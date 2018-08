Es oficial: 'Fundación' de Isaac Asimov será una serie de televisión exclusiva de Apple

Apple se acaba de hacer con la que probablemente será su serie más importante: 'Fundación' de Isaac Asimov, que es considerada una de las más grandes sagas de ciencia ficción en la historia, y la cual pasará a formar parte del misterioso proyecto de televisión de Apple, que se espera sea anunciado en marzo 2019.

Hace poco más de un año se confirmó que Skydance Televisión había logrado la hazaña al cerrar un acuerdo con los herederos de Asimov, lo que les dio luz verde para empezar a trabajar en la adaptación que daría vida a 'Fundación' ahora como serie de televisión.

Apple ya tiene su serie estrella de ciencia ficción

En abril de este año nos enteramos que Apple había sido la ganadora del proyecto de Skydance Televisión, el cual Sony, Warner, Fox e incluso HBO estuvieron persiguiendo en los últimos años. Y es que debido a su complejidad y su amplio abanico de opciones, 'Fundación' tiene todo para ser un éxito en televisión, el detalle está en saberlo adaptar.

Hoy, después de meses de trabajo, Apple confirmó que Skydance tiene luz verde para el rodaje de una serie televisiva de 'Fundación', la cual correrá a cargo de David Goyer (guionista de 'The Dark Knight' y 'Batman Begins') y Josh Friedman (creador de la serie de televisión 'Terminator: The Sarah Connor Chronicles' y guionista de 'War of the Worlds' de Steven Spielberg) quienes serán los guionistas y showrunners de la serie.

Skydance se encargará de la producción para Apple Worldwide Video, la nueva división de entretenimiento de la compañía, mientras que los productores ejecutivos serán David Ellison, CEO de Skydance, Robyn Asimov, hija de Isaac Asimov, Dana Goldberg y Marcy Ross.

'Fundación' es una de las historias más populares de Asimov, donde se nos cuenta cómo un pequeño grupo de científicos intentan frenar 30.000 años de 'edad oscura' que, según la psicohistoria, seguirían a la caída del Imperio Galáctico. Una saga que se desarrolla a lo largo de siglos, y de numerorísismos escenarios, y que es considerada una de las más importantes en la historia de la ciencia ficción.

Hasta el momento se desconoce cuándo podría ver la luz está nueva serie de 'Fundación', ya que antes tendremos que conocer lo que está planeando Apple con su supuesto servicio de vídeo en streaming, que en los últimos meses ha tenido un crecimiento importante de parte de una gran cantidad de proyectos con grandes nombres, como el caso de 'Amazing Stories', la serie de ciencia ficción de Steven Spielberg, y otras más.

