Una versión filtrada de Windows 10X nos muestra cómo será la próxima versión ultraligera del sistema operativo de Microsoft

Windows 10X fue presentado en octubre de 2019 y se planteó como el sistema operativo para pantallas de doble pantalla. Aún no ha aparecido una versión final, pero las primeras filtraciones ya muestran cómo funcionará y algunas características básicas del que apunta a ser el Chrome OS de Microsoft.

En la web Thurrott han publicado unas primeras capturas sobre cómo es el funcionamiento de Windows 10X tras hacerse con una versión en pruebas. La versión también ha llegado a The Verge y a WindowsCentral entre otros, por lo que podemos ver con todo lujo de detalles qué podemos esperarnos para cuando llegue una versión final a todo el público.

Hay que tener en cuenta que si bien originalmente Windows 10X se presentó como un sistema para dispositivos de doble pantalla, las cosas han cambiado. En este tipo de dispositivos aprovechará por ejemplo la segunda pantalla para mostrar su 'Wonder Bar' y en general es un sistema que mezcla conceptos de móvil con escritorio.

No obstante, Microsoft anunció que primero el sistema operativo llegará a dispositivos de una pantalla y luego a los de doble pantalla. Esto se debe en parte a que los dispositivos con doble pantalla aún no están listos para ser lanzados al mercado, se estimaba que Windows 10X llegase a ellos para 2022. Mientras tanto, podemos ver cómo será en dispositivos de una sola pantalla y más tradicionales.

a new build of Windows 10X has leaked, and it's the near final version pic.twitter.com/LWiTfwcmSh