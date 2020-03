De series y música a libros y videojuegos gratis para la cuarentena: el coronavirus hace que creadores liberen muchas obras [actualizado]

Hace unos días destacábamos los videojuegos que algunas compañías han puesto a disposición de aquellos jugadores que no quieran gastar dinero, pero que aún así (como todos) no tengan más remeddio que quedarse en casa unas semanas. Pero aunque no seas aficionado a los videojuegos, hay muchas otras opciones para que pases este confinamiento lo más rápidamente posible.

Ya hay plataformas de entretenimiento, como Movistar, que ha mejorado su periodo gratuito de Movistar+ Lite con nuevos canales infantiles, y no sería demasiado extraño que otras plataformas la siguieran con ofertas y regalos puntuales para estos días. Pero hay más: lo cierto es que internet rebosa de repositorios de lectura y piezas audiovisuales, y desde ayer el número se incrementa gracias a la generosidad de autores, editoriales y productoras. Hemos seleccionado algunas de las mejores para que tengas entretenimiento garantizado, dure lo que dure esta situación.

Libros

Juan Gómez Jurado, uno de los autores más leídos en lengua castellana del momento ha bajado el precio de todos sus ebooks y regala una de sus novelas en formato ebook, 'El paciente', en un gesto que asegura que le garantiza una llamadita poco amable de la editorial.

Podcasts

Normalmente, los podcasts son gratuitos, pero hay muchos que se sostienen bajo mecenazgo en Patreon, y solo pueden disfrutarlos quienes colaboran económicamente con ellos. En este caso, Javier Peláez, autor de 'La aldea irreductible', especializado en contar grandes expediciones de la historia, ha puesto a libre disposición de todo el mundo, en Patreon e ivoox, una de las series que desarrolló dentro del podcast, 'Lunar'.

Cómics

El guionista especializado en comics de terror El Torres, de notable y exitosa trayectoria como autor en Estados Unidos, tiene su propia editorial, Karras Comics, y ha puesto descargable el catálogo completo en digital. Eso incluye tebeos tan jugosos como 'Apocalypse Girl', 'The Barbarian King', 'Nancy in Hell' o 'La llamada del bosque de los Suicidas' , así que ahí tienes una buena ración de horror en viñetas por la patilla.

No es el único autor de cómic que ha puesto a libre disposición parte de su obra. El dibujante Vicente Cifuentes ofrece en PDF las tres entregas de su cómic 'Murderville', un cómic de terror sobre un pueblo maldito que originariamente se publicó en Estados Unidos y se financió por crowd-funding.

El dibujante Álvaro Ortiz está también subiendo a su cuenta de Twitter comics publicados, como 'Cráneo de doble fondo' o 'Fjorden'.

La editorial independiente de comics Fandogamia lanzó hace unas semanas Fanternet, con una cantidad monstruosa de webcomics de muy variados estilos.

El inclasificable Lorenzo Montatore ha hecho lo propio con su 'California Rocket Fuel'.

Museos virtuales

Museos de todo el mundo han cerrado sus puertas, pero están difundiendo al máximo sus a menudo estupendas webs, donde se pueden encontrar tours virtuales y vídeos explicando el fondo del museo. Y también hay programación especial para estos días, como los vídeos en Instagram del Museo del Prado donde expertos (de críticos a restauradores) explican en directo la pinacoteca .

Si no tienes bastante, puedes sumergirte en el arte de museos tan dispares como la Galería de los Uffizi en Florencia, el Louvre de París, el British Museum de Londres, o el Metropolitan de Nueva York

Música en vivo

Si quieres una opción clásica, nada menos que la Filarmónica de Berlín abre las puertas de su sala de conciertos digital y pone a disposición de todo el público su amplio catálogo de conciertos y documentales. Se puede hacerr canjeando este cupón.

La música pop es algo que no va a faltar en estos días de cuarentena, ya que hay múltiples plataformas para disfrutar gratis de las últimas novedades. Pero... ¿y los directos? Hay algunas iniciativas que intentan paliar esa carencia: aún está activo Cuarentena Fest, que entre el 16 y el 27 de marzo centralizará en su tumblr (además de los canales de los propios artistas) conciertos domésticos de otra selección igualmente notable de artistas: Cariño, Confeti de Odio, Marcelo Criminal, Betacam y un largo etcétera.

Televisión

Siguiendo el ejemplo que comentábamos de Movistar, otros canales como Euskaltel y Telecable han abierto tanto sus canales infantiles (Panda, Disney Junior y Disney XD) como los de cine especializados (Sundance TV, Xtrm, Somos y Dark). Si tienes contratado el paquete básico, esos dos paquetes, que normalmente se pagan aparte, te llegarán sin cargo resintonizando el decodificador.

Flixolé, la opción de streaming de películas casi íntegramente centrada en el cine español aumenta su oferta de cine gratuito para nuevos suscriptores. Usando el código "YOMEQUEDO" se obtiene un mes gratis del servicio, que puede sumarse a los quince días habituales que regala la plataforma.

Rakuten TV, por su parte, que ya ofrecía algo de contenido gratis en su sección 'Free', ha ampliado notablemente el catálogo disponible sin necesidad de pagar, a cambio solo de ocasionales interrupciones publicitarias. Hay de todo: películas oscarizadas como 'Precious', de terror como 'La monja', programas especiales para niños y documentales de fútbol como el próximo 'Andrés Iniesta – El héroe inesperado'.

La organización para la promoción del cine español fuera de nuestras fronteras La Ola enlaza desde su cuenta de twitter unas cuentas películas, rabiosamente independientes y radicales, y de libre difusión . ¿Alguna pista? Prueba con 'Mi loco Erasmus' de Carlo Padial, 'Sueñan los androides', de Ion de Sosa, 'Berserker' de Pablo Hernando o la sensacional 'La tumba de Bruce Lee', de Canódromo Abandonado.

Si te gusta el cine clásico, el acceso a películas en dominio público es casi infinito . En Archive.org tienes una buena muestra de cine vetusto pero inmortal.

La mítica productora Toei ha anunciado que en abril subirá a internet, con subtítulos en inglés, los dos primeros episodios de setenta de sus series Tokusatsu, es decir, el género de acción y efectos especiales al que pertenecen mitos de la cultura pop nipona como Kamen Rider o Super Sentai.

Cursos online

Si quieres invertir tu tiempo en algo que no sea el ocio puro, la academia de inglés en línea ABA English regala un millón de cursos Premium a sus alumnos, y los alumnos que ya son Premium tendrán la oportunidad de regalar uno de ellos a algún amigo o familiar. Otro millón de cursos Premium irán destinados a colegios y universidades de toda España, para que puedan cederlos a sus alumnos durante el periodo de suspensión de clases.

Una de las mejores plataformas de cursos dedicados a la creatividad en todas sus facetas, pero también a habilidades más técnicas, Domestika, regala cinco de sus cursos. Van del 'Dibujo y creatividad para pequeños grandes artistas' de Puño a 'Fotografía y vídeo profesional con tu móvil' de Nay Jiménez.

Revistas

Hearst España, la veterana editorial de revistas tan difundidas como 'Fotogramas', 'Esquire', 'Elle', 'Cosmopolitan', '10 minutos' y un largo etcétera, ha puesto durante un mes la edición digital de todas sus revistas en acceso gratuito. Un total de 19 cabeceras a las que puedes acceder desde la plataforma Kiosco y Más .

No son los únicos que han liberado el kiosco digital. La revista de fútbol independiente 'Líbero', por ejemplo, ha subido a la red versiones para leer en pantalla de todos sus números publicados

También la veterana revista científica 'Muy Interesante' regala algunos de sus números en formato digital.

La mítica revista norteamericana especializada en cine de terror 'Fangoria' nos brinda dos meses de acceso gratuito a su página web, que incluye, entre otras delicatessens, escaneos de los primeros números de su mítico primer volumenc, en plenos años ochenta.

Otras opciones gratuitas

Internet lleva siendo, desde siempre, un inmenso repositorio de cultura gratuita, y es en ocasiones extraordinarias como esta cuando realmente demuestra su valor. Siempre han estado ahí, pero no está de más recordar algunos recursos literarios, cinematográficos y de otro tipo completamente gratuitos.

RTVE nos recuerda que parte de su inmenso fondo de catálogo (en parte películas muy recientes, aunque lo más jugoso son las series clásicas) está a nuestra disposición.

Si tienes un carnet de biblioteca tienes acceso a eFilm, la plataforma de alquuiler de películas gratuita de la red de Bibliotecas . Buena parte de ella bebe del catálogo de Filmin, y te hablamos de este extraordinario servicio aquí.

Si lo tuyo es el teatro, Teatroteca te ofrece unas cuantas posibilidades gratuitas. Hay que registrarse, pero después de eso el patio de butacas es tuyo .

Openculture es la panacea del contenido gratuito en Internet: documentales películas, comics, millones de enlaces... si sabes inglés no necesitas más. Por ejemplo, estas 1150 películas clásicas.

El dibujante Francisco Riolobos está subiendo a su cuenta de Twitter intrincadas ilustraciones en blanco y negro, preparadas para imprimir y que los más pequeños (¡o no tan pequeños!) disfruten coloreándolas .

La editorial especializada en cuadernos didácticos Rubio libera el material de su aplicación iCuadernos -que la firma cuenta que ha incrementado su tráfico en un 160% en los últimos días-, la versión digital de sus productos, basada en un sistema intuitivo y fácil de manejar para los niños. Se puede descargar en Android e iOS

NOTA: Este artículo irá siendo actualizado según vayan apareciendo nuevos servicios y ofertas que puedan interesarte. ¡Pásate por aquí a menudo!