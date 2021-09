Qué es HBO Max y en qué se diferencia con HBO España

Vamos a decirte qué es exactamente HBO Max, el nuevo servicio de streaming que llega a España el próximo 26 de octubre. HBO Max es una nueva apuesta de WarnerMedia que va a sustituir al actual HBO España, pero su contenido y el concepto de la plataforma son un poco diferentes.

Por eso, vamos a empezar explicándote qué es HBO Max. Después, pasaremos a decirte las principales diferencias con el actual HBO España, el servicio de streaming que ha ido funcionando hasta ahora. La idea es que cuando llegue el cambio, puedas tener una idea de por qué lo hacen exactamente.

Qué es HBO Max

El nombre de HBO Max puede resultar un poco engañoso, pero realmente es un servicio que ofrece más de lo que parece. No es una versión vitaminada de HBO, sino que es una nueva plataforma de vídeo bajo demanda creada por WarnerMedia para todo el contenido de todas las plataformas de entretenimiento que tiene.

Por lo tanto, no es HBO y un poco más, sino que es una plataforma en la que ver las producciones creadas por los canales de WarnerMedia. Esto quiere decir que te vas a encontrar con el contenido de HBO, el de DC, Warner Bros, Cartoon Network y Max Originals entre otros muchos.

Por lo tanto, a la hora de pensar en HBO Max, piensa que el nombre perfectamente podría haber sido Warner Max, WB+, o cualquiera similar con el nombre de Warner. Sin embargo, Warner prefirió utilizar un nombre que ya lleve consigo la fama de buena plataforma de contenidos como el de HBO.

En pocas palabras, viene a ser algo parecido a Disney+, pero creado por WarnerMedia. Además de lo que ya tenía la HBO tradicional hasta ahora, en la plataforma hay contenido de Cartoon Network, TBS, TNT, Adult Swim, The CW, DC Universe, productoras de cine como New Line Cinema y la propia Warner, además de las producciones de HBO Max Originals.

Una cosa que debes tener en cuenta es que, pese a que parezca ilógico, no todo el contenido de WarnerMedia podrá llegar a la versión española de HBO Max. Esto es así porque los derechos de exhibición de estos contenidos pueden tenerlos en otras plataformas. Por ejemplo, puede que Netflix tenga comprados los derechos de algunas series de un canal como The CW, y estos no acaban hasta dentro de unos meses o años.

Como pasó en su día con Netflix al llegar a España, nos encontraremos con la posibilidad de que algunos contenidos propios de Warner estarán en otras plataformas, pero con el tiempo es de esperar que según sus derechos vayan caducándole a otras plataformas, lo normal es que no los ceda de nuevo ni tampoco los de nuevas producciones, para que sean exclusivos para la suya propia

Diferencias con HBO España

HBO es una plataforma de streaming en la que te vas a encontrar contenido creado por HBO junto a otro contenido de terceros, de otras plataformas. La mayoría de producciones propias de HBO solo las puedes encontrar en HBO, salvo que algunas tengan derechos cedidos en otras plataformas, y además de este contenido, también encontrarás series y películas de terceros que perfectamente pueden estar también en otras plataformas.

Mientras, HBO Max es una plataforma donde podrás encontrar el contenido creado por todas las productoras de WarnerMedia, que además de HBO incluyen a Cartoon Network, TBS, TNT, Adult Swim, The CW, DC Universe, New Line Cinema, Warner o HBO Max Originals. Además de estas producciones, como en el resto de plataformas, también habrá otros contenidos de terceros.

Por lo tanto, la cantidad diferencia es que HBO España es simplemente eso, HBO España, mientras que HBO Max es un servicio de streaming que incluye el contenido de HBO España, pero también el del resto de plataformas de WarnerMedia. Un movimiento en la dirección de Disney+, por poner un ejemplo.

Aquí, debes saber el matiz de que habrá contenidos de canales de Warner que tardarán en estar incluidos en la plataforma, ya que otras plataformas pueden tener sus derechos. Esto irá cambiando poco a poco, pero en los primeros años puede afectar a algunas producciones puntuales, tanto series como películas.

Por último, debes saber que HBO España desaparecerá cuando llegue HBO Max, por lo que las dos plataformas no van a convivir, sino que una va a sustituir a la otra. Si eres usuario de HBO, se te pasará la suscripción a HBO Max.