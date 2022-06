Comparativa Sony WH-1000XM5 vs XM4 vs XM3: cuánta diferencia hay entre los tres modelos del mejor auricular con cancelación de ruido

La serie WH-1000 de Sony es una de las gamas preferidas por los consumidores, y por la crítica, entre los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. Considerados habitualmente como los mejores de su estilo, la competencia reside en casa. Por ello hemos decidido probar las tres últimas generaciones y contaros nuestras sensaciones.

Hoy vamos a comparar los tres últimos auriculares de diadema circumaurales que Sony ha lanzado al mercado, los WH-1000XM3, los WH-1000XM4 y los recién lanzados WH-1000XM5 para ver si las novedades de la nueva generación merecen tanto la pena como para invertir más de dinero en ellos, o si por el contrario, podemos ahorrar algo de dinero por las mismas prestaciones, con sus antecesores.

Comparativa técnica Sony WH-1000XM5 vs XM4 vs XM3

Sony WH-1000XM5 Sony WH-1000XM4 Sony WH-1000XM3 ACOPLAMIENTO Circumaural cerrado Circumaural cerrado Circumaural cerrado DIAFRAGMA Transductor de fibra de carbono de 30 mm LCP revestido de aluminio de 40 mm, de tipo cúpula (bobina de CCAW) LCP revestido de aluminio de 40 mm, de tipo cúpula (bobina de CCAW) IMÁN Neodimio Neodimio Neodimio MICROPROCESADORES Sony Noise Cancelling Processor QN1

Sony Integrated Processor V1 Sony Noise Cancelling Processor QN1 Sony Noise Cancelling Processor QN1 RESPUESTA EN FRECUENCIA 4 Hz a 40 kHz

20 Hz a 40 kHz (BT) 4 Hz a 40 kHz

20 Hz a 40 kHz (BT) 4 Hz a 40 kHz

20 Hz a 40 kHz (BT) CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2, NFC, multiconexión (hasta 2 dispositivos) Bluetooth 5.0, NFC, multiconexión (hasta 2 dispositivos) Bluetooth 4.2, NFC PERFIL DE SONIDO A2DP, AVRCP, HFP y HSP

SBC, AAC y LDAC A2DP, AVRCP, HFP y HSP

SBC, AAC y LDAC A2DP, AVRCP, HFP y HSP

SBC, AAC y LDAC MICRÓFONOS 8 5 3 BATERÍA Hasta 30 horas (con cancelación del ruido activa) Hasta 30 horas (con cancelación del ruido activa) Hasta 30 horas (con cancelación del ruido activa) PESO 250 g 254 g 255 g PRECIO 429 euros 259 euros 199 euros

Diseño: qué ha cambiado a lo largo de los años

Entrando en materia, la primera diferencia que percibimos entre los dos auriculares de la pasada generación de Sony frente a los de la actual, la encontramos en el apartado de diseño. Después de 5 años, Sony ha decidido innovar en este apartado para introducir ciertos cambios en la construcción de los XM5, los cuales tienen cierto impacto en su ergonomía.

Mientras que los XM3 y XM4 mantienen un diseño prácticamente idéntico a sus anteriores generaciones, los XM5 llegan con un cuerpo más estilizado y delgado, algo que se percibe notablemente en la construcción de la diadema, que ahora es un poco más delgada.

Sony WH-1000XM4 (izquierda) vs Sony WH-1000XM5 (derecha)

También vemos cambios en la integración de los drivers o altavoces en el conjunto, que en esta generación se despiden del arco de plástico que los adhería a la diadema.

Los Sony WH-1000XM5 transmiten la misma sensación de calidad y robustez que los XM4 y XM3, aunque llegan con un cuerpo más estilizado y delgado que se percibe notablemente.

A nivel de materiales de construcción, los XM5 parecen mantener la misma composición que en generaciones anteriores. Y decimos parece, porque la compañía no detalla exactamente el material utilizado para el revestimiento de este dispositivo, aunque podemos apostar por una especie de policarbonato reforzado.

La fórmula de Sony, en cuanto a la construcción de sus auriculares funciona, y los XM5 transmiten la misma sensación de calidad y robustez que hemos tenido con los XM3 y XM4 en el pasado, por lo que, tenemos buenas noticias en este apartado.

Eso sí, en mi experiencia destacar que son auriculares que presentan mucha facilidad para ensuciarse, y la grasa natural que tenemos en las manos se suele manifestar en los modelos de color oscuro. Problemas del primer mundo que se pueden arreglar pasando un trapo o una gamuza.

Sobre las almohadillas que recubren a los auriculares, destacar que presentan un acabado diferente en los XM5 frente a los modelos XM4 y XM3, aunque el tacto, la comodidad y la suavidad de las mismas son prácticamente similares en los tres dispositivos.

Otro de los cambios trascendentales que vemos en la construcción de los XM5 es que su auricular derecho no se pliega hacia el interior, como sí podíamos hacer con los XM4 y XM3. Esta función venía bien para guardarlos y transportarlos en su propia funda, pero en esta generación, no es necesario.

Funda del Sony WH-1000XM3 vs la del WH-1000XM5

Pero por si a alguien le preocupa, los XM5 se pueden guardar perfectamente en el interior de su funda semirrígida, sin necesidad de plegarlos, y no ocupan mucho más que las generaciones anteriores. Quizá algunos echen de menos la posibilidad de plegar sus auriculares en esta nueva generación, pero creemos que de esta manera se reducen los posibles puntos de rotura o de desgaste de los auriculares con el paso del tiempo y del uso.

Ergonomía y comodidad

Sony sigue manteniendo en esta quinta generación de auriculares el control táctil de los mismos, que se integra, una vez más, en el auricular derecho. Este tipo de control tenía y tiene bastante margen de mejora en los XM3, y lo mismo ocurría con los XM4, ya que había ciertos errores de identificación táctil, y por tanto, de interpretación por parte de los auriculares.

Mientras en los XM3 no utilizamos los gestos táctiles, en los XM5 la interfaz es mucho más cómoda.

Este año, Sony parece haber aprendido de sus errores, y ha traído una interfaz táctil mucho más precisa que en los modelos anteriores, y el hecho de pasar de canción, pausar la música, cancelar la cancelación activa de ruido tapando el auricular derecho, o responder llamadas, ha mejorado mucho gracias a esta mejora. De hecho, con los Sony WH-1000XM3 no hemos utilizado prácticamente nada esa interfaz por sus muchos errores, y en cambio con los XM5 sí que los hemos aprovechado más.

Uno de los aspectos más importantes a la hora de comparar unos auriculares, es su comodidad y ergonomía. A pesar de los cambios en el apartado de diseño de los XM5, frente a sus pasadas generaciones, hay destacar que la sensación, una vez que los llevamos puestos, es bastante similar a la que nos ofrecen los XM4 y XM3.

Los tres últimos cascos que Sony ha lanzado al mercado son cómodos, no son demasiado pesados, y las almohadillas de la diadema, y de los drivers favorecen mucho un uso prolongado, incluso después de varias horas.

Lo que sí me gustaría destacar de los XM5 frente a los XM4 y XM3, es que el acoplamiento a nuestras orejas parece haber mejorado ligeramente, gracias a la pequeña ampliación de la abertura de las almohadillas, que ahora es menos ovalada, y por tanto, su adherencia en los oídos es más protagonista. Además, la presión que ejerce la nueva diadema sobre nuestra cabeza está muy bien compensada y no resulta molesta.

Cómo ha evolucionado el sonido de los Sony WH-1000

Voy a hablaros sobre mi experiencia con estos tres auriculares, y quiero ser totalmente sincero. He sido usuario de los auriculares de Sony durante años, por lo que tengo experiencia con este tipo de cascos, y debo destacar que las pruebas que he realizado para hacer esta comparativa, ha sido la más cercana a la experiencia que suele tener un usuario medio. Es decir, utilizar los auriculares para trabajar, escuchar música y hacer alguna llamada puntual, con los cascos conectados de forma inalámbrica a dispositivos como el teléfono, el PC y el Mac, a través de bluetooth, en la mayoría de ocasiones.

Es cierto que hay escenarios donde estos auriculares se pueden aprovechar al máximo. Para el análisis de los XM5, mi compañero y editor especializado en sonido, Juan Carlos López, los estuvo probando conectados, a través de cable, a su equipo de alta fidelidad, pasando por un preamplificador. Sin lugar a dudas, este es el escenario de prueba ideal de unos auriculares de estas características, pero al mismo tiempo, no todos disponemos de un equipo de esta calidad en casa, y siendo sinceros, la mayoría de nosotros utilizamos los cascos para viajar, ir por la calle o trabajar, y en la mayoría de ocasiones los conectamos de manera inalámbrica.

A nivel de calidad de sonido, y como podíamos esperar, los WH-1000XM5 se llevan la victoria en este apartado. Esta generación se ha visto beneficiada de un diafragma protagonizado por un transductor de fibra de carbono, frente a los diafragmas de polímero de cristal líquido, revestido de aluminio de 40 mm de los XM4 y XM3. En este sentido, y saliendo del aspecto técnico, el desarrollo sonoro del último modelo de esta gama de auriculares de Sony, es mucho más claro y definido en la mayoría de escenarios, siendo mucho más palpable en la reproducción de música.

Al probarlos todos es cuando más hemos notado que los XM3 se han quedado atrás.

Las frecuencias altas y medias se pueden distinguir fácilmente con muy buena nitidez, y los bajos siguen teniendo una pegada muy destacable y satisfactoria. La claridad del sonido es lo que destaco por encima de todo en este apartado. Mientras que en los WH-1000XM3 el sonido parece mucho más encajonado y ruidoso a la hora de escuchar música, en los XM5 el audio se libera demostrando muchos más matices y frecuencias. Y todo esto hablando de conectividad Bluetooth, osea que imaginaos la calidad con una conexión por cable.

La buena noticia, es que los XM5 van seguidos muy de cerca de los WH-1000XM4 que, afortunadamente, no se alejan demasiado en la calidad de sonido, a pesar de la diferencia a nivel de hardware que encontramos en los diafragmas. Es cierto que perdemos claridad en la reproducción de música de forma muy ligera, pero sinceramente, es casi imperceptible.

Quedándose más atrás nos encontramos los WH-1000XM3, que a pesar de seguir defendiendo una calidad considerable en el desarrollo del sonido general, sí que se percibe un mal envejecimiento, sobre todo después de haber probado y experimentado las mejoras de sus hermanos mayores.

Cancelación de ruido: larga vida al rey

Si por algo se ha reconocido a la serie de auriculares WH-1000 de Sony es, además de por su sonido, por su gran calidad en torno a la cancelación activa de ruido que desarrollan sus auriculares. Esta función ya resulta sorprendente en los XM3 de la compañía, y este apartado no hace más que mejorar con las nuevas generaciones, principalmente cuando las fuentes de ruido son variables.

En el caso de los XM5, la cancelación de ruido mantiene el alto estándar de sus antecesores, pero a nivel de hardware ha integrado ciertas mejoras gracias a la inclusión, por primera vez, de dos microprocesadores dedicados a ella (en lugar de uno), y al trabajo de un módulo de ocho micrófonos para capturar el sonido ambiental.

El nivel marcado por los XM3 ya fue sobresaliente. Con las nuevas generaciones, especialmente el XM5, se ha mejorado la amortiguación de los ruidos ambientes variables.

El comportamiento de los XM5 es ejemplar a la hora de amortiguar el ruido que proviene del exterior, aunque, sinceramente, me ha parecido muy similar a lo que ya hacen los XM4, y me atrevería a decir que lo que ya hacen los XM3 en este apartado. A pesar de esto, la partida la ganan, de nuevo, los XM5 ya que la inclusión de ese segundo microprocesador, ayudan a los auriculares a ser más precisos a la hora de cancelar ruido ambiente variable, como por ejemplo cuando estamos cerca de personas que hablan y elevan el tono de la conversación cuando se ríen, por ejemplo.

Experiencia de uso y funciones

Mi consejo es que independientemente de cual sea vuestra decisión de compra final, utilicéis y aprovechéis la aplicación Sony Headphones Connect, ya que nos permite sacar mucho partido, a nivel de configuración de los auriculares. De hecho, os la recomiendo sobre todo para que configuréis el ecualizador para adaptar el sonido a vuestro gusto.

Los Sony WH-1000XM5 y XM4 ganan la partida en el sentido de funcionalidades a los XM3, ya que cuentan con algunas prestaciones con las que podemos sacar más partido a los auriculares. Funciones como “Hablar por chat”, la posibilidad de conectar los auriculares de forma simultánea a dos dispositivos, o el hecho de poder detener la reproducción de forma automática cuando nos quitamos los auriculares, son detalles que dan mucha más versatilidad a este dispositivo, y por suerte, lo podemos aprovechar, tanto en el nuevo modelo, como en la anterior generación.

Es cierto que hay margen de mejora en la función de “hablar por chat”. Esta funcionalidad reduce al mínimo el sonido del contenido que estamos reproduciendo cuando los auriculares detectan que estamos hablando. Pero esto es algo que también ocurre durante las videollamadas, al menos, cuando tenemos los auriculares conectados al PC. Es decir, estamos hablando con la otra persona, y cada vez que detecta nuestra voz, se reduce el volumen al mínimo, por lo que resulta casi imposible escuchar lo que nos dice nuestro interlocutor. En este sentido, la función de hablar por chat, funciona de manera similar, tanto en los XM4 y los XM5.

Gracias a sus 8 micrófonos, los Sony WH-1000XM5 consiguen un resultado mucho mejor a la hora de captar nuestra voz.

Sony ha ido introduciendo mejoras en el apartado del micrófono de sus Sony WH-1000, así como en el proceso de captación de nuestra voz, y de amortiguación del ruido exterior. El modelo más reciente es capaz de amortiguar, prácticamente a la perfección, todo el ruido generado por un ventilador, a diferencia de lo que consiguen los XM3 y XM4, que tienen margen de mejora en este apartado.

La calidad de la voz también es mucho mejor y más clara en los XM5, aunque no se aprecia una diferencia muy abismal si los comparamos con el micrófono de los XM4. En cambio, el peor parado en esta comparativa de micrófono, son los XM3, que aunque consiguen captar bien la voz, no evitan un tono robotizado en la mayoría de ocasiones.

Autonomía: un resultado sensacional que aguanta el paso de los años

¿Y qué pasa con la batería? Sinceramente, no puedo hacer más que deshacerme en elogios ante esto. Sony tiene, por el momento, el mejor apartado de batería que hemos probado nunca en ningún dispositivo tecnológico. En los más de dos años y medio que tengo los XM3, debo decir que no se ha degradado prácticamente nada, presentando una autonomía muy similar a la que tenían en el primer ciclo de carga. Es sencillamente espectacular.

Aunque todos son similares, los XM5 han sido los que más han aguantado con la cancelación de ruido activa: unas sensacionales 31 horas.

Comparando cifras, los Sony XM5 vuelven a subir al podio con unas cifras muy positivas y durante el uso que les he dado, debo destacar que estos auriculares han aguantado 31 horas y 15 minutos sin necesidad de cargarlos, con la cancelación de ruido activada en todo momento, y poco más de 40 horas con la cancelación de ruido desactivada. Son cifras increíbles y ligeramente superiores a las que presentaban los Sony WH-1000XM4, o los Sony WH-1000XM3 que se acercan a estos números.

Comparativa Sony WH-1000, la opinión de Xataka

Si ponemos sobre la mesa estos tres auriculares y tenemos que elegir sólo unos, los mejores son los WH-1000XM5. Es una obviedad que después de probarlos ha quedado clara. Es cierto que el salto entre los XM4 del año pasado y los XM5 no es abismal, ya que la mejora de sonido y de cancelación de ruido es prácticamente imperceptible. Pero su nuevo diseño, la mejora de la interfaz táctil, su pequeño incremento en batería, su mejor claridad de sonido, y el buen comportamiento de la cancelación activa de ruido en condiciones variables, hacen que me tenga que decantar por ellos.

Ahora bien... la pregunta que se nos viene a todos a la cabeza. ¿Merece la pena apostar por los WH1000-XM5 frente a los modelos de años anteriores? Pues esto dependerá del gusto de cada uno, de los auriculares que tengamos a día de hoy y también del presupuesto que tengamos disponible.

Si tenemos unos Sony WH-1000XM3, unos XM4 o unos auriculares de otra marca con prestaciones similares, estamos contentos con ellos y nos siguen funcionando bien, el salto no merece la pena. Los XM5 son una pasada, pero teniendo en nuestro poder unos auriculares que funcionan bien, el salto no merece la pena, a no ser que queramos darnos el capricho.

Por otro lado, si no tenemos unos auriculares de estas características, el dinero no es un problema para nosotros, y no nos importa desembolsar los 449 euros de precio recomendado de estos auriculares, sinceramente, merecen la pena por todo lo que ofrecen a cambio. Aunque es cierto que pronto los veremos ofertados con un precio cercano a los 350 euros.

Los Sony WH-1000XM4 son la mejor opción actualmente, gracias a una prestaciones más cercanas a los excelentes XM5 y un precio muy ajustado que bien merece la inversión en comparación con los XM3.

Pero si tenemos en cuenta el precio, y queremos ahorrar algo, la mejor opción en este escenario, es la de los WH-1000XM4. Por un precio aproximado de 250 euros, son, sin ninguna duda, los mejores auriculares de esta comparativa, ya que, como os he explicado, no se quedan tan atrás de los XM5 en prácticamente ningún apartado.

En cuanto a los WH-1000XM3, pues depende del precio. Actualmente los tenemos en Amazon por 190 euros. Por ese precio, actualmente no los compraría ya que los XM4 ofrecen un resultado mucho mejor, más prestaciones y por solo unos 40 euros más.