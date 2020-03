Disney+ se alía con Movistar para ofrecer sus contenidos en España: un acuerdo "intolerable" según Vodafone

El próximo 24 de marzo llega Disney+ a España con una oferta inicial de 59,99 euros al año. Con más de 500 películas, 300 series y 25 contenidos exclusivos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, Disney+ quiere plantar cara a la competencia con un catálogo potente. Pero el aterrizaje del nuevo servicio de contenidos vendrá con el apoyo de grandes empresas.

Movistar ha anunciado hoy que será "socio preferente" de Disney+ para incluir su catálogo. Una alianza que no ha gustado a Vodafone, quienes han escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para denunciar la situación.

Movistar empieza a hacer hueco en su plataforma para el catálogo de Disney+

Telefónica no ha confirmado que significa ser "socio preferente", ya que no necesariamente debe ser un acuerdo de exclusividad. De manera similar a lo que ocurrió con HBO y Vodafone, es posible que Disney+ esté disponible durante un tiempo determinado únicamente a través de Disney directamente y de Movistar Plus.

Para los clientes de Movistar, el operador envió un mensaje anunciando que "a partir del 7 de abril los contenidos del canal Movistar Disney dejarán de estar disponibles en el Paquete Cine". La operadora cambiará el canal Disney del 32 al 101 y a partir del 31 de marzo no habrá nuevas emisiones. Se trataría de un movimiento para dejar paso a la llegada del catálogo de Disney+ en España, aunque por el momento no se han ofrecido más detalles.

Vodafone ya ha expresado su descontento

Este movimiento no ha gustado a Vodafone, que ha calificado en un comunicado que ya ha escrito a la CNMC "para denunciar la situación y que tome cartas en el asunto frente a una situación que consideramos desventajosa e intolerable".

Según explica Vodafone en un comunicado, este acuerdo con Disney+ sería "una exclusividad de facto por parte de Movistar". Según afirma Vodafone, ellos también estaban negociando y no han podido llegar a un acuerdo:

"Vodafone lleva negociando con Disney la incorporación de Disney+ a su oferta desde hace meses (bajo el mensaje de no exclusividad) y ha sido muy recientemente y sin argumentos razonablemente defendibles, que Disney ha comunicado que su servicio no estaría disponible para integrarse en la oferta de Vodafone. Esta negativa, además, coincidió con algunas noticias en prensa en las que se indicaba que Disney estaba ultimando un acuerdo con Movistar".

Ante esta situación, desde Vodafone opinan que la CNMC debería pronunciarse pues "los compromisos se establecieron para evitar que Telefónica utilizase su posición en el mercado para impedir que competidores como Vodafone accediesen a determinados contenidos críticos, fundamentalmente deportivos y de majors, siendo Disney el mayor representante de éstas". El argumento es que los plazos de la potencial integración que les ofrece Disney "son muy largos y completamente desproporcionados para una integración en la plataforma de Vodafone TV, que es relativamente sencilla".

Desde Orange prefieren ser más cautos y en respuesta a nuestros compañeros de Xataka Móvil, han explicado que prefieren no hacer comentarios sobre el acuerdo de Movistar con Disney ni sobre el escrito presentado por Vodafone ante la CNMC. Añadiendo, dejando la puerta abierta, que ellos "siempre están interesados en ofrecer los mejores contenidos a sus clientes".

