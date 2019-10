Surface Laptop 3: Intel en el 13" y un potente AMD Ryzen 7 en el nuevo modelo de 15", ambos con USB-C

Microsoft acaba de anunciar la tercera generación de sus portátiles clásicos dentro de la gama Surface, los Surface Laptop 3. A diferencia de los Surface y Surface Pro, estos tienen un teclado clásico al que se ancla la pantalla para formar un portátil con un aspecto mucho más convencional, aunque siguen manteniendo la máxima de la gama de intentar ofrecer el hardware más potente posible para tener la mejor experiencia con Windows.

Esta tercera generación destaca por varias cosas, como por ejemplo el apostar por una versión de 15 pulgadas además de la clásica de 13,5 pulgadas. Microsoft también ha decidido apostar por procesadores AMD en detrimento de los Intel en su versión de mayor tamaño, aunque mantiene procesadores Intel en la versión más pequeña, y por fin incorpora un USB de Tipo C que tanto se echó de menos en versiones anteriores.

Las versiones de ambos tamaños son prácticamente idénticas, teniendo incluso el mismo tamaño de teclas, pero diferenciándose principalmente en el espacio entre teclado y trackpad. Estéticamente no hay grandes cambios con respecto a las generaciones anteriores, pero además del USB-C, el dispositivo también cuenta con un jack de 3,5 milímetros y un USB de Tipo A más convencional que también sigue siendo necesario para conectar dispositivos de almacenamiento externo.

We're pleased to bring you the new Surface Laptop 3 from #MicrosoftEvent pic.twitter.com/Y7lH94NbQK