Windows 10X no saldrá a la luz: Microsoft lo cancela y eso plantea el adiós al Surface Neo

Microsoft ha confirmado que no lanzará Windows 10X. Este sistema operativo, orientado a dispositivos con pantalla dual como el Surface Neo, queda por tanto cancelado de forma oficial tras los rumores que aparecieron hace unos días.

En Microsoft afirman que aprovecharán lo aprendido en Windows 10X para integrar esas opciones en Windows 10, y por ejemplo se aplicarán a una nueva tecnología para empaquetar las aplicaciones, una mejor introducción de texto a través de la voz y también un nuevo teclado táctil en pantalla.

Futuro incierto para el Surface Neo

Windows 10X iba a ser un sistema operativo muy preparado para ese Surface Neo que ahora se queda algo "cojo": ese desarrollo iba a aprovechar sus capacidades, pero también iba a aportar cambios a una renovada versión de Windows que teóricamente iba a simplificar la interfaz y hacerla más ligera.

Ahora el desarrollo del Surface Neo queda en duda, y puede que realmente no lleguemos a verlo nunca. Microsoft no aclara ese punto, pero lo que sí destaca es que el trabajo realizado con Windows 10X no se pierde, se reaprovecha para enfocarlo a distintas áreas de Windows 10.

Se esperaba que Windows 10X plantease entre otras cosas un rival a Chrome OS, y que entre otras cosas favoreciese su integración en equipos modestos y con menos potencia que los portátiles habituales. Se esperaba un impulso de las Progressive Web Apps instalables desde Microsfot Edge, y también ese modo "maximizado" que tendrían todas las aplicaciones por defecto para evitar moverlas libremente por la pantalla.

Es posible que algunas de esas ideas acaben llegando a Windows 10 a través de próximas actualizaciones, y de hecho se esperan cambios en la interfaz del sistema operativo en la próxima gran actualización que llegará en otoño de 2021. Ahora queda por ver si el Surface Neo, que los rumores previos también indicaban que estaba cancelado, es efectivamente una víctima colateral de esta decisión.

