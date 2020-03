Es la guerra contra Disney+: así contraprograman Netflix, HBO, Amazon y Filmin

Sabíamos que llegaría este momento: se habla de "la guerra del streaming" prácticamente desde que Netflix se convirtio en una superpotencia del entretenimiento, produciendo material nuevo, modificando costumbres de visionado y arrastrando tras de sí a unas cuantos gigantes audiovisuales. Warner o Universal ya han anunciado planes futuros, pero lo que está llamado a recrudecer esa metafórica guerra es la llegada de Disney+ a Europa.

La fecha prevista es el 24 de marzo, y después de las apabullantes cifras de su lanzamiento en Estados Unidos, todas las plataformas se preparan para el terremoto en el panorama del streaming que puede suponer la llegada del gigante, con su catálogo de películas Marvel, de la franquicia 'Star Wars' y las de animación de pixar y de la propia Disney. La rebaja para quienes quieran la suscripción anual complica las cosas para los competidores.

Pero hay un elemento más, que no se tenía en cuenta cuando Disney anunció su llegada a Europa: el aislamiento forzoso a causa del coronavirus. Con el estado de emergencia encarando su segunda semana en España, Disney+ llega en un momento en el que nos vemos obligados a permanecer en casa mucho más tiempo del habitual, incluso aquellos que ya teletrabajaban antes del aislamiento. Por morboso que suene, Disney+ no podría haber esperado un mejor momento para su aterrizaje, aunque tenga sus efectos secundarios: el mencionado retraso del lanzamiento en Francia y la bajada generalizada en la calidad de las emisiones para no saturar las redes.

En cualquier caso, la llegada de Disney+ a las pantallas españolas, con virus o sin él, es un vuelco para el panorama actual, y el resto de sus competidoras se han apresurado a presentar sus armas. Estas son las estrategias que tienen preparadas para lo que queda de marzo y abril en el resto de las plataformas de streaming (dejamos a un lado Movistar+ porque, obviamente, a ellos solo puede afectarles positivamente el triunfo de Disney+).

Netflix

Sin duda, el gran bombazo para competir con Disney+ lo dio hace unos meses Netflix cuando anunció que emitiría la filmografía completa de Studio Ghibli. Hideo Miyazaki está considerado el equivalente de Disney en versión anime, y sus películas son perfectas para ver en familia: trepidantes, con mensajes positivos, rebosantes de imaginación y emoción, y gustan tanto a niños como adultos. Además, muy inteligentemente, Netflix las está emitiendo de forma escalonada, así que para cuando acabe de llegar Disney+ estará a punto de estrenarse una tanda con algunos títulos menos conocidos del estudio, pero tan interesantes como 'La guerra de los mapaches', 'El increíble castillo vagabundo' o 'El recuerdo de Marnie'.

Pero aparte de eso, Netflix tiene una buena cantidad de estrenos, no necesariamente destinados al público infantil, pero sí con intención de plantar cara a la oferta de los dueños de Marvel: está, por ejemplo, la tercera temporada de 'Elite', ahora mismo en el número 1 del top del canal, y la tercera de 'Ozark'. También los nuevos episodios de 'Vikingos' y la española 'Vivir sin permiso'. Junto con estrenos como la tercera temporada de 'Castlevania' o la segunda de 'Kingdom', más el éxito semi-sorpresa de 'Toy Boy', conforman un catálogo de recién llegados para recibir a los rivales.

En cuanto a abril, otro mes importantísimo para no sufrir un desangramiento de abonados, Netflix se reserva un importante estreno: nada menos que la cuarta temporada de 'La casa de papel', con nuevos retos, robos y claustrofobia. Se trata del gran golpe en la mesa de Netflix para el mes, que se verá completado por estrenos como 'The Midnight Gospel', nueva serie de animación para adultos del creador de 'Hora de aventuras', y nuevas temporadas de series como 'The Last Kingdom', 'After Life: Más Allá De Mi Mujer' o 'La Casa de las Flores'.

HBO

Si hay un estreno que destaca de entre todas las novedades de marzo de Netflix, sin duda es la esperada tercera temporada de 'Westworld', que saca fuera del parque la rebelión de autómatas e inteligencias artificiales. Como sus episodios van saliendo a la luz de uno en uno, también será uno de los platos fuertes del canal en abril. El resto de marzo se ha completado con otras piezas de ciencia-ficción como la distopía 'La conjura contra América' o 'Devs', de Alex Garland. Los más pequeños habrán recibido con los brazos abiertos la soberbia serie de animación 'El asombroso mundo de Gumball'

Y aunque aún no ha anunciado su programación de abril, HBO tiene un claro destacado desde el que plantar cara a Disney: las cinco primeras películas de Spider-Man, es decir, las tres primeras de Sam Raimi y las dos 'Amazing...' ('Homecoming' está en Amazon y 'Lejos de casa', en Movistar+). Un claro contendiente para Marvel en sus mismos términos, que la plataforma redondeará con el esperado estreno de la tercera temporada de 'Killing Eve', entre otras series aún por anunciar. Y en mayo, la producción de Nicole Kidman 'The Undoing', aunque por desgracia, el estreno de 'Patria' (también previsto para mayo) se ha pospuesto.

Filmin

Filmin va, como de costumbre, a su ritmo, y no plantea una competencia directa y obvia a Disney. Pero por supuesto, plantea sus propios lanzamientos dirigidos a su público particular, y para marzo se reservaron la impresionante descarga de clásicos de Universal que siguió a la aún más brutal avalancha de títulos míticos remasterizados de MGM. Además, en marzo han tenido grandes estrenos como la serie 'Exit' o, ya a finales de mes, la apropiadísima para enclaustrados morbosos 'Dead Set', la impresionante serie de Charlie Brooker ('Black Mirror') sobre cómo los habitantes de la casa de Gran Hermano reaccionan al apocalipsis zombi.

Filmin planta cara a Disney+ de la manera más descacharrante posible: con una avalancha de películas de la experta en mockbusters The Asylum

Filmin no tiene la capacidad -ni, posiblemente, el interés- para plantar cara directamente a un gigante como Disney+, pero propone sus alternativas a los blockbusters de Marvel y 'Star Wars' de la manera más descacharrante posible: en abril suma 12 películas de la productora de mockbusters de The Asylum a las 17 que ya tenía en catálogo. La mejor guerra contra jedis y Vengadores se libra con películas como 'Megasharks vs. Colossus' o 'El ataque del tiburón de tres cabezas'.

Además, Filmin sigue engordando su catálogo con producciones que no tienen la menor intención de competir con 'The Mandalorian', pero que pueden suponer una alternativa más que refrescante: la serie sobre los orígenes de internet 'Halt and Catch Fire', 'La vida de Brian', el éxito español 'Si yo fuera rico', las sátiras políticas 'La muerte de Stalin' de Armando Iannucci y 'Silvio (y los otros)' de Paolo Sorrentino, y como platos fortísimos para el mes de abril, 'Puñales por la espalda', y '1917'.

Amazon Prime Video

Amazon tampoco ha desarrollado una estrategia anti-Disney clara, pero tiene unos cuantos estrenos notables en marzo y abril. Por ejemplo, en marzo estrenó muy poco después de un paso altamente fugaz por las salas, 'Guns Akimbo', un enloquecido thriller de acción con Daniel Radcliffe, y la recopilación de historias de terror juvenil producida por Guillermo del Toro 'Historias de miedo para contar en la oscuridad'. Ha proseguido su acuerdo con Mediaset estrenando 'Caronte' antes de su paso a abierto, y ha presentado unas cuantas series de principio a fin: 'Bates Motel', el procedural 'Psych', más la primera temporada de 'Vota Juan'

En abril la plataforma parece pisar algo el acelerador después de un marzo en modo paréntesis, y presenta algunos estrenos muy esperados: sin duda entre las series destaca 'Tales From the Loop', una serie de ciencia-ficción que tiene un punto curiosamente disneyano. Pero donde descargarán toda su artillería será con el cine, con películas en algún caso muy afines a la programación de Disney+, como 'Ready Player One' de Steven Spielberg o 'Rampage', con The Rock.