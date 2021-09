HBO Max, a punto de aterrizar en España: así es el puñetazo de Warner en la mesa del streaming (Podcast Despeja la X, #152)

Warner ha dado por fin una fecha aproximada para el desembarco de HBO Max en España. Después de unos meses de conjeturas, en los que se llegó a hablar de que la plataforma podría incluso irse a un lanzamiento en 2022, tenemos la confirmación de que España y los países nórdicos tendrán HBO Max en algún momento del otoño. Es decir, entre ya mismo y los próximos meses.

¿Qué significa la llegada de HBO Max? ¿De qué modo puede cambiar el panorama del streaming en España con esta nueva propuesta de Warner? ¿Lo ha hecho acaso en Estados Unidos y Latinoamérica, donde lleva unos meses funcionando? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos hoy en 'Despeja la X' a Alberto Carlos (@albertini), editor en Espinof, y a un servidor, John Tones (@johntones), editor en Xataka. La producción corre como siempre a cargo de Santi Araújo (@santiaraujo).

Como HBO, pero Max

HBO es uno de los principales actores del panorama del streaming: es una de las plataformas más veteranas y tiene una larga experiencia también como productora de contenidos propios de gran calidad, como 'Los Soprano' o 'Juego de tronos'. HBO Max es un paso más para aglutinar los muchos tentáculos de entretenimiento de WarnerMedia en una sola plataforma.

Esta nueva marca llega, así, como una propuesta donde se darán cita no solo los contenidos tradicionales de HBO, sino también la programación de otras plataformas de la casa, como Adult Swim, Cartoon Network, TNT, The CW o la ya difunta DC Universe. En este programa de 'Despeja la X' analizamos hasta qué punto esa llegada cambia las reglas del juego o se trata solo de una mera inyección de catálogo que fuera de Estados Unidos no termina de tener sentido por las distintas ventanas y derechos de exhibición.

HBO Max también ha adquirido una gran notoriedad en Estados Unidos por ser la plataforma que estrena las películas de Warner simultáneamente a las salas. Es una decisión cuya rentabilidad aún no está clara y que ha levantado protestas por parte de distintos actores de la producción y distribución. Analizamos los efectos de esta inaudita decisión de Warner en este episodio.

HBO Max parece llegar para seguir cubriendo un hueco que sitúa a HBO entre las plataformas más comerciales y las de contenido con más pedigrí. En este episodio hablamos de si HBO Max podrá mantener ese papel, y cuáles son las previsiones en cuanto a precio, formas de distribución y en qué se diferenciará de sus contrapartidas americanas.

