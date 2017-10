Apple llega a un acuerdo para resucitar 'Amazing Stories', la serie de ciencia ficción de Steven Spielberg

Entre 1985 y 1987 la NBC emitió en la televisión estadounidense 'Amazing Stories', serie de televisión con cierta repercusión que dirigía Steven Spielberg. Treinta años después, la serie puede volver, pero no a la pequeña pantalla, sino a Internet en los dispositivos de Apple. De ser así, esta será la primera gran incursión de Apple en el contenido propio, donde de momento no ha tenido el éxito esperado con varios programas de televisión que lleva emitidos.

Tal y como indica The WSJ, Apple ha llegado a un acuerdo con Amblin Television (propietaria de los derechos) y NBCUniversal TV para producir nuevos episodios de esta serie de ciencia ficción. Steven Spielberg será probablemente productor ejecutivo de estos nuevos episodios. Según fuentes, el acuerdo implica un total de diez nuevos episodios con un presupuesto de 5 millones por episodio.

Resucitar una serie como 'Amazing Stories' no es sencillo, no sólo por los sentimientos que puede despertar esta serie entre sus seguidores, sino también por la dificultad de conseguir calar en un público más joven que prácticamente no ha oído hablar nunca de 'Amazing Stories'. A su favor, cuenta con el enorme despliegue que tiene para llegar a su público: millones de usuarios suscritos a Apple Music, el canal de distribución de vídeo de Apple.

¿Por fin una apuesta seria por el vídeo en streaming?

En agosto de este mismo año un nuevo informe aseguraba que la compañía tenía pensado invertir 1.000 millones de dólares para la creación de contenidos originales en 2018. Meses atrás, Apple contrató a Jamie Elricht y Zach Van Amburg, ex responsables de Sony Pictures Television. El plan de competir con Netflix, HBO y Amazon es más que evidente.

El dinero y los contactos en Hollywood los tiene, también una plataforma de distribución que es la envidia de otros: millones de iPhone, iPad y Apple TV con acceso a Apple Music. Quizás lo único que le falta es acertar a la hora de escoger qué series, películas y programas de televisión producir.

Tim Cook lo ha dicho más de una vez, esperan conseguir del sector de servicios 50.000 millones de dólares en ingresos para 2020. ¿Un sueño inalcanzable? En los últimos resultados financieros sobrepasaron los 25.000 millones de dólares. Inversiones como esta en nuevos episodios de 'Amazing Stories' pueden ser clave para alcanzar la cifra.

