Disney va a exprimir "Baby Yoda" hasta el último céntimo: todo el merchandising que llegará en los próximos meses

Disney+ aún no ha llegado de manera oficial a todos los mercados en los que estará activo, pero la compañía no ha esperado más y el merchandising de 'The Mandalorian' ya ha sido anunciado. Algo que muchos llevaban (llevábamos) esperando tras ver esta serie basada en el universo 'Star Wars' y que nos ha dejado personajes tan entrañables como el bautizado por las redes como "Baby Yoda".

Los productos de la serie han llegado meses después del estreno precisamente para que éstos no estropearan el disfrute de la serie, como supimos por el propio Jon Favreau, showrunner de la serie. Y por fin, aprovechando la New York Toy Fair 2020, se ha presentado todo el abanico de productos oficiales de las series 'The Mandalorian' y 'Star Wars: The Clone Wars'.

La gallina de los huevos de oro tiene su animatrónico

Disney ha publicado en la web oficial de Star Wars todos los productos oficiales que de momento veremos en los canales de venta. Evidentemente hay bastantes juguetes, algún disfraz y Funkos, pero también hay lugar para la tecnología en el merchandising de 'The Mandalorian' (sí, ésa puede que sea nuestra excusa para "tener que comprarlo".

El que se alza como protagonista absoluto es el "Baby Yoda" animatrónico (cuyo nombre en realidad sigue siendo The child o El niño), que mueve las orejas como en la serie haciendo también los sonidos tan característicos. Incluye el medallón del madaloriano, lástima que no hayan incluido la esfera del control de mandos de la nave con la que El niño se encariña.

Otro producto en la forma del popular personaje es Bitty Boomer, un altavoz Bluetooth. De tamaño bastante pequeño y sin integrar ningún asistente de voz, pero quizás esto se nos olvide viendo que han mantenido su mirada y que el altavoz en sí se integra en su lampiña cabeza. Estará disponible en primavera.

Ojalá decirle "Ok, baby" y que respondiese.

Menos tecnológico pero también llamativo es el set de LEGO que nos muestran. Se trata la nave que usa el mandaloriano para ir de un lado a otro de la galaxia (Razor Crest), que además incluye figuras de los personajes principales, incluyendo el androide IG-11 y Greef Karga. Está disponible en la web de LEGO estadounidense y vale 129,99 dólares, enviándose a partir del 1 de septiembre.

En esta parte más lúdica encontramos también algo que juega la doble carta de la nostalgia y la afición a la serie: una versión del popular juego de mesa Operación. Tendremos que esperar a saber en qué consiste específicamente, pero no será una cirugía como tal como parece mostrar la imagen.

Entre todo lo demás podemos ver accesorios como una mochila o un gorrito para bebés (y no tan bebés), un disfraz para niño de El niño (valga la redundancia) y cartas, así como figuras de juguete o una reproducción de un sable láser. También algunas camisetas oficiales, con diseños basados en "Baby Yoda" o en 'Clone Wars'.

Una representación de Ahsoka Tano (Star Wars: The Clone Wars) de 1,73 metros de altura. Estará disponible a partir del 22 de febrero en Amazon, Wayfair, Walmart y otros comercios online.

La baraja de póker basada en los personajes de la serie. Estará disponible en Amazon el 1 de junio.

De este adorable peluche de El niño no sabemos ni precio ni disponibilidad.

De las camisetas tampoco se conoce la disponibilidad. En las de 'The Mandalorian' vemos los diseños de los Funkos.

El juguete de 'Star Wars: The Clone Wars', con el Starfighter de Anakin Skywalker.

El juguete de 'The Mandalorian', con el propio personaje y "Baby Yoda" en su cuna flotante.

Una reproducción del transporte imperial, con algunas partes móviles. Tampoco se ha dado precio y disponibilidad.

El gorrito está tanto para bebés como para más edades. Están todos en Love your melon

El disfraz de El niño.

Un juguete representando el Darksaber.

La mochila de "Baby Yoda" estará disponible en junio.

Las cartas de los personajes estarán disponibles el 8 de abril en Target y Walmart.

Tendremos que esperar a conocer las disponibilidades y precio de la mayoría de productos, pero al menos ya conocemos qué podemos ir anotando en nuestras listas de deseos. Que la Fuerza os acompañe para no darle al botón de "Comprar" en todo.