista del que apenas se tienen más detalles. Con Jason Momoa ('Juego de Tronos', 'Aquaman') como protagonista. 'Defending Jacob' : nueva serie protagonizada por Chris Evans ('Capitán America') basada en el libro de mismo título sobre el fiscal que investiga el asesinato de un adolescente y descubre que su propio hijo está implicado de alguna forma.

: nueva serie protagonizada por Chris Evans ('Capitán America') basada en el libro de mismo título sobre el fiscal que investiga el asesinato de un adolescente y descubre que su propio hijo está implicado de alguna forma. 'My glory was I had such friends' : drama con JJ Abrams ('Alias', 'Perdidos') y Jennifer Garner ('Alias') a los mandos, que además la actriz también protagonizará. Se basa en la memoria de Amy Silverstein y cuenta la historia de un grupo de mujeres que acompañan a Silverstein en la dura experiencia de esperar por un segundo transplante de corazón que necesita para seguir viviendo.

: drama con JJ Abrams ('Alias', 'Perdidos') y Jennifer Garner ('Alias') a los mandos, que además la actriz también protagonizará. Se basa en la memoria de Amy Silverstein y cuenta la historia de un grupo de mujeres que acompañan a Silverstein en la dura experiencia de esperar por un segundo transplante de corazón que necesita para seguir viviendo. 'Nevelot' : con Richard Gere como protagonista (su primera serie). Cuenta la historia de dos veteranos de Vietnam y lo que les ocurre cuando muere la mujer de la que ambos habían estado enamorados en su juventud.

: con Richard Gere como protagonista (su primera serie). Cuenta la historia de dos veteranos de Vietnam y lo que les ocurre cuando muere la mujer de la que ambos habían estado enamorados en su juventud. 'Dickinson' : comedia de época en la que Hailee Steinfeld ('Valor de ley') da vida a la joven poeta Emily Dickinson y Jane Krakowski ('30 Rock') interpreta a su madre.

: comedia de época en la que Hailee Steinfeld ('Valor de ley') da vida a la joven poeta Emily Dickinson y Jane Krakowski ('30 Rock') interpreta a su madre. 'Little America' : Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon (ambos responsables de 'The Big Sick') preparan esta antología sobre un pequeño grupo de inmigrantes en Estados Unidos.

: Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon (ambos responsables de 'The Big Sick') preparan esta antología sobre un pequeño grupo de inmigrantes en Estados Unidos. 'Swagger' : Kevin Durant, popular jugador de la NBA, produce la serie que se basa en su propia vida y se centra en los inicios de su carrera dentro de la Amateur Athletic Union (AAU).

: Kevin Durant, popular jugador de la NBA, produce la serie que se basa en su propia vida y se centra en los inicios de su carrera dentro de la Amateur Athletic Union (AAU). 'Magic Hour' , que se inspira en la historia real de Hilde Lysiak: una niña de 9 años con vocación de periodista que quiere desvelar el misterio de un caso sin resolver que afecta a su propia familia.

, que se inspira en la historia real de Hilde Lysiak: una niña de 9 años con vocación de periodista que quiere desvelar el misterio de un caso sin resolver que afecta a su propia familia. 'Central Park' : serie animada de Loren Bouchard ('Bob's Burgers') en forma de comedia musical sobre un grupo de personas que trabajan en Central Park y no sólo acaban salvando el parque, sino también al mundo.

: serie animada de Loren Bouchard ('Bob's Burgers') en forma de comedia musical sobre un grupo de personas que trabajan en Central Park y no sólo acaban salvando el parque, sino también al mundo. 'Snoopy' + STEM : con los personajes de Snoopy (sí, los de la serie de dibujos) van a hacer una nueva serie en la que las matemáticas y la ciencia tienen un papel importante, centrada en la conquista del espacio. Habrá también otras series y productos aprovechando que Apple se ha hecho con los derechos de los personajes.

: con los personajes de Snoopy (sí, los de la serie de dibujos) van a hacer una nueva serie en la que las matemáticas y la ciencia tienen un papel importante, centrada en la conquista del espacio. Habrá también otras series y productos aprovechando que Apple se ha hecho con los derechos de los personajes. 'Calls' : producción internacional que adaptará el proyecto francés de mismo título. Aquí podéis ver el tráiler de la original francesa y su peculiar eslogan: "la serie que se escucha". Una innovadora y original narrativa para contar pequeñas historias en las que lo visual es muy simple y el audio se lleva todo el peso.

: producción internacional que adaptará el proyecto francés de mismo título. Aquí podéis ver el tráiler de la original francesa y su peculiar eslogan: "la serie que se escucha". Una innovadora y original narrativa para contar pequeñas historias en las que lo visual es muy simple y el audio se lleva todo el peso. 'Home' : una serie documental que visitará "hogares extraordinarios" por todo el mundo.

: una serie documental que visitará "hogares extraordinarios" por todo el mundo. 'Pachinko' : crónica de cuatro generaciones de una misma familia emigrante coreana y sus vidas entre Corea, Japón y EEUU.

: crónica de cuatro generaciones de una misma familia emigrante coreana y sus vidas entre Corea, Japón y EEUU. Thriller sin título de M. Night Shyamalan : no se sabe nada de esta serie, salvo que es un thriller, tendrá 10 episodios y M. Night Shyamalan ('El sexto sentido', 'El protegido') está al mando.

: no se sabe nada de esta serie, salvo que es un thriller, tendrá 10 episodios y M. Night Shyamalan ('El sexto sentido', 'El protegido') está al mando. Comedia sin título de Rob Rob McElhenney and Charlie Day ('It's Always Sunny in Philadelphia') sobre un grupo de personas muy distintas que trabajan en un estudio de desarrollo de videojuegos.

('It's Always Sunny in Philadelphia') sobre un grupo de personas muy distintas que trabajan en un estudio de desarrollo de videojuegos. Drama sin título con Brie Larson como protagonista sobre una joven agente de la CIA, basado en el libro 'Life Undercover: Coming of Age in the CIA'.

como protagonista sobre una joven agente de la CIA, basado en el libro 'Life Undercover: Coming of Age in the CIA'. Serie sin título de Damian Chazelle (director de 'La La Land'), que él mismo dirigirá y escribirá, del que no se tienen más detalles.

Películas

'On The Rocks' : no será una serie, sino la primera película original de Apple. Con Sofia Coppola dirigiendo y Bill Murray y Rashida Jones como protagonistas, contará la historia de una chica joven madre que reconecta con su padre, todo un "playboy".

: no será una serie, sino la primera película original de Apple. Con Sofia Coppola dirigiendo y Bill Murray y Rashida Jones como protagonistas, contará la historia de una chica joven madre que reconecta con su padre, todo un "playboy". 'Hala' : no es una película original de Apple, sino que han comprado sus derechos en exclusiva. Producida por Jada Pinkett Smith, cuenta la historia de una joven adolescente musulmana que tiene que vivir entre lo tradicional que es su familia y lo "moderno" que es su instituto.

: no es una película original de Apple, sino que han comprado sus derechos en exclusiva. Producida por Jada Pinkett Smith, cuenta la historia de una joven adolescente musulmana que tiene que vivir entre lo tradicional que es su familia y lo "moderno" que es su instituto. 'The Elephant Queen' : documental sobre elefantes, grabado durante cuatro años. Aquí el tráiler. No es original de Apple, sino que ha comprado los derechos.

: documental sobre elefantes, grabado durante cuatro años. Aquí el tráiler. No es original de Apple, sino que ha comprado los derechos. 'Wolfwalkers': otra película, en este caso de animación, que ha comprado Apple para emitir en exclusiva. Cuenta la historia de una aprendiz de cazadora y que mezcla magia, naturaleza y mitología.

Contratos de exclusividad

Además de los proyectos confirmados, Apple tiene otros en proceso y ha ido "fichando" a distintas personalidades del cine y la televisión para que desarrollen contenidos para ellos en exclusiva:

Jason Katims ('Friday Night Lights', 'Parenthood', 'About a Boy'): pasará a desarrollar proyectos para Apple a partir de este verano.

('Friday Night Lights', 'Parenthood', 'About a Boy'): pasará a desarrollar proyectos para Apple a partir de este verano. Justin Lin (director de varias entregas de 'The Fast and de Furious'): producirá series "con perspectiva global" para la nueva plataforma.

(director de varias entregas de 'The Fast and de Furious'): producirá series "con perspectiva global" para la nueva plataforma. Kerry Ehrin (cocreadora de 'Bates Motel'): entre otras cosas se encargará de la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon que decíamos antes

(cocreadora de 'Bates Motel'): entre otras cosas se encargará de la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon que decíamos antes Oprah Winfrey: la popular presentadora creará "programas originales en los que hará gala de su incomparable habilidad para conectar con públicos de todo el mundo", según el anuncio oficial.

Ésta es la invitación que Apple envió en 2006 para convocar a la prensa y anunciar la llegada de la compra de películas a iTunes. Nótese el parecido con la de el próximo evento (y las diferencias, "It's show time" podría traducirse como "es la hora de la serie").

La polémica: el "toque Apple"

Si bien no se tienen muchos más detalles que esas ambiguas descripciones de los futuros contenidos propios de Apple, no está muy claro hasta qué punto la compañía está ejerciendo control creativo de ellos. A fin de cuentas, Apple es especialmente conocida por restringir los contenidos que puedes comprar (y no puedes comprar) en su tienda de apps, por ejemplo. ¿Adoptarán este modelo también con sus series?

Es un polémico reportaje publicado por el diario The Wall Street Journal citan a fuentes que aseguran que Apple ha pedido a los productores que eviten "sexo gratuito, palabrotas y violencia". 'Vital Signals', la serie de Dr. Dre, no se vería en Apple supuestamente por ese motivo.

En dicho artículo también ponen un ejemplo, citando a fuentes que trabajan en el proyecto: en la serie de M. Night Shyamalan, Apple habría pedido, según estas fuentes, que quitaran los crucifijos que aparecían en la casa donde viven los protagonistas. No querían mención alguna a la religión. También atribuyen a este control cambios importantes que ha habido en otros proyectos: por ejemplo, el cambio de showrunner en la serie de Aniston y Witherspoon por no estar satisfechos con el humor, entre otras cosas, y cambio de los showrunners en el reboot de 'Amazing Stories' al creer que era demasiado "oscuro".

El NY Post también tiene otro completo reportaje en el que aseguran que Tim Cook está muy pendiente del desarrollo de sus contenidos que está dando feedback y enviando notas a los creadores con frecuencia, algo que incomoda a algunos agentes de la industria del entretenimiento, no acostumbrados a tratar con las grandes tecnológicas y sus condiciones.

Si bien las descripciones de los proyectos actuales no dan tanta información como para saber el "tono" general con el que nos encontraremos (o si, de hecho, habrá algún "tono" general), Apple tiene otros proyectos en desarrollo (aún no confirmados) que potencialmente chocarían con esta filosofía, como una serie sobre un antiguo adicto a la heroína que trafica con armas en Afganistán y otra sobre la vida de George Michael.

Plataforma y catálogo

No está previsto, según los rumores, que el servicio de Apple sea un Netflix al uso. Además de la programación original de Apple, algunos apuntan a que el servicio incluirá contenido de otros servicios a los que el usuario podrá también suscribirse si así lo desea para poder ver todo el contenido desde la app de Apple. No, no incluirán a Netflix, CNBC asegura que Starz, CBS y Viacom ofrecerán suscripciones a través del mismo.

Una de las grandes incógnitas es si HBO será finalmente también una de esas suscripciones adicionales que ofrecerá el servicio de Apple: si bien al principio parece que no había acuerdo entre ambas compañías, Bloomberg asegura hoy que posiblemente sí esté incluido, aunque advierten de que todavía se están negociando ésta y otras alianzas.

Amazon ofrece en EEUU Amazon Prime Video Channels, canales a los que te puedes suscribir de forma adicional y que pagas de forma independiente. Entre ellos está HBO, Starz y Showtime. Apple estaría trabajando en un modelo similar, según apuntan todos los rumores

Esto es similar a lo que Amazon ya ofrece con Amazon Prime Video Channels, pero es algo que por ahora funciona en Estados Unidos y no en España, donde no existen esos servicios de suscripción y donde los derechos internacionales de los contenidos suelen venderse a otras compañías. Por ejemplo, en España Movistar tiene exclusividad para las series de Showtime (que pertenece a CBS).

Nótese que todas las series que comentábamos anteriormente están en fase de producción y es posible que tarden unos meses en llegar, por lo que no podemos descartar un lanzamiento "discreto" del servicio en lo que a programación propia se refiere. Pasaría a cobrar entonces especial importancia el catálogo que puedan aportar el resto de socios de Apple en su nueva aventura.

Las dos incógnitas: el precio y la disponibilidad

El prolífico filtrador Mark Gurman asegura que el servicio será de pago y verá la luz en verano, aunque asegura que todavía no hay nada definitivo. En CNBC, sin embargo, apuestan por otro de los rumores que más se han escuchado: cualquier usuario que posea un dispositivo de Apple podría ver sus series exclusivas de forma gratuita, teniendo que pagar exclusivamente si quiere contenidos de otros. Al menos al principio, ya que la idea, según dicha fuente, es encontrar títulos "fuertes" con los que poder hacer en el futuro un servicio de pago.

Si bien no está claro el precio, sí que parece estarlo más el dónde se podrá ver el futuro servicio. En dispositivos de Apple, lógicamente, pero no parece casual que por primera vez este año Apple haya decidido llevar Airplay a los sistemas operativos de los principales fabricantes de televisores. Con este movimiento, desde cualquier dispositivo Apple se podrá enviar contenido a dichos televisores.

Además, Samsung tiene la exclusiva de la app de iTunes para televisores hasta el verano, y el hecho de que estén hablando de exclusiva con fecha de caducidad da a entender que después podría llegar al resto. ¿Por qué ahora y no hace años? El nuevo servicio tiene toda la pinta de ser el culpable, así que tampoco descartaría una app nativa para televisores.

iTunes, como app nativa, estará pronto disponible en los televisores de Samsung y la exclusiva les durará unos meses

Finalmente, está la incógnita de la fecha. Lo presentarán el día 25 de marzo, sí, pero desconocemos cuándo activarán el servicio. Al principio se hablaba de primavera, mientras CNBC dice ahora que durante el mes de abril, Mark Gurman asegura que posiblemente para el verano y Variety va todavía más allá y dice que podría retrasarse hasta otoño.

Saldremos de dudas el próximo 25 de marzo (y podrás seguirlo en directo con nosotros en Xataka).