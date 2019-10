Surface Neo es una tableta plegable con dos pantallas que funciona con Windows 10X

La familia Surface se renueva. Hoy Microsoft ha presentado los nuevos Surface Laptop 3, los Surface Pro 7 y los Surface Pro X basados en ARM y el prodigioso Surface Duo. Hay muchas novedades interesantes en todos ellos, pero todos han quedado probablemente eclipsados por ese nuevo móvil plegable de pantalla dual y por el producto que todos esperábamos desde hace meses: el primer dispositivo con pantalla dual y pantalla plegable de Microsoft.

Se trata del Surface Neo, un dispositivo con pantalla plegable que recoge el testigo de aquel proyecto de hace más de diez años llamado Courier y que ofrece una visión del futuro de Microsoft en un segmento que plantea una vuelta de tuerca más a la movilidad. Tendremos que ser pacientes, eso sí: no lo veremos hasta las navidades de 2020.

El diseño del dispositivo es la primera sorpresa: no es una pantalla plegable, sino una tableta con dos pantallas que se pliega y que esconde no uno, sino dos secretos bajo la manga.

El primero de ellos es la presencia de un lápiz o stylus que se puede utilizar con esa pantalla LCD táctil y se puede acoplar magnéticamente a la parte de atrás.

El segundo, un teclado separado pero que también podemos "esconder" en la parte posterior de una de las pantallas para luego deslizarlo y que cubra esa pantalla, convirtiéndose así en la forma perfecta de introducir texto de forma mucho más cómoda.

No se conocen apenas detalles del hardware que esconde este singular diseño, pero Microsoft sí que destacó la presencia de un procesador Intel de la familia Lakefield sin especificar un modelo concreto. Eso sí: dicho procesador estará acompañado de una GPU integrada de 11ª generación.

En Microsoft quisieron destacar uno de los componentes fundamentales de esta nueva apuesta tanto en fondo como en forma. El Surface Neo están basado en una versión especial de Windows 10 llamada Windows 10X.

Esta edición cuenta con todas las ventajas del sistema operativo que todos conocemos. Cuenta con el menú de inicio, el campo de búsqueda, el soporte de las mismas aplicaciones, y por lo tanto es una extensión de Windows 10.

Esa extensión afecta a las funciones que son necesarias para exprimir la experiencia de usuario de un dispositivo con pantalla dual.

Take a look at Windows 10X. #MicrosoftEvent @windows @carmenzlateff pic.twitter.com/8FsIspI5ld