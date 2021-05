HBO Max: fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre la plataforma

El anuncio llegó el pasado mes de diciembre en el Websummit 2020 de Warner Media: HBO Max, que llevaba en funcionamiento desde el 27 de mayo en Estados Unidos, aterrizaría también en Europa. De momento solo hay una fecha en perspectiva: segundo semestre de 2021 para que podamos disfrutar también de HBO Max en España.

El anuncio del lanzamiento suscita unas cuantas preguntas acerca del lanzamiento y su llegada. Principalmente, cuál será esa fecha exacta y con qué precio lo hará. De momento no hay demasiados datos, pero hemos recopilado las respuestas que sí podemos dar y unas cuantas conjeturas que posiblemente se acerquen mucho a los datos del próximo lanzamiento. Esto es todo lo que sabemos acerca de HBO Max en España.

¿Cuándo llegará HBO Max a España?

La pregunta del millón. A falta de tener datos más concretos, segundo semestre de 2021.

Más específica es la llegada a HBO Latinoamética (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela): el próximo mes de junio. Allí se respetará la estructura que se ha dado previamente en Estados Unidos: HBO Go (la versión on demand, equivalente a la HBO española) desaparecerá, y HBO Latinoamérica (la versión lineal) permanece.

¿Cuánto costará HBO Max en España?

No ha sido anunciado, pero con los datos en la mano podemos hacer algunos cálculos. En el caso de Estados Unidos, la llegada de HBO Max no ha supuesto un incremento del precio de las dos opciones que tienen en aquel país: el servicio de cable lineal (comparable a nuestra televisión tradicional, o más bien, a nuestro antiguo Canal +) y HBO Now (app bajo demanda, como nuestro HBO). Es decir, siguen pagando algo más de 12 euros al mes.

En España no hay versión lineal de HBO. Su única encarnación, la app bajo demanda, cuesta 8'99 euros y se encuentra como servicio independiente, y también como servicio incluido en el pack de Vodafone. Hasta finales de 2019, HBO España costaba 7'99 euros, y esta pequeña subida ha sido la única que ha experimentado el servicio. Aunque Warner podría decidir subir el precio para acercarlo a la tarifa estadounidense, es poco probable que deje escapar la oportunidad de publicitar la mejora del servicio sin una subida de precio. Es decir, una mejora "gratis", que es posiblemente lo que suceda.

¿Qué contiene HBO Max?

Basicamente, es una versión de HBO que conglomera los canales de entretenimiento de WarnerMedia (está por ver si afectará a sus contenidos la flamante fusión de AT&T, dueña de WarnerMedia, y Discovery, aunque es pronto para plantearlo). Es decir, además de lo que ya tenía la HBO tradicional, hay contenido de Cartoon Network, TBS, TNT, Adult Swim, The CW, DC Universe, productoras de cine como New Line Cinema y, claro, la propia Warner.

A ello se suman las producciones propias de HBO Max, que aquí están llegando en su mayor parte a HBO convencional, como 'The Flight Attendant' o 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', a las que se sumarán producciones propias futuras como la recién anunciada '¡García!'. Esto es sobre el papel, pero concretar títulos específicos es a veces algo más complicado, debido a las diferencias en los derechos de exhibición de series y películas que proceden de tiempos más caóticos. Por ejemplo, las producciones de The CW están desperdigadas por plataformas como Netflix, aunque poco a poco van acumulándose en HBO.

¿Se va a duplicar el servicio de HBO en España?

Warner Media ya ha confirmado que no. HBO Max sustituirá a HBO, del mismo modo que ha hecho con HBO Now en Estados Unidos. Lo que sí es posible es que la app cambie por completo, lo que supondría una estupenda noticia, ya que la organización y rendimiento de la aplicación de HBO Max es muy superior a la de HBO Nordic, que es la que usamos actualmente en España.

¿Se estrenarán a la vez las películas en cines y HBO Max, como en Estados Unidos?

Otra incógnita para la que no hay respuesta en firme, pero sí una alta probabilidad: no. El hecho de que HBO Max vaya a llegar en el segundo semestre de 2021 a España deja muy poco tiempo para experimentar con este tema, ya que en 2022 se ha anunciado que se volverá a ventanas más cortas, pero que respeten la tradicional exclusividad de las salas de cine. Muy posiblemente se reduzcan, eso sí, como va a pasar con algunas películas de Disney como los estrenos Marvel.