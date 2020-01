La gran guerra del streaming por los contenidos infantiles ya está aquí: así se están posicionando todos los competidores contra Disney+

Cuando Disney anunció el lanzamiento de su propia plataforma de 'streaming', la competencia echó a temblar. No tanto porque su oferta de originales fuese a copar el mercado, que en parte también, sino porque comenzó a retirar y concentrar sus clásicos en un gigantesco catálogo de contenido familiar capaz de atraer a la próxima generación de espectadores: los consumidores de contenido bajo demanda más ávidos. No en vano, y según los propios datos de Netflix, un 60% de sus suscriptores ve series y películas para niños regularmente.

Resumiendo, Disney+ debutó en Estados Unidos el pasado 12 de diciembre y, según los datos de la propia compañía, en apenas 24 horas ya tenía más de 10 millones de usuarios. Hasta el 11 de diciembre, la app fue descargada 22 millones de veces, produciéndose el 85% de esas descargas en Estados Unidos, de acuerdo con la web Apptopia.

El servicio llegará a España el 31 de marzo. Disney ya aclaró que la disponibilidad de títulos puede variar en cada territorio dependiendo de los acuerdos que la compañía hubiera suscrito anteriormente, en nuestro país principalmente con Movistar+. En Estados Unidos el catálogo incluye la propia librería de Disney, con unas 500 películas y 7.500 episodios de series y programas de televisión, los universos cinematográficos de Marvel y Pixar; las 30 temporadas de 'Los Simpson'; o la saga de 'Star Wars'; así como series y películas originales derivadas de estas propiedades.

La respuesta de la competencia a nivel global: acuerdos estratégicos y más originales

Lógicamente, una de las primeras compañías en contraatacar ante el desembarco de Disney en el 'streaming' fue Netflix. Para empezar, ha firmado un acuerdo con Nickleodeon para ofrecer sus series y desarrollar nuevas producciones originales basadas en algunos de sus personajes más populares. Como un 'spin off' de 'Bob Esponja' protagonizado por Calamardo o un especial de 'Una casa de locos' al estilo de 'Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles', de 'Las tortugas Ninja'. Según informa The New York Times, este acuerdo está valorado en 200 millones de dólares (180,6 millones de euros) y tendrá una duración de varios años.

Además, Netflix seguirá colaborando con Dreamworks, estudio con el que trabaja desde 2013 y con quien ha creado innovadoras series como 'El gato con botas: atrapado en un cuento épico', su primer experimento interactivo basado en otra lucrativa franquicia: 'Shrek'. Y continuará atrayendo talento a golpe de talonario para ampliar su oferta de originales.

Netflix ha fichado a los creadores de los mayores éxitos recientes de Disney Channel. Chris Nee, la fuerza detrás de 'Doctora Juguetes' y 'Vampirina'; Alex Hirsch, artífice de 'Gravity Falls'; Naketha Mattocks, ejecutiva detrás de 'Los descendientes'; y Kenny Ortega, padre de la franquicia 'High School Musical' se han mudado recientemente al gigante del 'streaming'.

HBO Max tampoco se ha quedado atrás, cerrando un acuerdo con Sesame Street, los creadores de 'Barrio Sésamo'. La próxima plataforma de WarnerMedia, cuyo debut en Estados Unidos está previsto para primavera, alojará cinco décadas de programación de la productora, que también creará varias series y programas derivados nuevos.

El catálogo de HBO Max también incluirá los contenidos de Cartoon Network –ya han anunciado una miniserie de 'Hora de aventuras'–, Adult Swim –hogar, por ejemplo, de 'Rick y Morty'–, los Looney Tunes; y el catálogo completo de Studio Ghibli. Cuándo y cómo llegará a Europa y España todavía es un misterio.

Incluso Apple TV+, que opera desde el pasado 1 de noviembre, ha producido 'Snoopy en el espacio' y 'Helpsters', otra serie de Sesame Street. La excepción, todo sea dicho, es Amazon, que ante el empuje de sus competidoras ha decidido reducir su inversión en producción original infantil, tal y como publica Los Angeles Times, para centrarse en adquirirlos. También es posible que esté gastando todo su presupuesto en la esperada y multimillonaria adaptación de 'El señor de los anillos'.

La situación en España: de la enorme y dependiente oferta de Movistar a la imperturbable Filmin

Movistar ofrece, sin duda, el catálogo más amplio de contenidos infantiles en nuestro país, básicamente porque funciona como una plataforma y además aloja diferentes canales. Entre los infantiles y preescolares cuenta con Nick Jr, Disney Jr, Canal Panda y Baby TV; los juveniles son Nickelodeon y Disney XD; y entre para todas las edades distribuye también Disney Channel, Boing y Clan TV. En resumen, varias marcas de Disney.

La compañía del ratón trabaja ahora para recuperar su catálogo en todo el mundo. En España, Disney firmó un acuerdo con Movistar en noviembre de 2017 por una duración de tres años para lanzar el canal Movistar Disney, donde retransmite su contenido en primicia. El contrato otorgaba los derechos de emisión de las películas de Disney que no fuesen estrenos a la plataforma Movistar+ y estará vigente hasta finales de 2020. Al parecer las dos compañías están renegociando estas condiciones para cerrar el próximo lanzamiento de Disney+ en nuestro país. De momento, Movistar no adelanta ninguna información más.

Según han publicado varios medios, en España Disney está barajando la opción de integrarse en servicios previamente establecidos, como la misma Movistar+, Vodafone u Orange, que ya ofrecen en sus paquetes de televisión acceso a otros servicios de 'streaming' como Netflix, Amazon Prime y HBO. Pero no descarta llegar a nuestro país en solitario, en cuyo caso tendría un precio aproximado de 6,99 euros al mes. Para rematar, y si no hay ninguna novedad, Disney seguirá emitiendo a través de sus canales lineales. La idea en todo el mundo es que su desembarco en el digital no perjudique su tradicional negocio en la televisión de pago. Aunque todo está por ver.

Mientras Movistar y Disney se sientan a resolver estas cuestiones, Netflix hace tiempo que se desmarcó, aproximadamente cinco años, para producir sus propios contenidos para niños y jóvenes. Como se apuntaba al inicio, entre los originales, destacan 'Supermonstruos', 'Capitán Calzoncillos' o la serie de 'Bebé Jefazo'; apuestas tan originales como 'Beatbugs', inspirada en canciones de Los Beatles, o la película española de animación 'Klaus'. Entre los títulos licenciados, cuenta con 'Pokémon', 'Dora la exploradora', 'Ladybug' o 'Pocoyó', disponible esta última en casi todas las plataformas. Asimismo, y como ya publicó Xataka, una de sus principales armas es su vasto catálogo de anime.

La selección de HBO, que también cuenta con un canal infantil, no se verá muy perjudicada por la llegada de Disney+ ya que su catálogo está basado en otras franquicias. De momento, incluye títulos como la mencionada 'Barrio Sésamo', pero también 'La Patrulla Canina', 'Peppa Pig', 'Tom y Jerry', 'Doraemon', 'Las supernenas', un buen puñado de series de 'Lego' o 'My Little Pony' y la saga cinematográfica de 'Harry Potter'. Dada la fragmentación por temporadas que suelen sufrir los contenidos infantiles, cabe destacar que HBO ofrece las 10 temporadas de 'Hora de aventuras' al completo.

En el cuidado catálogo de Filmin los nostálgicos encontrarán joyas de los 70 y los 80 como 'Astérix', 'Érase una vez el cuerpo humano', 'La abeja Maya', 'David el Gnomo', 'Los Diminutos' o 'Sandokan'. La etiqueta para encontrarlas todas: Lo que tú veías. En su canal infantil también hay colecciones de cuentos, pequeñas historias e infinidad de títulos independientes.

La llegada de Disney+ no les afectará en absoluto porque no tienen títulos de la compañía precisamente porque trabajan con distribuidoras independientes. Como en todos los servicios, los derechos de algunos títulos caducan al tiempo que llegan otros nuevos, pero desde Filmin aseguran que el grueso de su programación infantil es bastante estable.

La parrilla de Amazon, como se apuntaba al hablar de su estrategia global, depende más de adquisiciones que de producción propia. En España ofrecen básicos como 'Peppa Pig', 'Pocoyó', 'La Patrulla Canina' o 'Caillou' y las películas 'Gru, mi villano favorito', 'Los Picapiedra' o 'Shrek'. Cierto es, también, que la mayoría de estos títulos están disponibles en varias plataformas.

Por último, no hay que olvidarse de YouTube Kids, aplicación que en diciembre de 2019 contaba con más de 100 millones de descargas y, de hecho, funciona como puerta de entrada al contenido audiovisual para la mayoría de los niños de todo el mundo. De nuevo, 'Peppa Pig' o 'Barrio Sésamo' son algunos de sus contenidos estrella, en este caso, además, gratuitos.

