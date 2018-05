Cómo cambiar la contraseña de Twitter y otras medidas para proteger tu cuenta

Twitter está pidiendo a sus 330 millones de usuarios que cambien su contraseña después de descubrir que por un error las contraseñas no se estaban guardando de forma segura. Hoy veremos cómo puedes proteger tu cuenta Twitter cambiando la contraseña y tomando otras medidas de seguridad adicionales.

Aunque Twitter asegura en el mensaje explicativo que en principio nadie ha podido acceder a estas contraseñas, más vale prevenir que curar. Veremos todas las opciones que Twitter pone a tu disposición para mantener tu cuenta segura y lejos de intrusos.

1. Cambia la contraseña

Una buena práctica de seguridad es cambiar la contraseña periódicamente. No cada día, pero sí cada mes o cada varios meses. Puedes hacerlo en Twitter de forma muy fácil visitando esta página (si no tienes la sesión iniciada, deberás hacerlo antes) y escribiendo tu contraseña actual (1) y después la nueva contraseña (2) dos veces. Después, pulsa Guardar cambios.

Intenta crear una contraseña segura y fácil de recordar. Esto no significa necesariamente un montón de caracteres extraños y números haciéndose pasar por letras: es más seguro que uses una frase poco común que puedas recordar como "perroverdecomegazpachocadadia" que 1V4NC1T0.

Recuerda además no repetir contraseñas de un servicio a otro, pues un fallo de seguridad en un servicio que exponga tu contraseña supondría que el atacante tenga la llave para otros lugares. Twitter ha hecho público su error, pero otros como Yahoo lo ocultaron durante meses.

2. Activa la verificación en dos pasos

Un paso fundamental para mantener a los intrusos a raya es usar la verificación en dos pasos. Esto supone que no solo necesitas saber el usuario y contraseña para iniciar sesión, sino un paso adicional, generalmente un código o confirmación enviada al móvil. Para activarla, abre la configuración de Twitter y pulsa Configurar la verificación de inicio de sesión.

El primer paso es una simple ventana de información donde se te indica que la verificación en dos pasos de Twitter funciona mediante códigos SMS. No es la opción más segura, pero menos da una piedra. Pulsa Comenzar.

El primer paso es, de nuevo, verificar tu contraseña. Esto es especialmente necesario porque si no cualquier persona podría activar esto en un PC donde te hayas dejado la cuenta de Twitter abierta. Escribe tu contraseña en el recuadro y pulsa Verificar.

Si tienes un número de teléfono asociado a tu cuenta, simplemente deberás pulsar Enviar código. En caso contrario, deberás introducir primero tu número de teléfono. Espera después a que te llegue un SMS a tu móvil con un código, que deberás introducir en el siguiente paso.

El código te debería llegar en un par de segundos. Es un código numérico, que debes introducir tal cual en el recuadro. Asegúrate de no incluir ningún espacio adicional y de copiarlo correctamente y pulsa Enviar. Si no lo has recibido, puedes pedirlo de nuevo con No recibí el código.

Enhorabuena, acabas de activar la verificación en dos pasos en Twitter, haciendo mucho más difícil el acceso de personas no autorizadas a tu cuenta. No obstante, la verificación en dos pasos es un arma de doble filo si pierdes tu móvil o número de teléfono. Por ello debes pulsar Obtener código de seguridad,

Este código, que solo puedes usar una vez, te permitirá acceder a tu cuenta aunque pierdas tu móvil y por tanto no puedas completar la verificación en dos pasos. Guárdalo bien. También tienes la posibilidad de imprimirlo.

3. Haz más difícil restablecer tu contraseña

Un pequeño paso que mejorará tu seguridad y solo te llevará un segundo es activar la casilla Solicitar información personal para restablecer tu contraseña en la página de opciones de Twitter. De este modo, si alguien intenta restablecer tu contraseña deberá confirmar que conoce tu número de teléfono o cuenta de correo electrónico.

4. Revisa las aplicaciones conectadas

Si algo hemos aprendido con el escándalo de Cambridge Analytica es que las aplicaciones conectadas a nuestras redes sociales pueden ser usadas para obtener nuestros datos. Una buena medida para mejorar tu seguridad es revisar periódicamente las aplicaciones conectadas a tu cuenta de Twitter. Lo puedes hacer abriendo esta dirección en tu navegador.

Ya te contamos en detalle cómo hacerlo en este otro artículo, pero en esencia lo único que tienes que hacer es revisar la lista y pulsar Revocar acceso en cualquier aplicación que ya no uses o que no conozcas.

5. Revisa los últimos inicios de sesión

Por último, nunca está de más revisar los últimos inicios de sesión que se han hecho en tu cuenta de Twitter. Así podrás saber si alguien está usando la cuenta sin tu permiso. Para lograrlo, abre esta página en tu navegador (necesitarás introducir tu contraseña de Twitter).

La lista incluye tanto las aplicaciones oficiales de Twitter como de terceros, por lo que no te extrañes si ves accesos desde IFTTT en Estados Unidos u otros países. Lo que debería alarmarte más son los accesos a clientes normales desde lugares que desconozcas. Si es así, con todas las medidas anteriores (cambiar contraseña, verificación en dos pasos...) no podrán seguir accediendo.

En Genbeta | Twitter ha descubierto un fallo de seguridad y sus 336 millones de usuarios deberían cambiar las contraseñas