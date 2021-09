Ya hay fecha para HBO Max: el 26 de octubre llega a España la nueva plataforma de streaming de Warner

Warner ha revelado la fecha de lanzamiento de HBO Max en España: será el próximo 26 de octubre, lo que coincide con el reciente anuncio de la productora de que veríamos la plataforma durante el otoño de 2021. Se hablaba de España y países nórdicos, y así será: el 26 de octubre, HBO Max estará disponible en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, España y Andorra.

Tal y como estaba previsto, le seguirán Portugal y territorios del centro y este de Europa a lo largo de 2022, como parte del lanzamiento global por fases: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia. Warner tiene previsto un evento virtual el próximo mes, donde presentará precios, disponibilidades y otros detalles sobre la plataforma.

HBO sigue creciendo

De momento no hay más detalles sobre el servicio. Afirma Christina Sulebakk, directora general de HBO Max EMEA que “la combinación única y exclusiva del contenido icónico de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals, incluyendo las producciones originales locales, hace posible construir una plataforma de streaming que encantará a los fans en Europa”. Warner concreta que "HBO Max estará disponible para nuevos clientes además de para los abonados existentes de HBO España", pero no hay detalles concretos sobre una posible variación de precio en el servicio, que en Estados Unidos y Latinoamérica no llegó a producirse.

Sabemos algunos detalles eso sí: la HBO tradicional que conocemos desaparecerá, es decir, que esta mejora / relanzamiento del servicio no convivirá con versiones antiguas. Y entre su programación podemos encontrar los canales de entretenimiento de WarnerMedia (aún no se sabe si impactará en HBO Max la fusión de AT&T, dueña de WarnerMedia, y Discovery). Es decir, además de lo que ya tenía la HBO tradicional, hay contenido de Cartoon Network, TBS, TNT, Adult Swim, The CW, DC Universe, productoras de cine como New Line Cinema y la propia Warner.

A todo ello se suman los HBO Max Originals, algunos de los cuales ya están llegando a España vía HBO tradicional, como 'The Flight Attendant' o 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'. A todo ello se sumarán producciones españolas, como la anunciada adaptación del cómic '¡García!' o 'Vota Juan, producida por TNT. Todo lo demás está en el aire, incluidos más títulos específicos de películas y series, que en algunos casos aquí están llegando vía otras plataformas.